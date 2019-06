Juana Acosta: "Es el personaje más complejo al que me he enfrentado en mi carrera"

Atormentada por un accidente que cambió su vida, Fabiola (Juana Acosta) se convierte en espía de su propio hogar. Vive apresada por las dudas que hay en el interior de su familia, de su pasado. Ese es el argumento de la película Las consecuencias que la directora hispanovenezolana Claudia Pinto rueda en diversos escenarios de La Palma hasta mañana.

Este thriller de misterio es un drama psicológico en el que interviene media docena de personajes, y se desarrolla en una casa medio abandonada en mitad de un acantilado de una isla en la que el paisaje, la naturaleza, juega un papel fundamental en el filme.

"Interpreto a Fabiola. Para mí ha sido un regalo recibir este guion, en el que la mujer lleva la acción, donde es la protagonista. Es muy difícil encontrar personajes femeninos tan potentes. Me siento afortunada", confesó Juana Acosta, que se mostró muy entusiasmada con la belleza de los paisajes que está descubriendo en las Islas.

Alfredo Castro, María Romanillos, Carme Elías, Sonia Almarcha, Cristina Checa y Héctor Alterio completan el reparto de este largometraje que gira en torno al acontecer de Fabiola.

"Se trata de una mujer que ha tenido un trauma muy grande en el pasado y realiza un viaje hacia la vida y la verdad. Necesita hacer un cambio, un movimiento en el que la acompañan su padre y su hijo, un viaje a una isla en la que se desvelan todos los secretos que las familias enquistan. Es un viaje emocional hacia la verdad. Es una película muy bella. Creo que va a mover a la gente muchas cosas, porque la gente se va a sentir identificada con los conflictos de estos personajes".

También comentó que "es una película que habla de los secretos que se enquistan en las familias, por eso digo que es un viaje hacia la verdad, de ir descubriendo todo eso que se ha callado y ocultado. Cuando esto empieza a salir a flote es un viaje hacia el amor, la verdad y la vida".

Juana Acosta ya es casi asidua en Canarias, donde ha participado en tres películas. Tiempo sin aire, que fue rodada en Tenerife, donde hizo de enfermera; Acantilado la acercó a Gran Canaria, y Las consecuencias le ha descubierto La Gomera y La Palma.

"Estoy fascinada. Ya he rodado en Tenerife y Gran Canaria, y esta es la primera vez en La Gomera y La Palma. Estoy impactadísima con la belleza de estas islas. Me siento en mi casa aquí. Desde la primera vez que pisé Canarias me sentí muy cómoda. El calor de la gente, la alegría, la cercanía y luego los paisajes espectaculares que tienen aquí".

La filmografía indica que esta simpática actriz ha trabajado con directores como Gracia Querejeta, Álex de la Iglesia o Roger Gual, entre otros que han sabido captar sus cualidades interpretativas, aunque no le importaría hacerlo con Pedro Almodóvar, el sevillano Alberto Rodríguez, Iciar Bollain o Isabel Coixet, entre otros. Lo mismo le ha ocurrido con Claudia Pinto.

"He tenido la suerte de trabajar con Claudia Pinto. Es una historia muy personal, y ella es una directora con una sensibilidad enorme. Me siento agradecida con ella por haber confiado en mí con este personaje. Es el personaje más complejo al que me he enfrentado en mi carrera", matizó.

Acosta ha dado vida a sujetos algo dispares en su carrera televisiva y cinematográfica, pero casi siempre de corte dramático, registro en el que se siente más a gusto.

"La verdad es que casi siempre los papeles que me llegan son muy dramáticos. Me siento más cómoda en el drama que en la comedia; son los personajes que más me llaman. Con el paso de los años me han ido llegando personajes más contundentes, cada vez más hondos y más potentes. Supongo que es la edad y la experiencia lo que permite que vayan apareciendo estos personajes".

Las consecuencias, una coproducción de Holanda, Bélgica y España, es el último trabajo en el que ha participado esta intérprete, aunque está a la espera del estreno de la película El inconveniente, que rodó en Sevilla con Bernabé Rico, al igual que otro filme americano que grabó en Puerto Rico. También tiene previsto cerrar dos proyectos para televisión, y acaricia otro con el cineasta Imanol Uribe, entre otras ilusiones que pueblan su mente ávida por dar vida a seres humanos, profundos, íntimos...