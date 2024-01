¿Hay ambiente murguero en Arrecife?

Ahora somos seis murgas: Intoxicados, Desahuciados, Tabletúos, Enraladas, Inadaptadas y nosotros, los Simplones. Todas de Arrecife, salvo Revoltosas, que son afilarmónica y son de San Bartolomé.

¿En qué se parece Simplones a las murgas de Tenerife?

Simplones se parece a las murgas de Tenerife en el trabajo y en la dedicación, y todo lo que hacemos por el Carnaval. Me imagino que será algo parecido si es verdad que que quizás en Lanzarote haya la cultura que hay de Carnaval en Santa Cruz, que es uno de mejores carnavales del mundo y se lleva muy dentro. Al final eso se nota; después está el sacrificio que pueden hacer los murguero para implicarse, involucrarse... Pero a fin de cuentas que es algo muy parecido: disfrutar la fiesta, trabajar por la murga, trabajar en equipo y con una meta, que en este caso es el febrero, el Carnaval.

¿Quiénes son Simplones?

Simplones somos un grupo de amigos que vamos a cumplir 19 años esta edición. Éramos ya un grupito, una vasquita que niños de 15, 16, 17 años mismo barrio o colindantes; aunque estamos en Valterra originariamente la murga nació en Los Alonso. Soñábamos con crear nuestra propia murga y decíamos aquello de que “cuando tuviéramos dos dedos de frente montaríamos nuestra propia murga; veinte años después nos queda la ilusión, pero no nos queda pelo y sólo tenemos frente. Pero ahí seguimos.

¿Qué caracteriza a Simplones? ¿Son más de crítica, de humor?

Nos caracteriza la ironía. Tenemos crítica, humor y ironía. Nos gusta que en nuestros temas se refleje un poco todo, que tengan partes críticas, sobre todo mucha verdad. Intentamos que medir todo lo que decimos, estudiarlo bien. Nos parece súper importante que pasen los años y no tengamos que repentirnos de algo que dijimos y que todo sea muy verídico. Tenemos un grupo de letras donde nos comemos mucho la cabeza intentando ofrecer lo mejor, pero sobre todo ofrecer verdad.

¿Aparte de director asume otras funciones?, porque también toca el piano...

El piano lo chapurreo (se ríe). Soy percusionista a nivel más profesional, aparte de ser comercial. Por las noches toco en hoteles, aunque ya he dejado un poco las orquestas. He tenimo la oportunidad de acompañar a artistas, salseros o merengueros, como Tonny Tun Tun, , Manny Manuel, y con salseros como Jan Collazo, Ray de la Paz, pero eso es puntualmente. Más a diario me dedico a tocar por los hoteles música internacional.

¿A qué murga de Tenerife se parece Simplones?

No lo sé, pero sí es verdad que a nosotros nos han influenciado mucho Diablos Locos. Nos gusta bastante su espontaneidad y sobre todo cómo lo llevan desde dentro, muy familiar. En muchas cosas nos sentimos identificados con ellos.

Simplones tiene en el montaje musical de Xerach Casanova, exdirector musical de Mamelucos y en los años con Tiralenguas.

Sí, compartimos tándem, y es verdad que al final por la lejanía no suele venir a los ensayos y nos ayudamos de la tecnología. Yo siempre había hecho los arreglos y de un tiempo a otra parte los compartimos él que me pasa su midi, yo vuelvo a pasar con lo que me gustaría a mi y así los vamos compartiendo y llegamos a una decisión final de cómo hacerlo; así lo hacemos desde 2017.

¿Es más de murgas de Tenerife o de Gran Canaria?

No lo sé, pero sí es verdad que he crecido, como muchos de aquí de la murga, viendo los concursos de allá (Tenerife). Desde el año 98 he seguido más el concurso de Tenerife, aunque también hay murgas de las Palmas y su concurso también nos gusta.

Este año Santa Cruz pone una coletilla en las bases que limitan la participación a grupos de Tenerife. ¿Es partidario de un concurso de Murgas de Canarias?

Nunca me lo he planteado. A nosotros nos ha llegado en alguna oportunidad que hemos intentado concursar fuera de esta isla. Y no es así. Nos apasiona cantar y ver a nuestra gente, ensayar y tomarte el café con el compañero de otra murga. Ese es el salseo, el pique... Si no conozco al compañero de murga es como frío. Otra cosa es un concurso extra. Cada uno el suyo y luego uno como la Champion Murga como ocurrió hace ya años, pero sin renunciar a nuestro concurso. Queremos crecer desde aquí, en nuestro concurso. Y que crezcan también nuestras murgas.

Una murga.

Diablos Locos.

Un director.

Masi Carvajal.

Un director musical.

Xerach Casanova.

Un letrista.

Víctor Asensio.

Vamos, que es de Diablos Locos hasta la médula.

Tengo bastantes amigos ahí; alguno me pregunta qué cantaban en tal año porque no se acuerda y yo sí.

¿Quién hace las letras en Simplones?

Tenemos un grupo en la propia murga que vamos aportando música, ideas, noticias... Las hacemos nosotros.

¿Qué espera de la final de murgas de Santa Cruz?

Esperamos disfrutar. Para nosotros cantar en la final de Santa Cruz es un premio porque crecimos viviendo ese concurso y admirando a esos murgueros y murgueras. Esperamos disfrutar y por lo menos transmitir un poco al público ese disfrute, y por supuesto que la gente vea que aquí tratamos de hacer Carnaval y hacer cosas interesantes.

¿Es de lo que viene al Carnaval de Día?

He ido varias veces a la final de murgas, pero el Carnavl de calle de Santa Cruz de la calle nunca lo he disfrutado.

¿Qué te parece que se recupera en Tenerife dos canciones en final y no una?

Pues bienísimo, me parece genial. ¡No sé cómo me memorizan cuatro letras ensayando desde septiembre!, porque nosotros también empezamos ese mes y para memorizar tres letras tenemos que hacer muchos esfuerzos. Como público es fenomenal sentarte, escuchar dos temas otra vez. A quien nos gusta esto no nos aburre. Es más, nos quedamos el año pasado como que faltaba algo; fue la sensación que dejó un solo tema en final.

¿Cómo es en Arrecife?

En Arrrecife se cantan dos temas en fase y en la final ; solo que en la final se repite uno de fase y otro es inédito, igual que se va a hacer este año.

¿Cuál es su murga favorita para ganar la final de Santa Cruz?

Que gane la mejor, siempre.