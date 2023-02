El escenario de la Plaza de la Candelaria volverá a ser uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes de la música en directo. El espectáculo se celebrará de manera ininterrumpida desde el mediodía hasta las seis de la mañana. Allí, para el desarrollo de segundo Carnaval de Día, la organización ha programado a alguno de los grandes artistas de esta nueva edición carnavalera.

Además de la representación de las comparsas, tendrán presencia artistas de la talla de David Civera, uno de los grandes representantes de pop latino de las últimas décadas, que saltó a la fama en el año 2001 gracias a su participación en Eurovisión con la canción Dile que la quiero, con el que alcanzó la sexta posición en el concurso internacional. El espacio también acogerá las actuaciones de varios de los artistas que más se han bailado en Carnavales en la última década, como las K-Narias, con éxitos como No te vistas que no vas; y King África, autor de varios himnos que han acompañado a los amantes carnavaleros durante años.

El público de este espacio también podrá corear la canción No rompas más, con la que Coyote Dax enamoró a miles de personas en 2001. El escenario de la Plaza de la Candelaria volverá a revivir los clásicos de la fiesta con una programación diversa en la que también actuarán Reyes del Boncho, Johnny Maquinaria, Henry Méndez, Dasoul, Melody, Frantana, Arodi Llanos, Ariel de Cuba, Virginia Guantanamera y Killian Viera.

Algunas de las principales de las actuaciones de orquesta tendrán lugar en este Sábado de Piñata sobre el escenario de Plaza del Príncipe. Allí actuarán las formaciones musicales Bembé, Columbia y Guaydil. También en este enclave tendrá lugar la actuación de uno de los grupos más queridos por el público chicharrero, N1 Pelo de Tonto, quien desplegará su repertorio de versiones con algunas de las mejores canciones del pop rock español. De igual manera, un año más cobrará protagonismo el humorista radiofónico El Pulpo. Depol, Musically Show y Jimeno y Los Niños completan la programación de este escenario.

La tradición de los últimos años marca que el escenario de la avenida de Anaga sea el espacio para los grandes bailes. Allí ya dejaron su impronta con actuaciones memorables Juan Luis Guerra y Carlos Vives. En esta ocasión peso del gran espectáculo de despedida recae sobre cuatro de las principales figuras de la música latina de las últimas décadas: Manny Manuel, Oscar de León, La India y Tony Tun Tun. Este grupo de artistas ha firmado algunas de las canciones más bailadas en las grandes noches de carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Temas como Llorarás, Como duele, Cuando acaba el placer y Vivir lo nuestro podrán ser coreadas durante la jornada de este sábado en vivo y en directo. La programación de este escenario ofrecerá también las actuaciones de DJ Latino, Morocho, Elías Uche, y Jadel y DJ Jonay.

30 aniversario de DJ Jonay

Que el Carnaval 2023 iban a ser especiales fue una intuición que ha acabado por hacerse realidad, a la espera de este Sábado de Piñata, cuando se prevé una cita con la historia. Precisamente este sábado 25 de febrero va a ser algo muy especial y esta cita no pasará por alto para quien cumple treinta años siendo uno de los Dj´s más reconocidos en Canarias: Dj Jonay.

Treinta años en cualquier profesión se antoja complicado en los tiempos actuales. Hablar de continuidad en cualquier ámbito laboral, y además cosechar éxitos, ya se torna prácticamente en una quimera, porque no es sencillo mantener una trayectoria en lo más alto, sin mostrar signos de decaimiento.

Dj Jonay, es un icono de la escena de la música Hardcore y Drum & Bass a nivel mundial. Nominado durante varios años consecutivos a los International Breaks Award al mejor Disc Jockey en el género Old Skool, y convirtiéndose así en un referente a nivel nacional.

Se ha convertido en un pilar fundamental de la escena electrónica local y mundial no por casualidad, sino porque ha trabajado muy duro durante esos treinta años para conseguir llegar al estatus de estrella mundial y mantenerlo. Y es un nombre fijo en los grandes eventos que se celebran fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, donde nació todo este movimiento y donde lo han acogido como suyo, alabando su buen hacer y su virtud detrás de unos platos a la hora de hacer bailar a miles de personas. Tenerife tiene en Dj Jonay a una figura de talla mundial, lo que permite el enorme privilegio de poder verlo en eventos sin tener que salir de las fronteras insulares. Una suerte que muchos aprecian y esperan que nunca se acabe.

The Rave Kulture

Coincidiendo con este Sábado de Piñata, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado un destacado evento en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que tendrá lugar en el escenario de la avenida de Anaga y que se presenta bajo el The Rave Kulture Carnival Edition, que promete ser lo nunca visto y escuchado en este género de 23:00 hasta las 6:00.

No solo contará con Dj Jonay, sino que asistirán las auténticas leyendas del Old School, que viajarán directamente desde el Reino Unido para deleitar al público del Carnaval de Tenerife; entre ellos, actuará General Levy, Rat Pack o los mismísimos All Star Fresh (King Bee). Un auténtico regalo para cuantos aman este género.