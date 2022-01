Nacionalistas, populares y la concejala de Ciudadanos Evelyn Alonso confían en que el presidente de la Autoridad Portuaria cambien de opinión, tras la negativa que comunicó el martes a ceder durante sesenta días el recinto donde se celebra el concierto de Navidad para dedicarlo a las galas y concursos del Carnaval que se ha anunciado para junio y que precisa de un emplazamiento alternativo al tener ocupada en esa fecha su agenda el recinto ferial.

Alfonso Cabello (CC), concejal de Fiestas. "Espero que en las próximas 24 horas el presidente de la Autoridad Portuaria recapacite sobre la postura de la no celebración de los carnavales de concursos y galas en el espacio portuario y estamos muy pendientes de que nos envíe los argumentos técnicos que lo imposibilitan, cuando en ese espacio en los últimos meses y años han sucedido numerosos conciertos y actividades más vinculadas con la ciudad y poco con el tráfico portuario. Con esta actitud, queda claro que el Puerto le da la espalda a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y vive ajeno a una sociedad que, todo todo el Archipiélago está sufriendo una de sus peores etapa, en lugar de ser proactivo".

Patricia Hernández, portavoz del PSOE. "Este nuevo contratiempo de Fiestas denota la absoluta falta de coordinación y organización del Ayuntamiento, que evidencia que está continuamente improvisando. Hoy nos dicen una cosa y mañana otra. Primero anuncian que van a llevar el Carnaval al recinto portuario y luego queda de manifiesto que ni siquiera lo han consultado con otras administraciones para ver si era o no viable. Es el colmo de la situación que vivimos en el último año y medio desde que CC volvió al gobierno municipal. Anuncian la semana pasada los concursos y las galas para junio, que coincide con los exámenes y períodos de vacaciones que ya pueden tener comprometidos los componentes, y citan hoy y mañana a los representantes de las murgas, comparsas, rondallas, agrupaciones, diseñadores... para comunicárselo. Es una continua improvisación que no se merece el Carnaval de Santa Cruz por quienes lo integran y por lo que supone para la ciudad".

Carlos Tarife, portavoz del PP. "La posición de la autoridad portuaria no se sostiene porque no es una posición técnica sino política. Desde el partido popular entendemos que no es la mejor fórmula para el entendimiento puerto ciudad negarse a la cesión de ese espacio que además no va a tener ningún uso en el mes de junio. Dicho todo esto, Santa Cruz debe seguir avanzando con su plan general para buscar futuras ubicaciones al aire libre para grandes eventos y no depender del capricho portuario".

Lola Espinosa (Unid@s Podemos): “Puertos siempre ha apoyado a Santa Cruz. Si la celebración del Carnaval va a perjudicar a la actividad económica del Puerto entendemos que tiene razón y el ayuntamiento debe de estudiar otras alternativas, ya sea las ya sugeridas u otras, pero no se puede ir contra la actividad portuaria”.

Matilde Zambudio (C's, en la oposición): “Aquí lo que se denota es la absoluta falta de coordinación y organización del Ayuntamiento de Santa Cruz a la hora de lanzar un anuncio para organizar un Carnaval cuando ni si quiera se había sentado con otras administraciones para ver si era o no viable, cuando debería ser al revés, primero ver la viabilidad de si es posible organizar un carnaval en esas fechas y luego anunciarlo”. “Nosotros pedimos que, en cuanto al Carnaval si se tiene que hacer, se haga por consenso de los grupos. No sabemos si existió algún tipo de consulta o votación, creemos que no se ha producido, por lo que no podemos apoyarlo. Ni tan si quiera su socio de gobierno lo apoya. Hace una semana pedimos la comparecencia del concejal al que no pudo asistir y para pleno del viernes hemos preguntado por escrito si para adoptar esta decisión se ha celebrado algún tipo de votación. Estamos a espera de respuesta; cuando la tengamos lo haremos saber”.

Evelyn Alonso (C's, en el Gobierno local): “Como concejala de Promoción Económica estoy asombrada que Puertos nos deniegue el suelo para celebrar las actividades del Carnaval, sin ningún criterio técnico. Espero que lo reconsidere porque estamos en un momento en que tenemos que sumar todas las administraciones para ir volviendo hacia la normalidad, lo que implica económicamente para muchas familias y para los comercios de la ciudad que ya han hecho muchísimo sacrificio durante la pandemia. Confío que reconsidere su postura inicial”.