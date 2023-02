Que el Carnaval 2023 iban a ser especiales fue una intuición que ha acabado por hacerse realidad, a la espera de este Sábado de Piñata, cuando se prevé una cita con la historia. Precisamente este sábado 25 de febrero va a ser algo muy especial y esta cita no pasará por alto para quien cumple treinta años siendo uno de los Dj´s más reconocidos en Canarias: Dj Jonay.

Treinta años en cualquier profesión se antoja complicado en los tiempos actuales. Hablar de continuidad en cualquier ámbito laboral, y además cosechar éxitos, ya se torna prácticamente en una quimera, porque no es sencillo mantener una trayectoria en lo más alto, sin mostrar signos de decaimiento.

Dj Jonay, es un icono de la escena de la música Hardcore y Drum & Bass a nivel mundial. Nominado durante varios años consecutivos a los International Breaks Award al mejor Disc Jockey en el género Old Skool, y convirtiéndose así en un referente a nivel nacional.

Se ha convertido en un pilar fundamental de la escena electrónica local y mundial no por casualidad, sino porque ha trabajado muy duro durante esos treinta años para conseguir llegar al estatus de estrella mundial y mantenerlo. Y es un nombre fijo en los grandes eventos que se celebran fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, donde nació todo este movimiento y donde lo han acogido como suyo, alabando su buen hacer y su virtud detrás de unos platos a la hora de hacer bailar a miles de personas. Tenerife tiene en Dj Jonay a una figura de talla mundial, lo que permite el enorme privilegio de poder verlo en eventos sin tener que salir de las fronteras insulares. Una suerte que muchos aprecian y esperan que nunca se acabe.

Coincidiendo con este Sábado de Piñata, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado un destacado evento en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que tendrá lugar en el escenario de Francisco La Roche y que se presenta bajo el The Rave Kulture - Carnival Edition, que promete ser lo nunca visto y escuchado en este género desde las 23:00 y hasta las 6:00.

No solo contará con Dj Jonay, sino que asistirán las auténticas leyendas del Old School, que viajarán directamente desde el Reino Unido para deleitar al público del Carnaval de Tenerife; entre ellos, actuará General Levy, Rat Pack o los mismísimos All Star Fresh (King Bee).

Un auténtico regalo para cuantos aman este género, de la mano de grandes artistas.

Este será el horario de actuaciones de este Sábado de Piñata, en el escenario de Francisco La Roche:

DJ JONAY (23:00 - 1:00) 30 Years Carnival Special Live Set (Avero, Ventor de la Guardia + Friends).

RATPACK - Live (1:00 - 2:00).

GENERAL LEVY - Live (2:00 - 3:00).

ALL STAR FRESH - King Bee (3:00 - 3:40).

BEAT CREATOR + KRÜGER (3:40 - 4:20).

LA MALDITA + MITO (4:20 - 5:00.)

LEON CORMACK + ANTHONY ROACHMAN (5:00 - 5:40).

JUANRA RODRÍGUEZ (5:40 - 6:00).