Bermúdez hace balance del Carnaval 2024: "Somos imbatibles en la calle con un millón de participantes en nueve días"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en el día después de finalizar el Carnaval 2024, hace un balance muy positivo que tiene el aval de las cifras. «De nuevo, esta edición se ha celebrado con normalidad y brillantez. En el Carnaval de la calle hemos vuelto a ser imbatibles: un millón de personas han disfrutado los nueve días» que dura la celebración en la vía pública, desde la Cabalgata anunciadora al Domingo de Piñata.

El regidor santacrucero pone como ejemplo el multitudinario Sábado de Piñata que se vivió en Santa Cruz de Tenerife, donde se reunieron más de 400.000 personas durante todo el día. Y ahonda en los datos de intervenciones por emergencias: «El dispositivo registró un doce por ciento menos de incidencias que el año pasado», casi setecientos atendidos, para señalar como punto negativo las dos agresiones sexuales denunciadas, para recordar que el Carnaval cuenta con un equipo de respuesta como el Punto Violeta que atendió a las víctimas por unas agresiones que investiga la Policía, precisa.

El alcalde hace un balance positivo de la labor de los efectivos movilizados en el operativo especial de los servicios públicos desplegado. «Hemos generado menos residuos que el pasado año, lo que demuestra que el Carnaval es cada vez más sostenible», para avanzar en otro análisis el alcalde: «hemos limpiado mejor con un equipo que está muy bregado y a eso se suma que los carnavaleros han emitido menos residuos: esa conjunción es lo que ha permitido que este año la limpieza se haya notado mejor que en ediciones anteriores».

Bermúdez entra a detalle a la hora de analizar el resultado de los tres actos nuevos incorporados: la Sardina de la inclusión, la gala Dragnaval y el Carnaval de los mayores, para celebrar el éxito de las tres citas que ha venido refrendado por el poder de convocatoria demostrado. «Incluso en la rueda de prensa de la Sardina de inclusión se preveía una asistencia de 2.600 participantes, número que se duplicó con creces». En la gala Dragnaval, reconoce la alta participación de público, para apostar por mantener la filosofía de esta primera edición: «que sea un concurso donde prime el transformismo, una filosofía propia, diferente, sin pretender emular a la gala drag de Las Palmas, sino que tenga nuestra propia esencia, diferente. Si mantenemos esas características, puede ser un acto a potenciar».

Organización y cambios

El regidor santacrucero no pasa por alto el riesgo que asumía el ayuntamiento con la «incógnita» que suponía cómo iba a funcionar la organización con el nuevo concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y la renovada dirección artística. «El nuevo concejal creo que lo está haciendo francamente bien y he recibido felicitaciones por su trabajo; en general todo el equipo de Fiestas, del que digo que hay que hacerles un monumento porque trabajan de sol a sol. Y por supuesto al nuevo equipo artístico. Hay que pensar que era su primera gala y no recuerdo que ningún director en su primera gala haya tenido su mejor espectáculo». «Prácticamente he confirmado que vamos a repetir; hay que darles una nueva oportunidad y lo mantendremos para las galas del próximo año».

Sobre los cambios introducidos en varios actos, el alcalde celebra el adelanto de la Cabalgata anunciadora y poner a los niños abriendo el desfile. «Tienen que tener ese protagonismo; es una medida muy acertada». También pone en valor el auge del primer concurso de grupos coreográficos, y plantea de cara a la próxima edición la posibilidad de celebrar dos fases dada la cantidad que hay. «Indiscutiblemente ha sido una modalidad que cada vez va a más y se ha convertido en un espectáculo», celebra el regidor, para sentenciar que «los demás concursos han brillado, con una de las mejores finales de murgas que recuerdo».

Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que esta edición Santa Cruz no haya tenido tantos artistas internacionales como en otras ediciones para amenizar los bailes, el alcalde precisa que «nosotros combinados muy bien artistas locales con artistas internacionales, y tenemos un límite a la hora de la contratación. Hay artistas internacionales que me encantaría traer el Carnaval pero que no podemos pagar con un presupuesto que manejamos y que siempre es limitado, también en el gastos; recuerde que nuestros conciertos en Carnaval son gratuitos», para destacar las actuaciones de Luis Fonsi, del que «toda la gente se sabe sus canciones como se vio el Sábado de Piñata», o Joseph Fonseca, «que tiene auténticos himnos del Carnaval». Y sentencia: «Creo que la gente estuvo muy conforme con todas las actuaciones de nuestro Carnaval» .

Bermúdez reivindica el Carnaval en la calle y también las reinas, que son las que presiden los actos. «El espíritu de nuestra gente es insuperable, es imbatible. Se nos ponen los pelos de punta cuando vemos tanta gente en la calle disfrutando con ese ambiente sano». Un ejemplo, más allá de los dos carnavales de día, el Entierro de la Sardina, «donde por primera vez vi muy poca gente de público porque casi todo el mundo estaba dentro del cortejo de la Sardina. Francamente es fantástico ese ambiente».

Acaba la fiesta en la calle, pero no se desentiende el alcalde de los planes de futuro que anunció meses atrás, cuando fijó que el 1 de julio el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas –que bajo la tutela de Javier Caraballero afronta los preparativos del Carnaval, entre otras celebraciones– está previsto que se convierta en la nueva entidad pública empresarial. «Ya hablé con la gerencia para meter un poquito de maquinaria administrativa para cumplir los plazos en verano, con una estructura que permitirá más agilidad a la hora de afrontar los gastos y tener mayor oportunidades para obtener ingresos. Dentro de las posibilidades que teníamos, era la que más se adapta a la organización de algo tan complejo como es el Carnaval, que tiene en la calle su razón de ser».