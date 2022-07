¿Qué balance hace del Carnaval 2023?

Para mí bastante bueno porque salió todo; se hizo un poco largo porque la espera comenzó en septiembre y luego se aplazó de febrero a junio.

¿Al final lo cogió el toro?

A todos nos cogió el toro (se ríe). Dijeron en enero que se pasaba para junio y nos dejamos dormir después hasta que llegó junio.

¿Le gusta el emplazamiento del escenario en el recinto?

Sí, se ve más elegante, más alto. La otra ubicación tiene el techo del recinto ferial más bajo; yo no entro en esa decisión. Debe ser el público quien tome la determinación, en función a si le gusta más las gradas laterales o con una disposición frontal.

¿Las galas deben de ser para televisión o para el público que se dé cita en el recinto?

Las galas deben de ser para el público que va al recinto ferial; también se debe ver bien por la tele, pero se debe respetar a la gente que compra la entrada y acude.

A priori, se hablan de tres posibles motivos para 2023: escenarios del Carnaval, la televisión y Nueva York. ¿Su favorito?

Siempre que se ensalce el Carnaval de Tenerife es lo mejor, por eso me decanto por la opción de los escenarios que hemos tenido a loa largo de la fiesta.

¿Es partidario de mantener una convocatoria de Carnaval en verano además de febrero?

No. Yo soy partidario de celebrar el Carnaval en febrero; será que pasé tanto calor... (se ríe). Soy tradicional.

¿Qué pasó con su traje en el escenario?

Normalmente los trajes se suelen hacer pesados. Basta con ver los volúmenes, sin que exista una gran diferencia entre los participantes. Tanto el traje que presenté en 2020 como el de este año pesaban más o menos lo mismo y sin embargo con el primero no tuve problemas. Creo que el problema estaba en los materiales que se utilizaron en la construcción en el escenario de este año.

¿Cómo regular el peso? Al igual que se pone una baliza, ¿se tendrá que poner una pesa?

El problema no es poner la pesa en el recinto ferial sino en tu taller o donde haces el traje. ¿Cómo lo pesas pasa saber sus características antes de llegar al recinto ferial?

Un compañero dijo que el peso máximo de un traje de reina depende de ego del diseñador. ¿Cuál es el peso ideal?

El arte de diseñar se traduce en las fantasías, y las fantasías no tienen peso ni volúmenes. El problema es que puedes poner mucho peso, en función de la inspiración, o puede ser muy ligera; depende del momento de creación. El ego aquí no tiene nada que ver.

¿Quién piensa en la niña?

Yo pensé en la niña. Ella en todo momento decía que no tenía momento con el traje y que no le pesaba; para eso ya me encargo de que la niña vaya cómoda y segura, y eso lo puede corroborar ella. De hecho, su problema no era arrastrar el traje, sino el escenario, que no lo aguantaba.

¿Se ha planteado crear escenarios de Carnaval?

Sí, ¿por qué no?. Como diseñador siempre es un reto y me encantaría.

La cercanía del Carnaval de junio con la edición 2023, en menos de siete meses, ¿puede pasar factura a la participación de firmas comerciales?

No lo sé. Solo nos queda empezar a trabajar en el Carnaval 2023.

¿Se corre el peligro de que los trajes, al ser tan grandes, los consideren carrozas?

Ya hay quien los define así, pero son trajes de reinas. La gente que no sepa de Carnaval dirá que es una carroza. Me enfado mucho cuando dicen que es una carroza; es una fantasía que tiene mucho volumen y precisa ruedas.

¿Qué le parece que el peso del voto del público cuente un 15% en la votación de la reina?

El público tiene que elegir a su reina. De todas formas, siempre he defendido que los trajes si tienen que ver en persona, porque una cosa es lo que se ve por la televisión. Es cierto que desde la pantalla puedes tener una opinión sobre qué traje te gusta más o menos. Es muy satisfactorio que el público pueda participar en la votación y elegir su reina.

¿Incrementaría el porcentaje en el cómputo total de la votación de jurado más público?

No. Creo que está bien el porcentaje del 15 ciento.