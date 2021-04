‘Coraza vegetal’, la nueva exposición temporal del Museo de la Naturaleza

El Museo de Naturaleza y Arqueología, MUNA, dependiente del Organismo Autónomo de Centros y Museos del Cabildo de Tenerife, acogió ayer la presentación de la exposición titulada Coraza vegetal, de la artista tinerfeña Lola del Castillo, que incluye treinta dibujos, realizados en técnica mixta, en la que la artista ofrece una interpretación personal de la flora canaria.

La consejera insular de Museos, Concepción Rivero, destacó la finalidad “didáctica y pedagógica de esta propuesta con la que se muestran detalles de algunas especies vegetales autóctonas, como son el cardón canario, la pitera, el drago o la palmera”.

Junto a ella también acudió la directora del MUNA, Fátima Hernández, que aseguró que la muestra es la obra de “una mujer embelesada ante la naturaleza, que hará las delicias del público visitante del museo”. La botánica retratada es salvaje, caótica y, a la vez, está envuelta en una bruma melancólica”, añadió. La autora de la exposición, Lola del Castillo, mostró su satisfacción porque el MUNA acoja su obra que, según explicó, surgió durante el confinamiento. “Me di cuenta de que no podía comprar materiales y aproveché una carpeta con papeles artesanales y otros materiales que no había utilizado y me puse manos a la obra, inspirada por toda la naturaleza vegetal que nos rodea”.

La muestra viene acompañada de láminas de dibujos y grabados científicos de plantas canarias que permitirán conocer los detalles de flores, hojas de las especies las especies vegetales que han servido de modelo para las obras expuestas. De esta manera, escolares y visitantes podrán conocer de otra manera nuestra peculiar flora canaria. La exposición estará abierta al público a partir de mañana y permanecerá hasta el 1 de agosto.

Museos de Tenerife recuerda que la entrada al MUNA es gratuita y que el horario se extiende de lunes a sábado, de 09:00 a 19:00 horas, y domingos y festivos, de 10:00 a 17:00 horas.