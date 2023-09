Alfonso Cabello: «Hay que repasar, reequilibrar, de qué manera se relaciona Canarias con el Estado»

El Gobierno pide un «frente común» en la cuestión migratoria para hacerse oír en Madrid y Bruselas. Tras tantas crisis y tragedias en la llamada ruta canaria, ¿aún hay que reclamar esa unidad política e institucional? ¿No debería ser algo incuestionable a estas alturas?

Sí, pero los hechos son tozudos. Este Gobierno llega en julio, y desde entonces me atrevería a decir que casi todas las conversaciones con el Gobierno del Estado han tenido que ver con la cuestión de las migraciones. Y la realidad es que ni hay unidad de acción ni, por supuesto, soluciones. No se trata a Canarias como frontera sur de Europa y no se ponen medios adecuados ni suficientes. También hemos buscado la corresponsabilidad de otras Comunidades Autónomas, pero tampoco. Tenemos casi 2.700 menores no acompañados, y en dos años apenas 348 se han realojado en otras comunidades. Es un asunto cíclico que también tiene que ver con las relaciones del Reino de España con los países desde donde llegan los migrantes y con la situación en esos países de origen, que empuja, por así decirlo, a estas personas. Todo hacía prever que septiembre sería complicado. No solo por la habitual mar en calma de este mes, sino también, y sobre todo, por la situación en Senegal.

Pero eso lo sabía el Gobierno central, de hecho ustedes aseguran haber advertido de lo que podía pasar. ¿Faltó interés?

La sensación es que el Gobierno del Estado está a otra cosa. Si todos los organismos y entidades nos avisaron de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder, pues entiendo que el Gobierno de España también lo debía tener presente. Pero cuando hablas con hasta seis Ministerios diferentes y cada uno tiene una percepción distinta... Por eso se reclama que Pedro Sánchez tome este asunto de primera mano y en primera persona. Necesitamos un interlocutor único y que esto se trate como un asunto de Estado que afecta a la Unión Europea, porque Canarias es su frontera sur.

Con la cuestión migratoria, al final la sensación es que el Gobierno del Estado está a otra cosa

Dice que es difícil la coordinación cuando intervienen hasta seis Ministerios, pero por las palabras del presidente Fernando Clavijo en el Parlamento ya no es que sea complicado coordinarse, sino que con algunos ni siquiera se han reunido.

En parte obedece a esa situación de interinidad en la que se encuentran. Están más preocupados con qué va a pasar con el debate de investidura, probablemente, que con los miles de migrantes que están llegando a las costas de Canarias. Pero aquí toca estar hasta el último minuto, por parte de ellos, y desde el primer minuto, por nuestra parte, defendiendo los intereses de los ciudadanos. Mire, la salvamar que operaba en la zona de Lanzarote se retira para labores de mantenimiento en pleno pico de llegada de migrantes. No sé, tal vez las labores de mantenimiento debieron de hacerse en otro momento. Aquí hace falta que alguien ponga de verdad interés, seguimiento y recursos. También se ha elevado una carta a Ursula von der Leyen en la que se le pide que la Unión Europea active todos sus mecanismos y aborde este problema de manera eficaz. Ya se ha detectado que hay que detraer recursos sanitarios para poder atender esta realidad. Porque de lo que siempre trata el Gobierno de Canarias, siempre, es de prestar el mejor servicio y la mejor atención a todas estas personas.

El líder de la oposición, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el PSOE siempre ha estado en favor de ese frente común, si bien ha puntualizado que se podría empezar por pedir ayuda a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.

A ver, esto no se trata de colores políticos. O se quiere o no se quiere. O hay voluntad o no hay voluntad. ¿Acaso como ahora el Gobierno está sustentado por otros dos partidos son las comunidades del PP las que deben ayudar? No se trata de eso. Se trata de que el Gobierno del Estado, aunque esté en funciones, sigue celebrando Consejos de Ministros, y se trata de que este tema puede abordarse sin ningún problema. Es una competencia estatal. No es nuestro ámbito competencial pero afecta a los ciudadanos de Canarias, y nos preocupa tremendamente porque somos, por así decirlo, la primera línea para abordar esta situación. Hay que activar mecanismos de solidaridad; la Unión Europea tiene que activar a su vez todos los recursos necesarios, desde el Frontex a financiación específica; y el Gobierno del Estado tiene que constituir ese mando único. Pero cuando lo que al final subyace en la mente de quien preside el Estado es que esta no es su ruta...

... ¿Fue algo más que un lapsus? ¿Un lapsus revelador?

Creo que fue una de esas cosas que él tiene en la mente. Este no era un tema del que se estuviera preocupando especialmente. Y si eso lo traslada quien preside el Consejo de Ministros, cuando se trata de un asunto complejo que atañe a seis Ministerios, pues la coordinación resulta difícil.

Están más preocupados con la investidura que con los miles de migrantes que llegan a Canarias

Porque ustedes, claro, no atribuyen la inacción del Estado al voto favorable de Coalición Canaria a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ¿no?

Quiero pensar que no obedece al color político. Pero también le digo que si ocurriera en otra Comunidad Autónoma... No sé, ¿se daría esta situación?

¿En Cataluña, por ejemplo?

Pues no lo sé... No lo sé.

¿Debe cambiar la manera en que Canarias se relaciona con el Estado? Más allá de la cuestión migratoria, pregunto. ¿Un nuevo encaje?, ahora que el independentismo ha popularizado el término hasta el hartazgo.

Aquí hay que dejar claro qué gorra se lleva puesta a la hora de responder. Ahora llevo la del Gobierno de Canarias, y le digo que a lo que aspiramos es a que se cumplan los acuerdos. Los presupuestos del Estado tienen rango de ley, ¡rango de ley!, qué mayor anclaje puede haber. El debate del encaje sería para otra conversación, tendría que ponerme la otra gorra, la del ámbito del partido. Dicho esto, sí creo que hay que revisar cómo nos relacionamos las Comunidades Autónomas con el Estado. Repasar, no sé si decir reequilibrar, de qué manera se relaciona Canarias con el Estado, porque en muchas ocasiones es frustrante tratar de llegar a acuerdos. Insisto, si algo está anclado al presupuesto, que tiene rango de ley, ¿a qué mayor anclaje podemos aspirar?

¿Se daría esta situación si esto ocurriera en otra Comunidad Autónoma?

¿Darán ustedes por descontado que si Sánchez continúa en la Moncloa no tendrán más remedio que ser beligerantes?

Nosotros seguiremos reclamando en Madrid todos los derechos anclados en el Estatuto de Autonomía. Eso por un lado. Y, por otro, también lo que nos corresponda en función de las competencias delegadas y de los retos que afronte la Comunidad Autónoma. No sé si eso es ser o no beligerante, pero seremos reivindicativos. Le aseguro que será así esté Sánchez, esté Núñez Feijóo o esté quien esté.

No hay techo de gasto; se desconoce la cuantía exacta de las entregas a cuenta del sistema de financiación; no se sabe cómo se materializará la vuelta a la senda del rigor presupuestario y financiero... Decía Fernando Clavijo que habrá presupuestos pero que serán prudentes. ¿No se corre el riesgo de que acaben siendo papel mojado?

Hay una parte sobre la que nos falta información para poder terminar de cerrarla, así que lo que hemos hecho, y creo que con buen criterio, es fijar un calendario. El presupuesto debe estar el 31 de octubre en el Parlamento para su debate y su posterior aprobación en diciembre. Partimos de unos indicadores económicos de referencia en línea con lo que se está planteando tanto en la Unión Europea como en el ámbito estatal. ¿La realidad? Pues sí, hay que esperar a que el Estado se pronuncie. Pero bien sabe que no podemos dejar de hacer nuestra tarea, porque las consecuencias de un presupuesto prorrogado son las que son y no se podría hacer frente a muchas cosas, a muchas inversiones plurianuales, por ejemplo. Pero entendemos, por la responsabilidad del Estado y por la presión de las Comunidades Autónomas, que más pronto que tarde tendrán que darnos las reglas del juego.

Estamos encontrando determinadas sorpresas e imprecisiones en algunos informes que se habían hecho y en la documentación que manejábamos, y no es una excusa, porque habrá bajada del IGIC

¿Van a bajar el IGIC? Bajar el tipo general al 5%, que es lo que se entendió.

Me ha ido cambiando la pregunta... Ya se han comenzado a bajar los impuestos, sin ir más lejos el de Sucesiones y Donaciones. En el anterior gobierno de Fernando Clavijo hubo una rebaja fiscal en todos los años. Y el compromiso de este Gobierno es bajar el IGIC, no sé si del 7 al 5%, no sé si por tramos, no sé si a determinados productos... Pero sí se va a bajar. Al final, el IGIC y las medidas fiscales son herramientas que permiten no solo recaudar y contribuir al mantenimiento de los servicios públicos, por supuesto, sino también actuar en la economía para producir una reacción y generar así empleos, inversión... Y esa es la idea. Ahora bien, ¿tiene que ser lineal, del 7 al 5%, ya en un primer año? Estamos encontrando determinadas sorpresas e imprecisiones en algunos informes que se habían hecho y en la documentación que manejábamos, y no es una excusa, porque estoy diciéndole que sí habrá bajada, pero estamos viendo en qué tiempo y con qué alcance.

Es decir, que quizá no haya rebaja del tipo general del IGIC al 5% en 2024 pero tal vez sí en 2025 o 2026.

Es algo que tendremos que abordar cuando toque. Vamos a tener toda la información en detalle, y entonces tomaremos medidas. Pero lo que sí me gustaría es trasladar el mensaje de que se va a producir una bajada en el IGIC.

Pero dado que hay que analizar antes toda la información, ¿no se pasaron de frenada en campaña con el anuncio de la rebaja del impuesto?

No no, creo que no. Al final esto es una forma de entender la acción y gestión políticas. El Gobierno lo conforman dos partidos que entienden que la fiscalidad hay que tocarla a la baja, porque eso produce un efecto en la recaudación, en las personas, en la generación de oportunidades... Ese es el compromiso inequívoco, y el horizonte está en principio en ese 5%. Pero la gestión en la Administración pública no es lineal ni monolítica, sino que tiene que ir dando respuesta a determinadas situaciones según vayan produciéndose. La voluntad está clara: se van a bajar el IGIC y la presión fiscal. Ahora estamos trabajando en dar respuesta a cómo, cuánto y cuándo.

«¿De qué hablaríamos hoy si Coalición tuviera cuatro o cinco votos en Madrid?» Ese esfuerzo pedagógico que dice que hay que hacer en Madrid para explicar una y otra vez la realidad canaria no parece que necesiten hacerlo los vascos, por ejemplo, con su fuero o con el cupo. Por cierto, un fuero que es de herencia histórica y no fruto de unas desventajas inherentes y un cupo que nadie discute ni en la fórmula ni en el fondo. Le insisto porque son ya 40 años de una pedagogía que tampoco se les exige a gallegos o catalanes. Aquí tengo que volver a cambiarme la gorra para poder responderle como es debido. Y si me cambio la gorra y paso al ámbito del partido, entonces puedo preguntarme si eso que usted dice podría tener que ver con el nivel de representación que han tenido esas Comunidades Autónomas y sus partidos de corte un poco más nacionalista en el Congreso. Usted y yo hemos visto ministros catalanes no pertenecientes a partidos de ámbito estatal. Es más, ¿de qué estaríamos hablando hoy si Coalición Canaria en vez de tener solo a Cristina Valido en el Congreso tuviera cuatro o cinco votos? ¿Cuál sería entonces el sentido de esta conversación? No sé si tendrá que ver solo con esto que le digo, pero sí tengo claro que cuando toca ir a defender los intereses de Canarias en Madrid, no queda otra que hacer esa labor didáctica.

¿Es caro este Gobierno?

Hay una nueva consejería, la de Universidades, Innovación y Cultura, y parece que hay un consenso desde antes de este Gobierno sobre su necesidad. Hay que dar un encaje diferente a las universidades, hay que dar un empuje a la innovación y hay que promover la transferencia de conocimiento entre las empresas y las universidades. Eso no estaba solucionado. Y, además, hay nuevas competencias que exigen recursos y gestión. Costas, por ejemplo, es una nueva competencia en la que entendemos que una gestión eficiente no solo va a revertir en oportunidades, sino que también influirá en el ecosistema, en la sostenibilidad, en la cuestión del territorio... Eso tiene un coste. Es más, ¿estamos o no de acuerdo en que a la Formación Profesional hay que darle la vuelta como a un calcetín? Yo he sido concejal de Empleo, y cuando vas y te reúnes con empresarios, te dicen que no hay correspondencia entre muchas de las enseñanzas que se imparten y lo que demanda el mercado.

Vamos, que defiende usted lo de esperar al cálculo del coste-beneficio antes de ponerle a este Gobierno la etiqueta de caro.

Lo que sí le puedo decir es que el anterior Gobierno de Canarias, con mil millones de euros más, no solucionó los problemas estructurales de esta tierra. Nosotros no queremos perder el 90% del tiempo hablando de cómo vamos a hacer las cosas, sino hacerlas. Gestión, gestión y más gestión. Somos un Gobierno que viene a resolver los problemas de la gente y no a hablar de los problemas de la gente. Al final, y no es una postura, esto se trata de poner a las personas en el centro, de solucionar los problemas de la gente.

El anterior gobierno, con mil millones más, no solucionó problemas estructurales

Por cierto, ¿qué tal el cambio del Ayuntamiento de Santa Cruz por el Gobierno?

Es un cambio importante. Estoy aprendiendo mucho, leyendo mucho... Es un reto. Creo que llevar la municipalidad al Gobierno, por así decirlo, y que tanto el presidente como el vicepresidente hayan sido alcaldes, les da al Consejo de Gobierno y al Gobierno mismo una forma muy interesante de entender la acción política desde la máxima cercanía posible.

¿Y el viaje será de ida y vuelta?

Bueno, con el tiempo se irá viendo, pero yo no me he ido. ¡Estamos aquí!, ¿no? Probablemente este café y esta conversación los habríamos tenido en otra parte de Santa Cruz, pero aquí estamos. Este es un cargo público diferente y te relacionas de manera diferente.