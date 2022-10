Europa planea un endurecimiento del bloqueo a los buques rusos en 2023

El octavo paquete de sanciones anunciado recientemente por la Unión Europea (UE) contra Rusia por el conflicto de Ucrania, incluye diferentes medidas relacionadas con el ámbito marítimo, que restringirán aún más si cabe el tráfico de los buques rusos a los puertos canarios, a partir del próximo año 2023.

El documento firmado por los veintisiete miembros, recoge la ampliación de la prohibición para realizar cualquier transacción con empresas, entidades u organismos que sean propiedad del estado ruso, incluidas aquellas que aparezcan en el Registro Naval Ruso, mediante el cual se llevan a cabo actividades relacionadas con la clasificación y la inspección, también en el ámbito de seguridad, de buques y embarcaciones rusos y no rusos.

Las reparaciones en las embarcaciones rusas no podrán ser certificadas por un organismo oficial

Esta medida repercute directamente en el sector de reparaciones navales del Puerto de Las Palmas y traerá importantes consecuencias. En la actualidad, sólo se permite el acceso a los puertos canarios, de aquellas embarcaciones que aún estando registradas en Rusia, hayan cambiado la bandera bajo la que operan antes del 24 de febrero del presente año.

Los astilleros pueden atender los servicios que soliciten los buques y cuentan con la opción de que la delegación del Registro Naval Ruso que se encuentra en la capital grancanaria, certifique la validez de dichas reparaciones y que el barco puede navegar en plenas condiciones de seguridad. Sin embargo, a partir de 2023 esto no será posible.

Dicho de otra forma, no podrán atracar en los puertos de las Islas los buques registrados oficialmente en Rusia independientemente de la bandera que tengan y, en consecuencia, no podrán ser atendidos por los astilleros de La Luz. Además, el Registro Naval Ruso no será reconocido como competente por la UE, para garantizar que dichas embarcaciones cumplen con los requisitos mínimos para poder navegar en aguas internacionales.

Repercusión en el sector logístico

Por lo tanto, con esta ampliación de las sanciones en materia náutica se prohíbe proporcionar cualquier tipo de beneficio cuantificable económicamente al Registro Naval Ruso.

Aunque las empresas de reparaciones navales serán las principales damnificadas de esta situación, no serán las únicas. Tendrá una alta incidencia tanto en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que dejará de ingresar en torno a 600 mil euros en concepto de tasas de atraque, así como en la actividad de las consignatarias y de las compañías que cubren las diferentes necesidades de los buques.

Servicios directos como los de avituallamiento, suministro de combustibles o recarga de repuestos se verán afectados, así como los indirectos, que tienen que ver con la atención a las tripulaciones -alojamiento, traslados, restauración, etcétera-, por ejemplo.

Limitación de precios al petróleo

Dentro de las restricciones que incluye el octavo paquete, cabe destacar las relacionadas con la limitación de precios con el transporte marítimo de petróleo ruso para terceros países, así como las nuevas acciones para acotar el transporte de petróleo crudo y productos petrolíferos.

Concretamente, estará prohibido prestar transporte marítimo, así como asistencia técnica, servicios de intermediación o financiación o asistencia financiera en relación con el transporte marítimo, a terceros países, de petróleo crudo (a partir de diciembre de este año) o de productos petrolíferos (a partir de febrero de 2023) que sean originarios de Rusia o hayan sido exportados desde este país.

Con la limitación de precios, la UE prevé que habrá una reducción drástica de los ingresos que Rusia obtiene del petróleo y ayude a estabilizar los costes sobre la energía, toda vez el conflicto con Ucrania ha desencadenado un incremento de los precios mundiales del sector energético.

Obras en Casablanca

En el ámbito portuario canario saltó la alerta con respecto a las restricciones de acceso impuestas por la UE a la flota rusa, tras las declaraciones la pasada semana del representante de la Agencia Federal de Pesca de Rusia en Marruecos, Mikhail Tarasov, en las que afirmó que el Kremlin había decidido ordenar a los buques pesqueros rusos que recalarán en el puerto de la ciudad marroquí de Casablanca en lugar del Puerto de Las Palmas, para llevar a cabo las reparaciones requeridas.

Tarasov confirmó que el marco de cooperación existente entre Rusia y Marruecos en el sector pesquero pasaría a «un nuevo nivel», puesto que tienen previsto invertir «cientos de millones de euros» en los astilleros de Casablanca. Incluso apuntó que esperaban «abrir un nuevo astillero en 2023».

Los astilleros serán los principales afectados, aunque incidirá en las empresas logísticas

En la actualidad, el recinto portuario ya cuenta con un área de reparaciones, cuyas obras finalizaron en julio de 2019, y está listo para operar. Diferentes medios de comunicación marroquíes indican que la Agencia Nacional de Puertos del país norafricano ya ha iniciado las obras de ampliación del muelle Moulay Youssef, que tendrá una longitud de 400 metros, con el fin de mejorar la protección del astillero.

El gestor portuario se encuentra negociando con el grupo francés Naval Group, única compañía que se mantiene dentro concurso público que ofertó la entidad gubernamental.

El astillero podrá atender embarcaciones de hasta 240 metros de eslora y cuenta con una plataforma elevadora con capacidad para mover buques de hasta 10.000 toneladas -lo que le otorga el primer rango en el continente africano-, así como con un muelle equipado con un pórtico de correas para embarcaciones de 450 toneladas, y un muelle de armamento de 820 metros lineales.