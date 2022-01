Javier Lemus, director de Zeta-Zetas –murga ganadora de tres primeros de Interpretación en los últimos cuatro años– cree que «no deberíamos de estar debatiendo fechas. El Carnaval es en febrero y no en junio, lo que hay que hacer por desgracia ahora mismo es parar esto de una vez. No deberíamos de estar debatiendo nada y pensar en el 2023, asumiendo los errores y aprendiendo de los mismos para que en 2023, si esta pandemia aún no nos ha dado tregua para hacer un carnaval con normalidad, podamos tener un edición con opciones A, B, C y D, pero en febrero».

«Si hay que elegir entre marzo o junio, por supuesto que sería junio, ya que de este modo se podrá concursar con dos canciones. A finales de marzo solo daría tiempo de concursar con una canción si suponemos que a finales de febrero estamos en nivel 2, ya que Zeta-Zetas no retomará los ensayos hasta volver a esa situación, como mínimo. Necesitaríamos un mes mínimo para retomar la canción, terminar disfraces, ensayar, parodia, atrezzos...». "Todo esto nos parece una chafarmejada, una nefasta organización, sin obviar la falta de información con todos los grupos desde el principio" Javier Lemus - Director de la murga Zeta-Zetas «Todo esto nos parece una chafarmejada, una nefasta organización, sin obviar la falta de información e incertidumbre que hemos tenido todos los grupos desde el principio… Siguen empeñados en un concurso a toda costa y no saben ni cómo. Nos tienen locos, ya no sabemos ni qué tipo de concurso preparar… Ahora, si se decide junio, habrá murgas que todavía digan que les da tiempo de hacer cuatro canciones y habrá otro debate de si se hace a dos o a cuatro». «Creo, y esto es a nivel personal, que no era el año de celebrar un concurso aún. Existían miles de formas para hacer algo parecido al año pasado, pero mucho mejor, con más tiempo, haciendo uso de las tecnologías, escuchando a todos los grupos y sin hacernos pasar por todo esto, con tanta incertidumbre, poniendo en juego nuestra salud y la de nuestros familiares cada vez que tenemos que tomar la decisión de reunirnos», concluye Lemus.