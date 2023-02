Tania Fernández Murguera Murguera

Pasacalle imposible de no bailar. Empezando se denota ya la mejora musical y mejora en la efusividad de los movimientos. Utilizan como recurso la ansiedad para hilar temas de los cuales me empujan a meditar en varias ocasiones. Fueron de más a menos. La despedida de su directora me enterneció.

5