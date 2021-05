La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, en colaboración con Instituto Cultural Rumano en España, continúa con la programación de la III Muestra de Cine Rumano celebrada en Canarias con la proyección de Un hombre como Dios manda, dirigida por Hadrian Marcu en 2018. La cinta se proyectará en versión original subtitulada esta tarde a las 19:00 horas en la sede de la entidad (calle san Agustín, 18, San Cristóbal de La Laguna).

El rumano, Hadrian Marcu, debutó como director de largometraje con este filme que narra, desde la crudeza del Nuevo Cine Rumano, un melodrama romántico muy particular. Petru es un ingeniero de perforación que vive en una comunidad de trabajadores de la industria petrolera. Una serie de acontecimientos provoca que le invadan sentimientos encontrados, obligándole a enfrentarse a una difícil situación. Por un lado, está a punto de casarse con su novia, que está embarazada; por otro, tiene una relación con la mujer de un compañero de trabajo. Todo se vuelve caótico cuando su pareja se entera de todo.

Hadrian Marcu, director y guionista, estudió Dirección de Cine en la Bucharest Media University. Ha trabajado como primer ayudante de dirección en más de 80 anuncios publicitarios en su país y en el extranjero. En 2006 fue primer ayudante de dirección de Radu Muntean en la película The paper will be blue. A lo largo de los años, ha rodado ocho cortometrajes que han sido seleccionados en importantes festivales internacionales de cine.

La proyección, en versión original subtitulada, comenzará a las 19:00 horas en la sede de la Fundación Cristino de Vera.

Debido a las restricciones de aforo a consecuencia de la crisis sanitaria es imprescindible realizar una inscripción para asistir como público. El formulario de inscripción figura en la web de la Fundación: www.fundacioncristinodevera.org.