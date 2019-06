Tito Expósito: "Creo que esta va a ser nuestra última antología"

La publicación de una antología de nombre Insumisas que aglutina 78 voces de poetas bajo el sello de la editorial isleña Baile del Sol, pero en la que no aparece recogido el nombre de ninguna creadora canaria, ha generado polémica entre ciertos círculos literarios.

El editor no esconde que se ha sentido "dolido" por las reacciones que se han suscitado a raíz de este debate abierto, sobre todo en las redes. En concreto, y a propósito de las reflexiones recogidas por el periódico El Día en su edición de este martes, 11 de junio, donde personalidades de la literatura como Cecilia Domínguez Luis, Elsa López o Alicia Llarena se mostraban críticas por la ausencia de escritoras canarias en ese volumen, Tito Expósito manifestaba con una simple rotundidad que "las respeto, pero no las entiendo".

Es más, después de 27 años en el oficio y con cerca de mil títulos publicados, sentencia: "Creo que esta va a ser nuestra última antología", tal es la mala sensación que lo recorre.

"A mí, como editor, me ofrecieron esta antología y la acepté", de forma que se publicó bajo el sello de una editorial canaria como también podía haberlo sido en una establecida en Madrid o en cualquier otro punto del país.

Tito Expósito no se imagina que ciudadanos de La Rioja, del País Vasco o Madrid pusieran el grito en el cielo porque en una antología no figurasen poetas originarias de aquellos lugares y considera que, al final, se trata de "una cuestión de ombliguismo".

Y sostiene como principio que "nunca me inmiscuyo en los trabajos que recibo". Asegura que conoce la profesionalidad de Alberto García-Teresa, por obras suyas anteriores, y subraya que "otra cosa bien distinta es que yo le hubiera encargado un trabajo; en ese caso sí podría haber establecido condiciones". Ahora bien, respecto a Insumisas afirma que "no puedo obligar a que se incluyan autoras isleñas; además, es algo que me parecería muy poco profesional por mi parte".

Con sinceridad afirma "que yo incorporaría al menos quince nombres más a los que ya figuran en esa antología", una nómina de autoras peninsulares que Tito Expósito considera deberían ocupar esas páginas.

Es más, desvela que le preguntó al antólogo. "Y de las que has escogido, ¿todas ellas te han respondido? Y su respuesta fue: todas menos una".

A propósito comenta que también se ha llegado a cuestionar el hecho de que la persona responsable de componer la antología hubiera sido un hombre y no una mujer. En este sentido, el editor de Baile del Sol confiesa que la publicación "estuvo parada durante al menos un año y medio" y fue así porque el antólogo, el doctor en Filología Hispánica Alberto García-Teresa, planteó en un principio que esa compilación debía hacerla una mujer. "Y se puso en contacto con varias, pero no encontró a nadie que fuera capaz de comprometerse, por lo que decidió continuar con el proyecto".

Con todo, Tito Expósito desgranaba la cantidad de publicaciones sobre literatura canaria que ha sacado Baile de Sol, la constante promoción de autores isleños en Madrid y en mercados internacionales como México o Croacia, exportando la voz de las Islas, "pero de ese trabajo nada se habla", comenta desconsolado.

Insumisas llegaba el pasado domingo a la Feria del Libro en Madrid y ahora aguarda a su presentación, en la editorial Traficantes de sueños de la capital de España, arropada por poetas .