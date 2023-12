Clavijo pide superar la polarización y una “reforma sosegada” de la Constitución

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó a los partidos políticos superar el contexto de confrontación y “polarización” en que están instalados en este momento para poder llevar a cabo una “reforma sosegada” de la Carta Magna. Antes de asistir al acto institucional en el Congreso de homenaje a la Constitución en su 45 aniversario, el dirigente nacionalista canario reprochó a los dos grandes partidos, sin nombrarlos, su incapacidad para ponerse de acuerdo en asuntos de Estado y para llevar a cabo una lectura de la Carta Magna para su actualización, alertando del peligro del “populismo” y de “riesgos para la democracia” si se mantiene el actual clima político.

“La convulsión del momento nos tiene que hacer reflexionar de la necesidad de una actualización sosegada de la Constitución. Ha sido un instrumento de éxito fundamental de este país desde hace 45 años, el país ha cambiado mucho y ha evolucionado favorablemente, pero como todos los instrumentos se tiene que ir actualizando poco a poco en la medida en que nuestra sociedad es distinta a la de 1978”, afirmó Clavijo. A su juicio, “esto nos debe hacer reflexionar para que, lo hagamos desde el sosiego, desde el consenso y poniendo el tiro más largo y no pensando en el cortoplacismo y el tacticismo sino pensando en el futuro del país”.

Sobre los aspectos a reformar desde el punto de vista de los intereses de Canarias, el presidente regional señaló que “lo que a nosotros nos preocupa y nos interesa es anclar nuestro REF”. Señaló que “cuando se aprobó la Constitución el Estado de las Autonomías no fue desarrollado completamente por el contexto histórico, y la realidad actual es que hay distintos Estatutos y nosotros consideramos que las comunidades autónomas, no solo tenemos ya la capacidad y la mayoría de edad suficiente para ir adoptando mayores cuotas de autogobierno, sino que a partir de ahí siempre hemos tenido la legítima aspiración de anclar nuestro REF en el texto constitucional”. Recordó que eso ya se hizo en la reforma del Estatuto, pero considerando que “como se lograría correctamente sería hacerlo en la Constitución, lo que implicaría la obligatoriedad de respetarlo”.

En este sentido consideró que el actual contexto político “lo está dificultando todo con carácter general”, porque “nos vamos a blancos y negros y sin matices, nos vamos a legislar o hacer política contra algo, nunca a favor de algo y esto no es bueno para nadie y especialmente para los ciudadanos”. “Deberíamos parar un poquito, reflexionar y aceptar las reglas democráticas y no estar en una dinámica de polarización, que lo que está generando es un caldo de cultivo importante para los populismos y la ultraderecha”, resalto antes de recordar la efervescencia de movimientos ultra tanto en Europa como en otros continentes, como el caso de Argentina en América Latina. “Tenemos que ser conscientes de que ese riesgo está y que quienes vamos a ser responsables de lo que puede ocurrir somos los que estamos ahora. Si propiciamos enfrentamientos, populismos y frentismo lo que se pone en riesgo es la democracia y de la llegada de persona no deseables. Todos debemos reflexionar un poco”, concluyo el presidente de Canarias.

Por su lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, afirmó que “todos debemos felicitarnos, porque se cumplen 45 años esta Constitución votada por todos los españoles y españolas en 1978, en un momento también muy complicado, mucho más que ahora porque salíamos de una dictadura y una transición hacia una democracia que ahora está bien asentada”. Tras asistir al acto institucional del Congreso junto al resto el Gobierno, Torres dijo que “ha sido un acto emotivo y en el que la presidenta (Francina Armengol) ha lanzado un mensaje sobre el reconocimiento de la realidad territorial que tiene este país, de la convivencia, y la necesidad de avanzar en el concepto de una España plural y diversa, pero que tiene por delante retos fundamentales como son consolidar la recuperación económica y avanzar en derechos sociales”.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (PP), que también asistió al acto del Congreso, destacó por su lado que “la Constitución es la columna vertebral de todo nuestro sistema democrático y cualquier rotura hace que todo el sistema se caiga”. “Como constitucionalista quiero lanzar un mensaje con toda la convicción de que todos los ciudadanos y constitucionalistas debemos trabajar de manera incansable para la consolidación del sistema y el cumplimiento de la Carta Magna y especialmente para la consolidación del sistema democrático”. Preguntada sobre la posible reforma del texto constitucional, Pérez se mostró partidaria de hacerlo en aspectos como la que afecta a la sucesión de la Corona, pero afirmó que “este no es el momento”. “Habrá que hacer una profunda reflexión de todos los partidos para evitar su quiebra o el incumplimiento de sus preceptos”, resaltó.