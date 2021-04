Después de haber vivido unos Premios Goya, unos Globos de Oro y unos Grammy marcados por la pandemia del Covid y en los que las conexiones por videollamada de las estrellas se habían convertido en algo de lo más habitual, los Oscars 2021 han conseguido que olvidemos por unas horas la crisis sanitaria. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood nos han hecho soñar devolviéndonos todo el glamour de la alfombra roja y la emoción de una gala presencial en la que tantos los nominados como los vencedores nos han regalado momento para el recuerdo. Una noche única en la que echamos de menos a algunos de los incondicionales de la noche grande del cine, pero en la que vivimos momentos únicos y emocionantes que pasarán a la posteridad.

Sin un presentador único y con dos escenarios principales, el mítico Teatro Dolby y la histórica Union Station, la Gala ha contado con un aforo reducido - tan sólo han asistido los nominados y sus acompañantes, además de los encargados de entregar una estatuilla, como Brad Pitt, Halle Berry, Angela Basset o Zendaya, entre otros - los Oscars 2021 han cumplido con todas las quinielas y apenas ha habido sorpresas en los ganadores de las categorías principales.

Una 93ª edición de los Oscars que ha durado 40 minutos más de lo previsto y en la que 'Nomadland', de Chloé Zhao, se ha convertido en la gran triunfadora de la noche al alzarse con los Premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz protagonista para Frances McDormand. Un hito para la directora china, que se ha convertido en la segunda mujer en la historia de los Oscars en ganar el premio a Mejor Dirección - la primera fue Kathryn Bigelow en 2010 por 'En tierra hostil' - siendo además la primera mujer asiática en lograrlo.

"Siempre he encontrado la bondad en las personas que me he encontrado por todo el mundo, así que este premio es para cualquiera que haya tenido la fe y el valor para aferrarse a la bondad que llevan dentro, y la de los demás, por muy difícil que resulte", afirmó Zhao al recibir el premio a la mejor dirección.

Frances McDormand se ha hecho con su sublime interpretación de una 'nómada' con su tercer Oscar después de haberlo logrado con 'Fargo' y con 'Tres anuncios en las afueras'. La actriz, a la que siempre le ha gustado pasar desapercibida y cuyo nombre se escribe con letras de oro en el olimpo del cine con este trío de estatuillas, agradecía emocionada su premio: "No tengo voz, mi voz está en mi espada y mi espada es nuestro trabajo. Y a mí me gusta trabajar. Gracias por saberlo y gracias por esto", confesaba.

Anthony Hopkins, ausente en la gala - y que tampoco conectó por videollamada - se hizo con la estatuilla de Mejor Actor protagonista por su papel en 'El padre' a sus 83 años, convirtiéndose en el intérprete más longevo en conseguirla e imponiéndose al fallecido Chadwick Boseman, que partía como gran favorito.

El Oscar a la mejor actriz de reparto fue a manos de la veterana actriz coreana Yuh-Jung Youn por su papel de abuela en 'Minari. Historia de mi familia', que recibió la estatuilla de manos de un Brad Pitt - productor de la cinta - al que no dudó en lanzar un piropo entre las risas de los asistentes a la Gala, preguntándole por qué no se había pasado por el rodaje para poder conocerlo. El premio al mejor actor de reparto fue para Daniel Kaluuya, por su interpretación del líder de los Panteras Negras en 'Judas y el mesías negro' en una categoría que parecía 'cantada'.

Tampoco hubo sorpresas con el Oscar a la mejor película internacional, que fue para la danesa 'Otra ronda (Druk)' dirigida por Thomas Vinterberg, que muy emocionado y sin poder contener las lágrimas, dedicaba el premio a su hija, que falleció durante el rodaje de la cinta.

'Soul', la película de Pixar estrenada directamente en Disney+ dirigida por Pete Docter y Dana Murray, se alzó con dos Oscar, el de mejor película de animación y el de mejor banda sonora por la partitura de Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste.

El sabor español en la gala lo puso tan sólo Sergio López-Rivera, que se alzó con el Oscar a mejor maquillaje y peluquería junto a Mia Neal y Jamika Wilson por su trabajo en 'La madre del blues'. No tuvo la misma suerte otro de los españoles nominados, Santiago Colomo Martinez, que era candidato en la categoría de mejores efectos visuales por su trabajo en 'El magnífico Ivan', premio que finalmente fue para 'Tenet'.

Una noche en la que vimos risas, lágrimas y mucho sentido del humor, como el que demostró tener Glen Close al marcarse un 'perreo' improvisado con 'Da butt' de Spike Lee, haciendo gala de su buen 'perder', puesto que ha sido candidata al Oscar en 8 ocasiones y no se lo ha llevado ninguna. Sin duda, una de las anécdotas de la Gala, que no pasará a la historia pero que sí ha conseguido devolvernos la 'normalidad' durante unas horas en las que sólo hemos hablado de CINE. Con mayúsculas.