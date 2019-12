Desafío feminista de la rapera tinerfeña Sara Socas en Ciudad de México

La joven rapera canaria Sara Socas revoluciona la escena mexicana en una batalla de gallos celebrada en Ciudad de México con una contundente réplica contra la violencia machista en un país en el que cada día son asesinadas hasta 10 mujeres. La freestyler Sara Socas (Tenerife, 1997), una asidua de este género competitivo dominado por hombres, se subió días atrás al escenario de la Batalla de Otumba en Ciudad de México, que reúne a los raperos más destacados de habla hispana, para enfrentarse al rapero jalisciense Rapder en este combate de rimas improvisadas. En concreto, esta convocatoria se basaba en un pulso entre raperos mexicanos contra españoles.

En plena batalla, Sara cargó contra el discurso machista de su contrincante, que recitó perlas como: "¿Su vagina? No me hagas reír/ las mujeres más hermosas son de donde yo nací, de Guadalajara y a mucha honra/ Agradezco al que está arriba, camarada/ otro día sin poder cogerme a Sara", a lo que la rapera canaria respondió: "Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir? Solo valoráis por la belleza, no os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fuera milanesa".

"Pero, ¿habéis escuchado toda esa métrica? ¿Esa rima os ha parecido épica? Dicen 'verga' y la gente se pone histérica en este país en el que más asesinan mujeres en Latinoamérica", recoge otra de las improvisaciones de Socas. Y es que, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, México es el segundo país con más feminicidios de Latinoamérica en la actualidad, cifrados en 898 asesinatos machistas por cada 100.000 mujeres, lo que lo sitúa solo después de Brasil, con 1.206 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

En la recta final de la batalla, Sara Socas cargó también contra la complicidad del público durante las batallas de freestyle que, con sus aplausos, refrenda los comportamientos machistas y los discursos que perpetúan el sistema patriarcal: "¿Ya había acabado? Pues digo lo siento, ojalá algún día no tengáis que aplaudir estas cosas en eventos". Pero los aplausos y vítores del público restallaron en la sala y su eco se ha difundido como la pólvora por todo el mundo a través de las redes sociales.

Con todo, ante el alcance de su propia revolución, la rapera ha declarado a través de su perfil en Twitter que compartirá algunos detalles de este episodio este miércoles por la tarde: "Estoy muy agradecida por todo el apoyo, pero creo que se están sacando algunas cosas de quicio. Yo soy la autora de mis palabras, y por tanto creo que tengo derecho a darle el sentido y la explicación que yo quiera".