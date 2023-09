NC descalifica que CC rescate la vía del Estado libre asociado para Canarias

De “ocurrencia” y “propuesta poco seria” se tilda desde Nueva Canaria/Bloque Canarista (NC-BC) la idea rescatada por CC sobre un posible futuro anclaje de Canarias en el Estado español basado en la figura del Estado libre asociado en el marco de una hipotética reforma del Título VIII de la Constitución española sobre el modelo territorial. El presidente de los canaristas, Román Rodríguez, se mostró muy “sorprendido” en especial de que la formación que lidera Fernando Clavijo plantee ese tipo de objetivo sobre el encaje canario en España “apenas quince días después de haberse integrado en un bloque que es el más españolista y centralista de la historia de la democracia sin que dijera una palabra sobre el modelo territorial”, en referencia al acuerdo firmado por CC con el PP para apoyar la investidura del líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, el próximo día 27, junto a Vox y UPN.

NC considera que el otro partido nacionalista canario no ha enfocado bien el debate abierto hace unos días por el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, en torno a una posible “reinterpretación” de la Carta Magna para superar el actual Estado de las Autonomías y avanzar hacia un Estado “plurinacional” en el que las llamadas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) tengan “capacidad de decidir pactada”. A juicio de Rodríguez, la propuesta de CC, además de no corresponder con su inquietud al respecto en el pacto firmado con el PP, no tiene recorrido en el debate político isleño sobre el encaje canario en el Estrado. “El Estado libre asociado como el que representa Puerto Rico en EEUU es un disparate, una ocurrencia y algo muy poco serio. Es un concepto que ni esta en el debate de la sociedad canaria, ni está en la cultura política de las Islas. No conozco a nadie que haya debatido este tema”, resalta el líder de NC.

Rodríguez ve de entrada muy difícil que se pueda abrir a corto plazo un proceso en España de reforma constitucional o de “reinterpretación” de facto que alumbre un nuevo modelo territorial sin tocar el texto de 1978, como propone Urkullu. Aunque cree que “la situación política española puede generar un gobierno socialista con nacionalistas y es evidente que en ese contexto la agenda territorial revaloriza su papel”, considera que “no se dan las condiciones” para un salto como el que propone el lehendakari vasco. En todo caso, abierto el debate teórico en el marco de las negociaciones para la posible investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el apoyo de nacionalistas vascos y catalana, tras el previsible fracaso de la de Feijóo, Rodríguez avanza las posiciones de su partido, que pasan fundamentalmente por “consolidar y reforzar” los mecanismos de autogobierno de que ya dispone Canarias, eso sí, con un mejor anclaje constitucional.

“Nosotros defendemos en este contexto que se cumpla a rajatabla el Estatuto actual, y si acaso desbordarlo, y tan importante como eso es garantizar una financiación justa porque la clave del autogobierno es tener capacidad financiera para hacerlo posible”, explica el líder de NC. Además, Canarias debe garantizarse también un respeto absoluto al REF. Y también a corto plazo NC apuesta por gestionar ante la UE una circunscripción específica de Canarias en al Parlamento Europeo. “Ahora que España preside la UE y que hay elecciones antes del verano próximo, es algo que tendríamos que plantear, algo que ya tienen algunas regiones”, afirma Rodríguez antes de resaltar que “esto es lo que toca ahora; Estatuto, financiación, REF, y circunscripción diferenciada al Parlamento Europeo”.

En el caso de una reforma constitucional, lo primordial para NC seria “asegurar un verdadero anclaje del REF” en la Carta Magna más allá del actualmente recogido en el Disposición Adicional Tercera referida a los mecanismos de reforma del fuero. “Esta disposición no es suficiente como se ha demostrado reiteradamente”, señala Rodríguez, para quien las modificaciones del REF tienen que tener informe previo y preceptivo del Parlamento de Canarias, y considerando además que las novedades de la última reforma “no son suficientes”. “Necesitamos anclar en la Constitución que Canarias tenga la última palabra sobre el REF, anclarlo como los vascos lo hicieron con su fuero”. Además, NC también ve imprescindible en ese hipotético escenario de reforma constitucional trasladar a la Carta Magna el Estatuto especial de Canarias como Región Ultraperiférica en los términos reconocidos en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Con ello se lograría modular las políticas estatales en las Islas en atención a su lejanía y fragmentación, como ya se hace con las comunitarias.

Estado federal “asimétrico”

Con respecto al modelo territorial español en su conjunto, NC considera que “si hubiera condiciones, que no es el caso por ahora, habría que tender hacia un modelo federal asimétrico, en el que nosotros reclamaríamos el máximo nivel de autogobierno”. “Esa es la reclamación histórica del nacionalismo serio”, asegura Rodríguez. “Eso obligaría a reinterpretar algunos órganos del Estado como el Senado o el Tribunal Constitucional, que es de parte porque está designado por los poderes centrales, y a reconocer las singularidades diferenciales, y ahí ningún territorio es mas distinto que Canarias”, resalta el dirigente canarista. Asegura en este sentido que “los vascos y catalanes van a mover este asunto para satisfacer sus intereses, y van a oponerse a cualquier nueva operación de nivelación de competencias o autogobierno que puedan lograr en esa reinterpretación constitucional que propone Urkullu”, algo que, recuerda, “ya hicieron cuando se aprobó al ley Orgánica de nivelación de competencias y que dio origen al llamado ‘café para todos’.

“Seamos conscientes de que los partidos nacionalistas vascos y catalanes van a reclamar una modificación solo para ellos y se van a negar a la igualación por abajo”, afirma Rodríguez antes de asegurar que “lo que se deduce de la posición del PNV y de los independentistas catalanes es tener derecho a decidir o sucedánea para ellos, pero detrás de las competencias va la distribución de los recursos, y esa es la clave”. “Nosotros creemos que ya tenemos derecho a decidir muchas cosas en el modelo territorial español. El asunto es seguir avanzando. No tenemos ningún prejuicio para seguir avanzando en soberanía de los distintos pueblos si esta no compromete las cuestiones básicas. En un modelo de Estado federal asimétrico es evidente que País Vasco y Cataluña tendrían una mayor cota de autogobierno y de derecho a decidir, y eso también lo reclamaremos para Canarias como comunidad con mayores singularidades propias”, concluye el presidente de NC-BC.