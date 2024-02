Luis Fonsi flipa con el Carnaval de Santa Cruz: "Están fuera de Liga"

Muchas veces se dice que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es el mejor del mundo. Presumen de ello los propios isleños, pero es una creencia subjetiva a la que cada vez se van sumando más y más personas.

Para empezar, todos aquellos que siendo de fuera del territorio insular han tenido la oportunidad de darse una escapada a la capital tinerfeña para conocer de cerca todos los actos posibles. Y, claro, se quedan prendados.

Pero no pasa solo con noveleros anónimos que sienten curiosidad por el Carnaval tinerfeño al verlo en la tele. En los últimos años, es cada vez más frecuente que todos aquellos artistas que pasan por la isla en estas fechas acaban prendados de una fiesta anual que no tiene comparación con alguna otra del planeta. Y no, mucho menos con la de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.

Y si no que se lo digan por ejemplo a Marlene Mourreau. La vedette, actriz y presentadora se ha enamorado de tal manera de las carnestolendas que incluso ya se ha animado a participar en la Cabalgata como una más de la comparsa Joroperos y además se atreve a ponerse el disfraz y salir de fiesta por la noche.

Sin llegar a este nivel de inmersión, este amor a primera vista surge cada año con los artistas internacionales que son "invitados" a formar parte del cartel de actuaciones de alguna de las noches de fiesta, sobre todo en el Carnaval de Día.

Le ocurrió recientemente a Juan Luis Guerra y a Olga Tañón, pero el último en sumarse a esta lista de fans es Luis Fonsi. El cantante de Puerto Rico ofreció un recital el último sábado de Carnaval en el escenario de la Avenida de Anaga ante miles de personas y ahora ha compartido sus impresiones a través de las redes sociales.

Fonsi, que se mantiene en el TOP 3 de los videos musicales más reproducidos en YouTube con 'Despacito', es un viejo conocido de la Isla. No en vano, como ha ocurrido con numerosos artistas de Latinoamérica, usó Canarias como puente para que su música llegara a Europa.

Así fue, por ejemplo, con una de sus mejores canciones, la balada 'No me doy por vencido' que es precisamente la que ha protagonizado el mejor momento del concierto para el artista.

Luis Fonsi aprovechó que el público tinerfeño se sabe al dedillo esa canción para desde el escenario del Carnaval invitarles a cantar con él el estribillo. Todo un éxito, claro. Tanto que ha servido para que el cantante postee sin dudas: "400 mil personas cantando mi canción. Que locura!!! Tenerife, ustedes están fuera de liga! Los amo".