Cultura y Radio Televisión Canaria sellan una alianza para la difusión de la creación en las islas

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Juan Márquez; y el Administrador Único del Ente Público de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, firmaron este martes, 11 de febrero, en las instalaciones de Televisión Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, un convenio de cooperación con el que ambas instituciones públicas acuerdan promover y difundir la oferta cultural en las islas.

Con la firma del convenio, la Radio Televisión Canaria y la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural refuerzan el compromiso de servicio público en la promoción del conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura de Canarias, a través de la puesta en marcha de proyectos audiovisuales e intercambio de contenidos.

Como primera iniciativa, tras el acuerdo firmado, el Ente Público pondrá en marcha en los próximos meses un programa cultural con periodicidad semanal en el que se muestre el rico abanico y el talento de los creadores canarios, así como el calendario de propuestas culturales que, a juicio del viceconsejero de Cultura, no se conoce por el gran público, "por lo que es una herramienta fundamental para el acceso a la cultura a través de un medio como la televisión". Márquez añadió que, "echábamos de menos que la Televisión Canaria se implicara en la actividad cultural que se impulsa desde las instituciones públicas y privadas. Tenemos una oportunidad enorme con este convenio que acabamos de firmar, poniendo remedio a esa situación", puntualiza.

La presencia de contenidos culturales en la parrilla de la Televisión Pública canaria no es solo una vieja demanda del sector, sino de la propia ciudadanía, señaló Francisco Moreno, porque "este medio de comunicación no solo tiene que ser difusor de la creación y la cultura que se produce en Canarias, sino su razón de ser". Moreno se mostró convencido, junto a su equipo directivo, de que con la firma de este acuerdo para producir contenidos de calidad se conecta con la audiencia, "no hay que pensar que la cultura y las audiencias son términos contrapuestos sino todo lo contrario. Estoy convencido que la gente verá estos productos y, además, viéndolos apreciará la utilidad de la RTVC, que para los que la dirigimos es la principal de las tareas".

El área de Cultura del Gobierno pondrá a disposición del medio todos los archivos audiovisuales que ha ido generando, una memoria audiovisual de gran valor entre la que se encuentra los fondos de Filmoteca Canaria, horas de grabación relativas al patrimonio cultural, así como diversos productos audiovisuales generados por el Teatro Guiniguada y el Espacio La Granja, además de los circuitos y producción de las artes escénicas que pretende el apoyo a los escenarios de las islas donde muestran sus producciones contemporáneas.