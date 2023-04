¿Cuál es el papel de China en el mundo?

China está jugando a establecer un nuevo orden internacional porque piensa que el que surgió de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona y además no tuvo participación. En la crisis de 2008 China empezó a pensar que Occidente no está capacitado para hacer las reformas que hacen falta para que el mundo siga adelante. Y ahora está pulsando y tratando de hacer un orden cercano a sus propios intereses: más inclusivo, más sostenible y que se centre más en el desarrollo.

¿Va camino de convertirse en la primera potencia mundial?

China quiere ser la gran potencia mundial y la gran potencia tecnológica. Lo pretende lograr en 2035 y quiere serlo porque ella no tuvo revolución industrial. Le interesa llevar el liderazgo económico, pero le interesa menos todo lo que tiene que ver con el liderazgo militar. La tecnología siempre ha sido muy importante para la guerra, pero hoy es más importante que nunca. EEUU teme que China se convierta en la primera potencia tecnológica porque se convertirá también en la primera militar y no está dispuesto a consentirlo.

¿En qué punto están las relaciones entre China y Rusia?

Las relaciones son excelentes, pero es un matrimonio de compromiso. Rusia sabe que necesita a China porque desde la caída de la Unión Soviética tiene problemas económicos. Y China no tiene recursos naturales y el petróleo y el gas vienen de Rusia. Son dos economías que se complementan y ahora se complementan geopolíticamente. Joe Biden pretende dividir el mundo entre democracias y tiranías y ha apartado a China y a Rusia, lo que ha servido para estrechar más sus lazos. No hay alianza militar porque China se opone, no quiere que nadie le arrastre a una guerra. Y EEUU está estrechando sus alianzas militares para una posible guerra contra China.

Y si se deja a un lado el apoyo militar, ¿qué papel juega China en la guerra en Ucrania?

Pues en esas estamos... China es muy contraria a la guerra. Por su tradición sigue la idea de que una victoria después de una batalla no es una victoria. Está muy interesada en que se acabe la guerra de Ucrania, por eso ha propuesto su plan de paz. Pero es un plan que da una de cal y otra de arena. Se propone que acabe la guerra, pero también critica a EEUU y las sanciones a Rusia. No se moja. La guerra es un fracaso total y Rusia se dio cuenta a las dos semanas de comenzar. Por una parte, le gustaría agarrarse al plan de paz de China, pero claro, ahí está Occidente y EEUU, que va a seguir alentando a Ucrania a que continúe con una guerra que desgasta a Rusia.

¿La alianza entre China y Rusia puede ser una amenaza para Europa?

No, para Europa no es una amenaza, pero al invadir Ucrania se ha perdido la oportunidad de que Rusia pueda llegar a integrarse en Europa y que la arquitectura de seguridad europea integre a Rusia. Y eso al final no es bueno porque es un vecino.

España ejercerá ahora la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué papel debería tomar Europa para que el continente no salga escaldado de la hostilidad entre EEUU y China?

Europa debería tener autonomía estratégica basada en sus propios intereses y no en los de EEUU. Tener una política seguidista hacia China puede ser un desastre económico para Europa. La posibilidad de que EEUU nos arrastre a una guerra en el Pacífico es algo catastrófico. Tanto Emmanuel Macron como Pedro Sánchez quieren apostar por tener una propia política hacia China, no la que dicte Washington. Y el papel de España en la Presidencia tendría que ser ese, el de reforzar un consenso, una unidad, aunque haya diferencias dentro de Europa.

¿El conflicto entre China y Taiwán es inevitable? ¿Podría ser el principio de la Tercera Guerra Mundial?

Para China, Taiwán es una parte inalienable de su territorio y no cederá ahí. El problema está en que ese territorio decida declararse independiente. Si Taiwán da un paso en falso, y puede ser empujado por EEUU, eso puede llevar a la guerra del Pacífico. El Partido Comunista quiere una reunificación pacífica, pero ha dicho que guarda la posibilidad de que sea por la fuerza porque si no lo hace se le levantaría el país. En China nadie aceptaría que el gobierno no hiciera nada si Taiwán se declara independiente. Es un callejón sin salida en el que lo mejor sería mantener el statu quo que es lo que el 80% de la población taiwanesa quiere.

¿Qué importancia tiene para China el continente africano?

China no tiene recursos naturales, tiene muy poca tierra fértil y hasta este año ha sido el país más poblado del mundo. En cuanto se convirtió en una potencia exportadora necesitaba exportar lo que fabricaba y encontrar recursos naturales y tierras para mantener sus fábricas. Y África era un continente casi virgen y con enormes recursos naturales, pero no había infraestructuras. Entonces China se ha dedicado a crear grandes infraestructuras ferroviarias, de carreteras y puertos que favorecen el desarrollo de esos países y al mismo tiempo favorecen el que China pueda comprar y llevarse los materiales que necesita y al mismo tiempo vender allí.

¿Qué consecuencias puede tener esta expansión para Canarias?

China es el principal proveedor de bienes de 170 países. Y busca que en el continente haya más desarrollo e infraestructuras. Muchos son puertos, por lo que puede que mire hacia los puertos de Canarias porque le interesen para su estrategia.

¿Ha habido retracción de la comunidad china en las Islas tras el covid?

Claro, muchas familias con pequeños negocios tuvieron que cerrar por el covid. No tenían forma de mantenerse en España. Entonces volvieron a su país porque allí está una red familiar que les apoya más.