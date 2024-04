El ministro Torres aboga por el papel de la Educación en el "rescate" de la Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha abogado por el papel de la Educación en el "rescate" de la Memoria Democrática.

Así lo ha dicho este viernes en el IES Las Huesas, en el municipio de Telde (Gran Canaria), donde ha intervenido en los actos del Día de la Memoria, ante la comunidad escolar del centro.

Torres ha subrayado a los jóvenes que "deben saber la verdad, saber que en el franquismo no se podía votar, se perseguía a las personas homosexuales, y las mujeres no podían abrir una cuenta corriente o divorciarse".

"La verdad no debe doler a nadie --continuó--, no se hace contra nadie, investigar no es confrontar, es reparar y restaurar la Memoria Democrática".

"Abrir los pozos de los represaliados"

Por su parte, ha recordado a los alumnos del IES de Telde que, en 2003, siendo alcalde de Arucas, en Gran Canaria, Pino Sosa, hija de un represaliado, "me pidió que abriéramos los pozos para buscar a su padre, pero se nos cerraban todas las puertas, en Madrid, en el Cabildo. Al final lo logramos. Nos decían que no habría nada, teníamos 300.000 euros, y los abrimos. En el primero no estaba su padre y me dijo 'no importa, seguimos buscando'. Y en el segundo sí estaba".

Por su parte, el equipo de profesores del IES de Telde, con su directora, Josefina Suárez, al frente, han programado hoy una jornada sobre la Memoria Democrática, en la que ha intervenido el ministro Ángel Víctor Torres, que ha querido compartir con los alumnos de secundaria la importancia de vivir en democracia y libertad y lo que representó la represión durante cuatro décadas del franquismo.

En el encuentro, han intervenido también Amparo Álvarez Reguero (Alma), que ha recitado poemas de sus libros y ha dialogado con los alumnos, y Pinos Sosa, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, que ha explicado las represalias que sufrió su familia y la labor por la Memoria que lleva a cabo la asociación que preside.

