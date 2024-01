Diábolicas, Trabachones, Burlonas, Desatadas, Trapaseros, Chinchosos y Desbocados fueron las siete primeras murgas en participar en la fase final de las murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La primera murga en cantar se queda a las puertas del notable en la nota media del jurado paralelo de El Día. "Era difícil abrir y lo hicieron dejando buena impronta. Fue la mejor versión de su corta historia. Ese fue su premio", es la reflexión del periodista Manoj Daswani, una opinión que comparte también Pablo Afonso, presidente del Jurado Criticón, que consiera que lo hicieron "mejor que el año pasado y que seguro el próximo mejora aún".

Sary Martín, directora, murguera, letrista y directora musical puso en valor el "emotivo final lleno de ilusión y pasión" y la despedida a Laly, su director. El periodista Juanjo Ramos destaca el "bonito homenaje" a los 'otros' concursos que hicieron.

Nota media: 6,78

Fueron los segundos y a duras penas llegan al aprobado por el jurado paralelo de El Día. Juanjo Ramos fue muy claro en su juicio: "Debieron quedarse encerrados en el local e incomunicados desde febrero de 2023. Eso o no se entiende que no hayan tocado un solo tema que no fueran las murgas". Luisa de Vera, letriste de murgas cree que el repertorio fue algo "repetitivo". "Tuve la sensación de escuchar un único y extenso tema", remata.

Para Pedro Afonso fue una actuación "floja", algo en lo que coincide Manoj Daswani, que lo califica como una actuación "por debajo de las expectativas". Sary Martín, en cambio, valora positivamente la actuación: "Estuvo bien defendida que termina mejor que como empezó".

Nota media: 5,4

Rozando el sobresaliente. Fue una de las ganadoras de la noche para el jurado paralelo de El Día. Daswani piensa que "se guardaron los fuegos artificiales para la final", Afonso las define como "una murga que hay que consdierar un referente por sus letras". "Voces bien claras y bien compactadas", resume De Vera. Pocos elogios mejores que el que recibien de Juanjo Ramos: "Que son una murga grande lo saben hasta en Las Palmas. Y encima suenan como un cañón". Para Sary Martín la actuación de Burlonas fue "una explosión murguera".

Nota media: 8,74

Son el único suspenso de la primera fase para el jurado paralelo de El Día. "Actuación plana", piensa Daswani. "Les faltó garra y conexión", resume Afonso. Luisa de Vera fue crítica con las letras de la murga: "Cualquier intento de hilar la letra cayó en saco roto". "Algo falló: el proyecto, el diseño o los materiales para construir un buen tema. Mejoría insuficiente", piensa Juanjo Ramos, que coincide con sus compañeros de jurado. La mejor valoración la reciben de Sary Martín, que reconoce notar una mejoría respecto al año pasado.

Nota media: 4,8

Un sobresaliente para Trapaseros, los mejores de la noche según el jurado paralelo de El Día. Todo buenas palabras para la murga. "Han venido para engrandecer el género y suenan a magia", dice Manoj Daswani. Para Pedro Afonso fue "una actuación que levantó a las aficiones y dejaron los bares del recinto sin clientes". "Un placer para los oídos", piensa Luisa de Vera. Para Sary Martín la murga "llegó al alma" con su segundo tema tratando la salud mental. "Sonaron de lujo y con la confianza de defender su primero", resume Juanjo Ramos, que los ve, "sobrados" para estar en la final.

Nota media: 9

Aprobado raspadísimo para Chinchosos que, para Pablo Afonso, "fueron los más flojos de la noche". Luisa de Vera piensa que si la murga fuera una chirigota debería llamase los Desahogados por sus constantes críticas. Juanjo Ramos se muestra muy crítico con la murga por sus palabras hacia Alexis Hernández, "santo y seña de la época brillante de la murga", algo que calificó como un despropósito.

Nota media: 5,17

La tercer mejor murga de la noche, un notable para ellos para el jurado de El Día a pesar de cerrar la primera fase y el cansancio acumulado del público. "Tuvo sus momentos y hasta un repaso al canarión", resume Juanjo Ramos. "He visto crecer una murga", así de clara es Luisa de Vera, que puntúa con un sobresaliente a Desbocados, una murga a la que define como "una maravillosa sorpresa que promete".

Nota media: 7,2