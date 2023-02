¿De dónde viene Laura Fernández al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Vivo en Adeje, más cerca de Las Torres que de Los Olivos; hace ya años, en 2012, fue reina de Los Olivos.

¿Cómo aceptó la invitación para participar como reina del Carnaval?

Este año no estaba en mis planes participar como candidata a reina del Carnaval. Y sin embargo tuve que pasar un largo casting. Ser candidata a reina me vino un poco de sorpresa, porque llevo bastantes años queriéndome presentar. Con 18 años me fui a estudiar a Madrid y ya desestimé la posibilidad de ser aspirante al cetro.

¿Y qué estudió en Madrid?

Soy periodista; cursé Publicidad y Comunicación audiovisual, y actualmente ejerzo como periodista. Ahora mismo desarrollo algunos proyectos en Canal 10, en el Sur de Tenerife, y también estoy haciendo ahora un programa de turismo, con colaboración con mi socio. Estamos acabando la temporada y estudiamos en qué canales lo podemos emitir.

¿Qué relación hay entre comunicación y Carnaval?

Gracias a nosotros que comunicamos la gente conoce los concursos y el Carnaval. Pero me sorprende que he estado dando una charla en un colegio de San Matías días atrás y a todos los niños que participaron les preguntaba qué significaba para ellos el Carnaval y todos me respondían lo mismo: disfraz y diversión. Me sorprende, hasta la propia gente de aquí, no tenga cultura del Carnaval. En los medios de comunicación salen todos los concursos y actos de la fiesta, pero sorprendentemente la gente con lo que se queda es con la fiesta y los disfraces. Tanto niños como mayores muchas veces no te hablan más allá de las murgas con lo bonito que hay detrás, máxime ahora que lo estoy viviendo en primera persona.

Volvamos la oración por pasiva. ¿Qué es el Carnaval para usted?

El Carnaval para mí, ahora que lo estoy viviendo desde dentro, es muy diferente a antes de esta experiencia. Hasta ahora no conocía toda la cultura que hay detrás y ahora te puedo decir que el Carnaval es mucho más que una fiesta. Para mí siempre ha sido la fiesta en la calle que disfrutado desde pequeña, solo que ahora lo vivo de otra manera y me parece algo muy bonito que aconsejo a todos vivir. En la charla que di en el colegio animé a los niños a no tener vergüenza y participar en los concursos y que vivan el Carnaval desde dentro. Dicen que es el segundo mejor del mundo después del de Brasil, pero para mí el nuestro es incomparable; es mucho más que una fiesta y hay que conocer su cultura.

¿Ha tenido algún vínculo con el Carnaval como componente?

No, creo que de todas las candidatas que se presentan este año soy la única que no soy carnavalera en ese sentido, si bien siempre lo he disfrutado en la calle disfrazada y con mi familia y amigas, que siempre lo preparamos con meses de aspiración.

Sorprende este año el alto número de candidatas de este año que son madres.

Sí, también me sorprende a mi; pero yo no soy mamá; también hay muchas compañeras que han militado en grupos. Yo siempre he sido más de Carnaval de calle.

El traje que presentó su diseñador en el Carnaval de junio acaparó la atención por el peso. ¿Está controlado este año?

Este año está todo en orden; está todo bien y va a ser una fantasía muy bonita y va a ser impactante el mensaje social que vamos a mandar porque va a llegar al corazón y va a gustar a la gente. No es un secreto: mi fantasía se llama Así soy y el mensaje que queremos mandar al público es el amor propio, que la gente se quiera tal y como es. Vivimos en una sociedad que deberíamos estar muchísimo más avanzados. Si no tienes el cuerpo perfecto te critican y te miran mal... En las redes sociales hay muchísima libertad de expresión y a la mínima te están juzgando; si tienen un gusto diferente al resto eres raro, el tema de las relaciones del mismo género... Mucha gente sigue miran mal a dos hombres o dos mujeres cuando van de la mano por la calle... Hay mucha gente se esconde detrás de un muro por avergonzarse cómo es y quiero mandar el mensaje de que te quieras tal y como eres, y acéptate y acepta a los demás. A mucha gente le falta ese amor propio, sin necesidad de avergonzarse de sus gusto y de cómo es. El peso que lleva mi fantasía este año no es lo bonito que sea; al fin y al cabo todos los trajes son bonitos. Este año lo que más nerviosa me pone es defender la fantasía de la manera que debe; creo que voy a estar a la altura.

¿Hay que ser carnavalera para ser aspirante a reina?

Si, porque para representar al Carnaval tienes que ser divertida y que te guste la música, el ambiente carnavelero, que te guste disfrazarte, ser carnavalero... Si no eres carnavalera, ¿para qué te presentas a un concurso de Carnaval?

¿Qué es más importante: la candidata o el traje?

Lo primero que ve la gente sobre el escenario es el traje y si es bonito va a llamar la atención; pero la candidata es muy importante por lo que representa, por su entrega y por la responsabilidad que asume para representar el Carnaval. Si solo fuera importante el traje lo dejarían sobre el escenario y ya está... Creo que es un cincuenta cincuenta.