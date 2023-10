El tridente artístico que asumirá la dirección de las galas y concursos del Carnaval 2024, dedicado a la televisión –formado por Jep Meléndez, Dani Pages y Yaiza Suárez–, concluyó las reuniones con todas las modalidades que protagonizarán los certámenes con el reto de elaborar el proyecto que definirá cómo serán los espectáculo. La pregunta más repetida: qué quieren hacer en los espectáculos de la próxima edición.

El objetivo es combinar el reto artístico con las demandas de los grupos. Junto a las demandas para las cuatro galas –inauguración, infantil, mayores y adulta–, la cita permitió un repaso por los concursos desde el diálogo que caracteriza a Yaiza Suárez, hija de la recordada y admirada Geni Afonso, y que deparó dos novedades.

En comparsas, vuelta al modelo original del concurso de Ritmo y Armonía. Después de la experiencia de 2023, cuando en el trayecto de la avenida de Anaga se hicieron cinco paradas, el desfile recuperará su formato: una parada de siete minutos para televisión, a la que además se le pedirá más medios tanto de luz como de cámaras para abarcar la actuación que ocupará más espacio. De resto, casi una hora de duración del recorrido, desde la salida hasta la llegada. Incluso se llegó a plantear dar la vuelta al recorrido y comenzar por el Cabildo, pero los técnicos advirtieron de la existencia de canalizaciones y alcantarillas que dificultan la actuación.

De resto, las formaciones de cuerpo de baile y parranda estarán en la gala en la actuación conjunta y los primeros premios de Interpretación tendrá su propio tiempo en la gala de la reina. También se perfila otro detalle, no se pedirá un número específico para la elección de la soberana, sino que se elegirá los mejores momentos de su repertorio, lo que facilitará a los colectivos centrarse en los preparativos del concurso.

Rondallas

De las nueve reuniones que se sucedieron entre el lunes y el miércoles con grupos coreográficos, murgas infantiles y adultas, Canción de la Rosa, agrupaciones musicales, comparsas, formaciones de mayores y diseñadores, el punto caliente lo protagonizaron las rondallas.

El motivo del desencuentro inicial, la propuesta de la dirección artística de revalidar la actuación conjunta en la gala como es uso y costumbre, una idea que inicialmente no fue bien acogida por los representantes de rondallas como El Cabo, Mamel’s o el Orfeón La Paz. Su malestar se debe a que los colectivos no se comprometen con los ensayos y luego, el día de la gala, las cámaras de televisión enfocan a integrantes que ni se saben la letra. De ahí que apostaran por que solo actúe la formación ganadora en Interpretación.

Frente a este criterio, la voz de Valkirias, Vicky López, que apostó por la actuación conjunta para mostrar la fortaleza del colectivo.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, se revolvió y hasta admitió que no acudía al encuentro con la intención de hablar, pero dijo no entender cómo las rondallas piden apoyo de la organización y más promoción para este género único del Carnaval y luego el colectivo se desmarca cuando se plantea una actuación conjunta en la gala. Y hasta se fue a la mayor, cuando advirtió al colectivo que si no actuaban en la gala se retiraría el pago comprometido en el contrato de Fiestas con los grupos ya que se incumplía. No faltaron las voces discordantes, que reprocharon cómo se podía tocar el bolsillo, a lo que Caraballero reiteró que es condición para cobrar el cien por cien de la contratación realizar todas las actuaciones comprometidas. Finalmente, los díscolos cambiaron su discurso y habrá número conjunto en la gala.

Reina la paz entre los diseñadores

La participación de Dani Pages, diseñadores de reinas hasta 2023 y ahora director de las galas infantiles y mayores en la próxima edición, le permitió jugar con ventaja a la organización; eso, unido a que el propio concejal, Javier Caraballero, es nacido y criado entre pistolas de siliconas, lentejuelas y estructuras.

La propuesta del director artístico, Jep Meléndez, fue conciliadora: se nombrarán a las aspirantes en negro y luego se abrirá la puerta para que ya la candidata desfile sobre música. La otra mejora, por todas las pantallas del recinto solo se emitirá la firma de la empresa patrocinadora en el momento del desfile, como demandaron los creativos este año.

En el resto de modalidades, el consenso fue la tónica general. Agrupaciones musicales protagonizarán una actuación conjunta, a los mayores se les permitirá que salgan por la pasarela central para despedirse del público como pedían después de cantar y en la Canción de la Risa algunos exigen micrófonos craneales mientras otros se decantan por sonido ambiente, como se hará la final.

En grupos coreográficos, la organización deberá resolver quién se queda fuera: hay 21 inscritos para un máximo de 20 plazas –se estipulará como primer criterio tener la sede enSanta Cruz–, mientras en murgas infantiles se hará una actuación conjunta y actuará el primero de Interpretación.

En murgas adultas, todas cantarán las despedidas en un arreglo musical conjunto como defendió el director de la gala y se estudia si estará el primero de Interpretación, que tiene el reto de hacerlo en directo. También estará la Fufa.

Y la cantera también protagonizará en la gala infantil un número conjunto, más la actuación del primero de Interpretación, y presencia en la obertura del espectáculo. ¡Ah!, y cátering para todos los participantes en la elección de la soberana de los niños. Además, Caraballero les permitirá salir en la Cabalgata anunciadora a criterio de cada directiva.