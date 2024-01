Chasco para Canarias: ni una sede de organismos de la UE y España

Canarias no ha conseguido aún ser sede de organismos nacionales e internacionales, pese a la euforia que se desató en la legislatura pasada por presentar candidaturas para albergar importantes agencias y centros españoles y europeos públicos con gran poder de tracción de recursos. Tras perder las candidaturas de las agencias Espacial e Inteligencia Artificial, promovidas por España –y en cierta medida por los rifirrafes entre las islas para convertirse en la sede–, la Agencia Europea del Turismo sigue en un punto muerto y el Centro Nacional de Vulcanología continúa en el limbo casi dos años después de anunciar que se instalaría en Canarias. En este último caso, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró recientemente que los cinco millones que invertirá en la creación de este organismo en Canarias están garantizados. La partida está incluida en los Presupuestos Generales del Estado, pero no se ha dado a conocer cuándo verá la luz este centro ni en qué isla. La Palma y Tenerife se disputan esta institución vulcanológica. Mientras tanto, aún queda otra esperanza: que Gran Canaria se convierta en una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030.

¿Pero qué ha pasado con la Agencia Europea del Turismo donde incluso se postularon Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote como sedes para albergarla? Pues que ni siquiera se ha creado. Solo es un organismo plasmado en varios párrafos de un papel.

Agencia del Turismo

Pese al mandato del Parlamento europeo del 25 de marzo de 2021, que aprobó la estrategia para el turismo sostenible en Europa y, entre sus propuestas, reclamó la gestación de una agencia turística, la Comisión Europea ha hecho caso omiso a poner en marcha este nuevo organismo. Después de que Canarias se quedara sin las sedes de la Agencia Espacial Española y de la de Inteligencia Artificial en diciembre de 2022, el entonces presidente del Gobierno, el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática desde 2023, puso sus esperanzas en que las Islas albergasen la Agencia Europea del Turismo, lo que situaría al Archi piélago en el centro de las políticas comunitarias turísticas.

Pero lo cierto es que el Ejecutivo comunitario no ha movido ficha para impulsar el mandato parlamentario de la UE de 2021 en la actual legislatura, que se renueva en las elecciones europeas del próximo junio. Es más, el organismo no cuenta con presupuesto en el marco financiero de la UE 2021-2027, y habrá que esperar al de 2028 para plasmar esa realidad, a no ser que en estos años se obtengan recursos de algún fondo general. Las esperanzas de Canarias estaban puestas en que cuando España asumiera la presidencia europea de turno, entre julio y diciembre de 2023, Pedro Sánchez impulsara la creación de este organismo, teniendo en cuenta que en 2024 se iban a celebrar las elecciones europeas.

El eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, afirma que se hizo toda la presión posible desde el Europarlamento y desde el Gobierno canario, pero la legislatura termina sin que la Comisión Europea haya adoptado el mandato de la Cámara comunitaria.

La gestación de la Agencia Europea del Turismo, por tanto, se deja para el próximo ejercicio de la Comisión Europea. Lo curioso es que sin haber sido ni creada ya se estaban produciendo tiranteces entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote para acoger la sede. Es más, el anterior Ejecutivo canario aprobó en Consejo de Gobierno que Canarias se postulaba para albergar este organismo y así se lo trasladó al Estado.

Incluso Ángel Víctor Torres consiguió el compromiso del presidente Pedro Sánchez, en el verano de 2021 cuando descansaba en Lanzarote, de que Canarias sería la única apuesta de España para acoger la futura Agencia Europea del Turismo. Un compromiso que se cristalizó en mayo de 2022, cuando el presidente de Canarias, durante las reuniones mantenidas en el marco de la que se celebraba en Martinica, anunció que el Gobierno de España hacía oficial su apoyo a que el Archipiélago fuera sede de la Agencia Europea del Turismo.

Además, la candidatura canaria fue refrendada por los representantes de los otros dos Estados con regiones ultraperiféricas (RUP) como Francia y Portugal. Todos ellos fueron grandes anuncios y corrieron ríos de tinta en los medios de comunicación, y la Agencia sin ni siquiera crear. A la espera de que arranque algún día este organismo, si es que llega a crearse, tardaría años porque la Comisión Europea entrante debe decidir impulsarlo en un contexto donde las prioridades están enfocadas a grandes problemas como la invasión de Ucrania, la crisis energética o la guerra en Oriente Próximo. Además, carece de fondos en el marco financiero de 2021-2027. Las agencias europeas han de constituirse por reglamento europeo, y la Comisión primero debe adoptar la iniciativa legislativa para armar la Agencia y después desarrollar ese reglamento, en donde se define la estructura de la entidad y su consejo de administración. Normalmente la Comisión crea un lista de las cinco candidaturas mejor calificadas para ese órgano directivo y el Consejo Europeo decide, al igual que sobre las propuestas para la sede que presenta cada país. Es decir, que aunque Canarias se ha adelantado ni siquiera se sabe si España será la sede u otro país o si esta Agencia verá la luz con la nueva Comisión Europea.

Espacial y Artificial

La candidatura de Canarias a ser sede de la Agencia Espacial Española fue un subidón y una caída en picado. Después de generar muchas expectativas se presentaron tres propuestas de los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, una división que pudo entorpecer la designación de la sede para Canarias, a juzgar por los expertos que criticaron que no se concurriera con una candidatura unitaria.

En cuanto a la Agencia Artificial solo se presentó Tenerife. En la Agencia Espacial, Gran Canaria partía como favorita de las tres islas con el apoyo del Gobierno regional por la propuesta que había elaborado, pero sólo se quedó en el grupo de las candidaturas con viabilidad técnica, junto a Tres Cantos (Madrid), San Javier (Murcia) y Zamudio (País Vasco), y por detrás de Sevilla y Elche. En diciembre de 2022 llegó el chasco: Sevilla 1- Gran Canaria 0 y A Coruña 1 - Tenerife 0.

Estos fueron los resultados de las dos pugnas por las dos agencias tecnológicas nacionales: el Consejo de Ministros decidió que la Agencia Espacial Española se ubicaría en Sevilla, y A Coruña se hizo con la Agencia de Inteligencia Artificial por la que luchaba Tenerife.

Centro de vulcanología

Tenerife y La Palma se disputan con amplios argumentarios de las dos islas la futura sede del Centro Nacional de Vulcanología, que se proyectó hace ya dos años tras el estallido del volcán de Tajogaite, en el municipio palmero de El Paso, el 19 de septiembre de 2021. El Gobierno central tiene cinco millones pero aún no ha deshojado la margarita –es una decisión a todas luces de difícil asunción para la isla que se quede excluida– y, mientras tanto, la casa sin barrer, es decir, el centro sigue en el aire.