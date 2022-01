Más allá de entender el traslado del Carnaval de Santa Cruz a antes de Semana Santa (final de mayo y principios de abril) o junio como un cara o cruz, el posible traslado a la primavera ha sembrado ilusión en muchos carnavaleros, aunque no faltan quienes prefieren mantener el calendario actual e incluso suspender y mirar a 2023. El nuevo horizonte se topa con la valoración de la parte técnica, las empresas proveedoras, que traducen la decisión a euros y pérdida de la campaña de verano, con el añadido de que el Carnaval tendría que guardar el escenario ya construido –que se tenía que comenzar a instalar ayer– y buscar alternativas a un recinto ferial que tiene dos conciertos en junio.

"Asumiré la decisión, pero ir a junio sería un contratiempo económico" José María de la Cova - Constructor del escenario

El representante de la empresa que ha hecho realidad el diseño de Carlos Santos en tiempo récord y salvando los muebles a Fiestas después de un concurso y un proceso de negociación directa que quedaron desiertos advierte que trasladar el Carnaval a junio supone «un contratiempo importante que se traduce en un desequilibrio económico» porque se tendría que dar de baja al personal para afrontar una nueva contratación en el nuevo plazo, con el añadido del coste de almacenar todas las piezas ya construidas. «Especular con el cambio de fechas va contra las empresas, máxime en las actuaciones condiciones. Por supuesto asumiremos que decisión que tomen los políticos, pues entendemos que será lo mejor por la situación sanitaria».

"Mi primera opción, antes de Semana Santa" Pedro Mengíbar - Aula de Cultura del Carnaval

El presidente del Aula de Cultura del Carnaval explica que «dependiendo del desarrollo de la variante omicron, si diera tiempo, mi primera opción sería condensar el calendario y pegarlo a la Semana Santa acabando con un Carnaval de Día el Sábado de Piñata, víspera del Domingo de Ramos –fijado para el 9 de abril–. Si por tiempo de ensayos no fuera posible porque no da tiempo, preferiría celebrarlo en junio a suspenderlo, rezando, eso sí, para que no aparezca de aquí a entonces otra variante que nos vuelva a complicar la situación».

"El Carnaval es una fiesta de invierno, no de verano" Simón Higueras - Sonoplu

El representante de Sonoplus, una de las empresas de sonido habitual de la fiesta, asegura que «el Carnaval es una fiesta de invierno, no de verano». «Celebrar el Carnaval en junio igual es más viable porque el covid está medio liquidado pero a las empresas que dar servicios nos destrozan. En ese mes hay actos, incluso algunos ya contratados; el Carnaval acapara todo el material y no se podría dar cobertura a otros. Perderíamos clientela porque no se entendería. Igual sería mejor centrar los actos y hacerlo en tres o cuatro semanas entre marco y abril. En junio también hay exámenes y no se podría contar con los jóvenes. El Carnaval es fiesta de invierno, no de verano».

"Verano es época de bronceado, no de Carnaval" Luciano Delgado - Exdirector técnico de Fiestas

El que fuera durante décadas director o asesor técnico de Fiestas es partidario de celebrar el Carnaval antes de Semana Santa. «Junio es el final del curso para los estudiantes y, como decía Juan Viñas, es época de bronceado, no época de Carnaval. Otra cosa es que hagas los concursos y galas entre final de marzo y abril y plantees un desfile en verano, como hicimos en mayo de 2000, con la Federación de Ciudades Europeas delCarnaval. El calendario viene dado: primero Reyes, luego Carnaval, Semana Santa y el bronceado. ¿Alguien ha preguntado si el recinto tiene las fechas libres?».

Murgas infantiles

"Preferiría en junio y tener más tiempo de ensayo" Ángel Cabrera - Castorcitos

El director de la murga infantil ganadora en 2020 –fecha del último concurso–, cree que «hacer el Carnaval en marzo lo veo muy precipitado por la pandemia, ya que estamos casi en febrero y casi nos quedaríamos un mes para ensayar y es complicado meter a veinte o veinticinco niños en un local con todo lo que está pasando. Preferiría en junio y tener más tiempo de ensayo y así veremos cómo avanza el covid».

"En junio habrá menos contagios y más vacunados" Alberto Justo - Mamelones

El responsable de la murga segundo premio de Interpretación en 2020 cree que «tal y como están ahora las cosas la soy partidario de aplazar el Carnaval lo máximo posible y si están barajando marzo o junio, propondría junio, esperando que este omicron sea la última. cepa contagiosa y que esta ola sea la última y salgamos de esta de una vez. De aquí a allá habrá mayor número de vacunados y menos contagiados que losactuales, además de tener más tiempo para preparar algo decente para un Carnaval como el de Santa Cruz».

"¿Junio? Perderíamos la esencia" Romén Soriano - Rebobinados

El director de la murga infantil ganadora del tercer premio de Interpretación en 2020 y que anunció que no saldrá en el Carnaval 2022 cree que trasladar la fiesta a junio supondría perder la esencia, con una convocatoria que tradicionalmente se ha asociado a invierno. «Sinceramente, no me veo haciendo un coso en junio con un disfraz de Mamelucos con esos grandes trajes». «Donde hemos estado un año esperando, podemos estar dos. Primaría la salud de las personas sobre la pasión que sentimos muchos por el Carnaval».

Agrupaciones coreográficas

"Marzo es precipitado" Mabel Guiance - Bohemios

La responsable de la agrupación coreográfica decana del Carnaval está a la espera de la reunión del lunes convocada por el alcalde con los grupos. «Celebrar el Carnaval en marzo es un poco precipitado para la confección de disfraces, encima con tanta normas y cambios es complicado; eso podría justificar retrasar la previsión de marzo. Convocar la celebración de la fiesta en junio me parece tarde porque se une el verano y los exámenes». «En abril te coincide con la Semana Santa, y luego vienen las Fiestas de Mayo... No sé yo si sería lo adecuado mezclar el Carnaval con el folclore. Vuelves loca a la gente: unas veces tiene que vestirse de típico y otras con el disfraz».

«Sin duda estamos ante una decisión muy complicada y que suscitará debate entre los carnavaleros y aquellos que no lo son tanto. Es una difícil situación, pero si nos llevamos de todo lo malo, lo que se complica la gente... Piensa en la juventud y cuántas risas y fiestas ha perdido en este tiempo. ¡Que la vida son dos días!, y creo que nos estamos asalvajando un poco».

Reinas y diseñador

"Un problema para cambiar ahora los permisos de trabajo" Sara Cruz - Reina 2020

La soberana elegida en una gala convencional del Carnaval, hace ya dos años, cree «el Carnaval debería celebrarse a finales de marzo. Aunque es cierto es que aunque la situación COVID sigue presente, creo que ya tenemos conocimiento y medios para poder llevar los diferentes actos con las medidas necesarias. Ya se están celebrando eventos multitudinarios y por lo tanto no debería ser un problema la celebración de los mismos».

«Para todos los carnavaleros no sería lo mismo que se celebrase en junio. También puede afectar a muchos componentes de los grupos que ya han planificado su vida laboral para esas fechas y posponerlo tanto supondría una dificultad añadida ahora para ellos».

"Objetivo: disfrutar sin tener consecuencias" Naomí Cabrera - Reina en 2011 y Guardiana del Cetro 2021

Reina del Carnaval en 2011 y Guardiana del cetro adulto 2021, explica que el planteamiento no está sujeto a «preferencias o no. Realmente se trata de cómo se podría disfrutar mejor y obviamente controlar todo lo mejor posible. Todo lo que se decida en una situación como está estará bien. El año pasado innovamos y dimos un poco de color en toda esta situación. Es normal que estemos todos locos por llenarnos de purpurina y disfrutar de nuestra gran fiesta pero tenemos que hacerlo bien, para poder disfrutar y no tener consecuencias».

"Es lógico retrasar las fechas" Santi Castro - Presidente de la Asociación de Diseñadores

El presidente de la Asociación de Diseñadores plantea que «el gran problema de junio son los gastos de almacenamiento de las fantasías. ¿Quién va a correr con estos gastos? Ese mes también se celebra los exámenes de los universitarios, entre los que hay componentes de grupos e incluso candidatas a reina. Es lógico retrasar las fechas, pero es mucho llevarlo a junio. Por otro lado necesitamos tiempo para que los grupos puedan crear un espectáculo digno para el nivel de gala que nos merecemos. Hay que tener en cuenta que, de ser en junio, el Carnaval en la calle se podría celebrar si se confirma el anuncio de que va a salir una vacuna contra el omicron».

Murgas adultas

"La gente tiene ahora más miedo que antes" Maxi Carvajal - Diablos Locos

El director de la murga trónica que se hizo con el doblete de segundos en Interpretación y disfraz cree que «sería ideal celebrarlo entre mayo y junio, más a mediados de mayo. Los grupos iríamos bien preparados a los concursos. Tampoco nos van a dar los días que nos faltan de ensayo desde que nos quedamos parados porque se cerraron los locales por la incidencia del covid. Es una incertidumbre y la gente tiene ahora más miedo que antes, cuando iniciamos los preparativos. La lógica impone esperar que baje la incidencia y se restituya la normalidad para el bien de todos».

"¿Por qué nos niegan el derecho de intentar una vida normal?" Primi Rodríguez - Bambones

Para el director decano de cuantos están en activo, recuerda los criterios de expertos sanitarios a nivel internacional que concluyen que la sociedad está en el umbral de la vuelta a la normalidad y que se tiende a una inmunidad de grupo. Con este diagnístico de quienes saben, reitera Primi Rodríguez, «estamos más cerca de hacer vida lo más normal posible. No entiendo por qué se nos niega ese derecho». «Ahora mismo no estamos preparados en las actuales circunstancias, por lo que la idea de junio es mejor que marzo, que lo descarto». «Hay a quien le molesta que yo sienta el Carnaval como otros viven la Navidad, cuando el tranvía iba al 100% de ocupación y los centros comerciales estaban desbordados».

"Marzo" Manolo Peña - Mamelucos

El presidente de la Casa del Miedo y de la murga que revalidó el primero de Presentación y sumó un accésit en Interpretación en 2020 fue tan escueto como categórico: «Valorado en profundidad, marzo. ¿Quién te garantiza que en junio no hay pandemia?».

Comparsas

"Concursar el marzo, casi un imposible" José Manuel González - Cariocas

El presidente de la comparsa ganadora en 2020 concluye que «celebrar el Carnaval en marzo para una comparsa es muy complicado, casi imposible. Después de un mes parados no podemos ensayar en febrero (con la incertidumbre de la pandemia) para concursar en marzo. La idea de junio me parece acertada, nos daría un alivio para poder hacer las cosas bien y poder ensayar con tiempo y también nos beneficia en la confección de los trajes».

"Nos mantenemos en nuestra decisión" Fernando Hernández - Joroperos

El director de la comparsa que logró el triplete de segundos en el último Carnaval de concurso convencional reitera la postura que adoptaron en el minuto uno de los preparativos. «Debido a la situación vivida, no participaremos en ningún concurso, independientemente de las fechas que se planteen».

«La situación actual no permite poder ensayar de manera normal, con un ritmo adecuado al nivel que avala la trayectoria de Joroperos de manera histórica». «Esto no quiere decir que un grupo reducido de la comparsa pueda actuar en actuaciones, espectáculos o congresos siempre que se cumplan las medidas de seguridad establecidas en cada momento».

"No volvemos a ensayar hasta que bajen los contagios" José María Bolaños - Tropicana

El director de la comparsa que se alzó en el Carnaval Virtual con la mejor actuación de las últimas dos décadas, y que logró doblete de terceros de Interpretación y Ritmo y Armonía en 2020, cree que «la solución a día de hoy más factible sería cambiar el Carnaval a junio porque la incidencia ahora mismo está disparada y ningun director ni componentes queremos arriesgarnos a un contagio de nuestros grupos. Por coherencia, al menos Tropicana no va a empezar los ensayos hasta que las cifras de contagio bajen».

"Necesitamos dos meses para rematar el trabajo" Celso Hernández - Tabajaras

El responsable de la comparsa ganadora del primero de Presentación en 2020 explica que «en Los Tabajaras pensamos que ambas fechas serían posible. La clave está en cuando podemos reanudar los ensayos de forma segura y en espacios que reúnan las condiciones. Al menos necesitamos dos meses aproximadamente para poder rematar el trabajo que dejamos a medias por la pandemia».

Canción de la Risa

"A nivel personal me iría a 2023" Lucas Mujica - Cornucas Atómicos

Histórico director de una de las épocas de oro de Triqui y al frente de Cornucas Atómicos que revolucionaron la Canción de la Risa, hace constar que su opinión personal es que el Carnaval se traslade a 2023 porque tampoco habría Carnaval en la calle de hacerse en junio y también será muy difícil que se celebre en otros municipios de la Isla , con la actual situación sanitaria. Hacer el Carnaval en marzo o abril sería celebrar solo concursos y galas; sería hacer un trabajo para al día del certamen. «Confío que el próximo año haya ya más garantías y volver a la normalidad». En el grupo hay diferencias de opiniones y apostarían por junio.

"Prefiero junio, en un Carnaval más vistoso y sin interrupciones" Cristo Casas - Dibujos Animados

Director musical de Chinchositos, Tras Con Tras y responsable de los Dibujos Animados, formación de referencia de la Canción de la Risa, es partidario de la continuidad, con un tiempo determinado para los ensayos, con más certezas y mínimas retricciones, algo que se facilitaría en junio, sin las prisas incluso con las costureras. Cádiz vio venir el tema y ya lo cambió». En el caso de la Canción de la Risa también lo preferiría en junio, dando más esplendedor al Carnaval en junio. «Si no se hace, se puede perder en la memoria».

Agrupaciones musicales

"Más tiempo y una nueva experiencia" Juani Febles - Caña Dulce

El director musical de Caña Dulce optaría por junio. «Nuestro Carnaval es muy grande para hacerlo deprisa y corriendo. No ofrecer nuestra mejor versión sería un error, con el añadido de que en junio posiblemente estemos mejor en cuanto al covid y a lo mejor ofreceríamos todo el repertorio como siempre hemos hecho todos los grupos. Tendríamos más tiempo para prepararnos todos. Y por probar, quién sabe si en un futuro se harían dos carnavales en el año».

"En junio haría realidad dos sueños: el regreso del Carnaval y con sol" Yurena Delgado - Presidenta de Salsabor

La presidenta de Salsabor cree que "dadas las circunstancias ,creo q además de ser la mejor opción para dar más tiempo a la recuperación de la situación sanitaria, tranquilidad y seguridad para los componentes y sus familiares con respecto a la vuelta a los ensayos ,nos daría capacidad de ofrecer mejor calidad al público por parte de los grupos, al tener más tiempo de ensayo. La ciudad tendría la oportunidad de combinar y presumir dos de nuestras mejores armas, la seguridad de buen tiempo y un carnaval de Interés Turístico Internacional, tan de interés turístico internacional, como nuestro envidiable clima... dejando para lo último el disfrute para los carnavaleros, lo que más nos gusta, ser y hacer Carnaval, en una temporada que invita a disfrutar de espacios al aire libre que tanto llevamos ansiando y que además ayuda en cuanto a medidas sanitarias de protocolo covid y con ello demostrar que valía la pena el esfuerzo que todos estuvimos dispuestos a hacer, frente a los cambios que la pandemia nos pudiera obligar".

"Aunque nuestro mes por excelencia sea febrero... también se hizo uno en mayo sin obligación y esta vez creo que pueda ser que no haya mal que por bien no venga; los cambios siempre asustan pero a veces lo ya conocido no es lo único válido".

Yurena Delgado añade que empresas de textil, costureras, sector de iluminación, sonido y espectáculo en general "agradecerán que no nos rindiéramos.

Rondallas

"Final de marzo es buena fecha" Vicky López - Valkirias

La presidenta de la primera rondalla de mujeres que ganó un primero de Interpretación en 2020 es categórica: «A circunstancias excepcionales, medidas excepcionales. No pasa absolutamente nada por mover el Carnaval de fecha en los tiempos que corren». «En estos dos últimos años hemos aprendido que entre ola y ola podemos avanzar y probar. Es viable hacer un Carnaval de concursos y galas, con aforo reducido en el público, con ensayos con protocolo covid y resto de medidas conocidas por la ciudadanía. Un concurso o una gala no deja de ser un espectáculo, como el resto que se siguen haciendo en todo el planeta: musicales, óperas, conciertos, festivales, actuaciones...». «Final de marzo es buena fecha; no sabremos si en junio estaremos en la séptima ola».

"El Carnaval de junio se solaparía con otros actos" Fernando Rivero - Rondalla Mamel's

El representante de la Rondalla Mamel's considera que «lo más razonable sería hacerlo a de final de marzo a principios de abril. Diferirlo a junio tendría el inconveniente de que muchos integrantes de los colectivos del Carnaval formamos parte de otros grupos folclóricos, habaneras... y en esas fechas probablemente estaríamos inmersos en preparativos para las Fiestas de Mayo, certamen de habaneras... además de que coincidiría con final de curso y exámenes».