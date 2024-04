Canarias se queda a las puertas en la final del XII Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu

No pudo ser. Los estudiantes canarios se quedaron a las puertas de los galardones en la final del XII Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid, celebrado este miércoles 17 de abril. Daniela Rodríguez, del CPFP Hotel Escuela Santa Cruz Hecansa y Xavier Luis Boya, del IES Punta Larga de Tenerife eran dos de los diez finalistas de la disputada final del concurso. Ambos defendieron su propuesta con deliciosos y novedosos platos, pero no pudieron vencer. El ganador fue el estudiante de cocina Jacobo Diz, estudiante CIFP Paseo das Pontes de A Coruña.

Durante la final del concurso, que tuvo lugar en la sede de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, Daniela Rodríguez y Xavier Luis Boya compitieron junto a los otros ocho candidatos de diferentes Comunidades Autónomas en una dura prueba de cuatro horas en la que han tenido que elaborar un plato a partir de unas técnicas e ingredientes comunes: el pichón, el arroz y una guarnición vegetal.

El ganador Jacobo Diz, Premio Promesas de la alta cocina 2024, cursa su último año de estudios en el CIFP Paseo das Pontes. Tras su victoria se mostró muy emocionado y "super orgulloso del trabajo que hemos hecho estos meses, y con muchísimas ganas de venir a esta escuela a estudiar. Espero disfrutar muchísimo, es una profesión en la que nunca dejas de aprender".

El segundo clasificado, Carlos Navarro Pérez, del Basque Culinary Center de San Sebastián, también se mostró satisfecho y manifestó que "llegar a la final ya es un premio".

Plato de Daniela Rodríguez en la final del Premio Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid. / LCB

Difícil decisión

El jurado experto que eligió el ganador entre la decena de jóvenes cocineros y cocineras no lo tuvo fácil. Estuvo presidido por Eduard Xatruch, uno de los tres chefs propietarios del restaurante Disfrutar (Barcelona), distinguido con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol, además de 2º en el ranking The World's 50 Best Restaurants. Junto a él, completaron el jurado invitado María José Martínez, propietaria y jefa de cocina de Restaurante Lienzo, con una estrella Michelin, y Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, además de una representación de dos chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid.

En la decisión del jurado pesaron aspectos como la la técnica, la destreza culinaria, la creatividad, la presentación y el sabor de la receta elaborada.

Eduard Xatruch elogió el nivel demostrado por todos los finalistas. "Como cocinero me he sentido muy contento de ver a estos jóvenes que, de una forma súper profesional, han elaborado estos platos. La verdad que la mayoría podrían ser perfectamente un plato en un restaurante de estrella Michelin", manifestó.

"Es emocionante ser testigos un año más de tanto talento joven. Sin duda, este Premio supone un soplo de aire fresco que nos da confianza, tanto a nosotros como institución, como al sector en general, del potencial que tienen las nuevas generaciones de chefs en este país", declaró por su parte Rosario Barrios, General Manager de Le Cordon Bleu Madrid.

Plato de Xabier Luis en la final del Premio Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid. / LCB

Doce años de premios

El premio al ganador Jacobo Diz consiste en una beca del 100% para estudiar un diploma en Le Cordon Bleu Madrid, valorado en más de 26.000 euros. Gracias al programa de convalidación que tiene la escuela, Jacobo podrá acceder a niveles intermedios de los programas de su oferta formativa. También su centro ha sido premiado con una ayuda económica de 1.500 euros por el apoyo a la participación del estudiante en el certamen.

El segundo clasificado, Carlos Navarro, consiguió una beca para cursar un certificado de la escuela valorado en más de 9.500 euros, a elegir entre las especialidades de Cocina, Pastelería y Cocina Española.

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. Los centros y escuelas de todas las Comunidades Autónomas apoyan año tras año este premio y animan a sus alumnos a participar. Tras varias fases de preselección, llegan a la gran final ante la presión de un exigente jurado, que en ediciones anteriores han presidido grandes chefs de nuestro país como Nacho Manzano, Jesús Sánchez, Francis Paniego, Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martín Berasategui, Joan Roca o Quique Dacosta, entre otros.