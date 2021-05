Analista de proyectos y ponente en una de las conferencias del XVII Canary Islands International Film Market (CIIF Market). El director de Ficción de Secuoya Studios David Martínez visitó recientemente Santa Cruz de Tenerife para analizar la evolución y tendencias de las series en España. A pesar del difícil momento, es optimista con el futuro de este pequeño formato que cada vez se hace más importante.

Recientemente participó en el CIIF Market. ¿Qué tal su primera experiencia en este encuentro?

Era la primera vez que acudía y lo que escuchaba es que había habido cambios por la situación en la que estamos pero me pareció que hubo una organización impecable, que lo habían resuelto todo muy bien y que disfrutamos de buenas charlas. No eché de menos nada de lo que puede tener un típico mercado. Muy al contrario, estaba muy feliz de poder recuperar un poco la normalidad. La Isla es maravillosa y tiene tantas posibilidades que yo vi a todo el mundo encantando.

Y queda claro con citas como estas que el sector audiovisual no se para ni con una pandemia.

Exacto, es verdad.

Al acceder al cargo en Secuoya Studios habló de que la adaptación de obras literarias estaba tomando importancia en el sector de las series y precisamente en el CIIF Market hubo una sección dedicada a ello.

No queremos solo especializarnos en eso. Hacemos tanto obras originales como adaptaciones pero es cierto que estamos en un mundo en el que cada vez es más importante tener una propiedad intelectual previa o tener un elemento de marketing muy potente. Estamos inmersos en un universo de plataformas en las que cada semana se estrenan un montón de títulos, el usuario tiene que elegir entre 40 carteles y a veces con recomendaciones que son perecederas. Nos llega tanta información que es muy bueno que haya un marketing fácil y en eso ayuda mucho poder hablar del gran éxito de una novela o que contamos con un actor que está de moda. Todo eso lo hace más fácil. Así que las adaptaciones literarias cada vez son más importantes. Antes casi no las hacíamos y ahora hay un montón de ellas.

Además, todo eso coincide con el aumento en los hábitos de lectura de los españoles durante el confinamiento.

Exacto, partimos de algo que ya es previo. Por ejemplo, nosotros tenemos los derechos de las novelas de Javier Cercas. Terra Alta es un thriller y todo el mundo sabe lo que es pero para nosotros es más fácil venderlo por su nombre porque es la ganadora del Premio Planeta. Es una historia que ya conocen varios cientos de miles de españoles y es más sencillo hacer el marketing desde ahí. No es un thriller más, como los 400 que se harán a lo largo de los próximos años, sino que es ese título en concreto, y por supuesto que ayuda.

Pero no solo se centrarán en historias plasmadas previamente sobre el papel para ofrecer nuevas series.

Estamos en permanente desarrollo de proyectos. Por cada uno que se produce, hay a lo mejor 20 en desarrollo. Si entras en la sala de máquinas de Secuoya Studios verás un montón de guionistas trabajando al mismo tiempo, mandando notas y dirigiendo el desarrollo. Incluso antes de llegar a la financiación nos centramos en la parte que nosotros llamamos del empaquetado, en el que tratamos de sumar algún nombre más al proyecto, y esto es una fábrica de desarrollo de proyectos audiovisuales y hay una parte muy importante del proceso que se centra en el papel.

Mientras que el estreno de nuevas películas se ha visto gravemente afectado por la pandemia, las series han continuado mostrándose sin pausa e incluso se consumen más que nunca.

En el cine existe el problema añadido de que las salas están cerradas. Es cierto que en televisión ha pasado todo lo contrario porque durante la pandemia ha aumentado muchísimo el consumo. Ha sido una desgracia para todos pero para nuestro sector no tanto porque ha habido un consumo muy grande. Si a eso le sumas que no hemos podido rodar o lo hemos hecho muy poco, lo que encontramos ahora es una mayor demanda por parte de las plataformas de contenido. Todo eso hará que en los próximos meses haya una mayor demanda y un alto número de rodajes de series. En cine es diferente porque no ha habido consumo, ha habido que retrasar estrenos en sala y ahora hay una gran cola.

¿Y cómo se organizan con tantos rodajes en cola?

Hasta ahora hemos podido seguir rodando aunque con muchas limitaciones. A medida que los protocolos se vayan relajando con la mejora de la situación sanitaria encontraremos menos inconvenientes para seguir trabajando como siempre. Estoy hablando de corto plazo porque esperamos que a medio plazo ya esté todo solucionado y que podamos satisfacer toda la demanda. Por eso la situación es diferente en cine y en televisión, porque nosotros, a la vez que el público consumía mucho nuestros productos, teníamos que poner en marcha nuevas series. Las plataformas han visto que se ha consumido mucho y nos han dicho que necesitan más.

¿Y han vivido con agobio esa situación?

Sí, aunque bueno, nosotros tenemos la ventaja de que, aunque no podíamos rodar, sí podíamos seguir trabajando, creando nuevo contenido. Siempre se puede escribir, aunque no nos dejaran rodar en absoluto nosotros siempre podíamos trabajar desarrollando nuevas series.

¿Vendrá Secuoya a rodar a Canarias en breve?

En eso estamos. Tenemos la intención de rodar incluso más de una serie. Aun no está confirmado pero seguramente este verano estemos rodando una en Tenerife y a finales de año o principios del que viene podríamos volver para otra, también en Tenerife.

¿Las plataformas trabajan en detrimento de la televisión tradicional en lo que a oferta de contenido se refiere?

Todo el mundo tiene su propio escenario. La televisión tradicional sigue ofreciendo ficción y con muy buenos datos. Así que sigue funcionando la ficción en abierto pero no hay que acomodarse, hay que compartir ventanas. Estamos ante un nuevo modelo, con el que hay más lugares en los que consumir las series. Hay personas que por edad o por cuestiones culturales ya no ven tanta televisión en abierto y hay personas que al revés y lo bueno es que todas ellas pueden disfrutar de las series.

Así que quien no consume productos audiovisuales es porque no quiere.

Exacto. Hay distintos accesos a ellos pero los hay para todos los gustos.