La Cámara cuestiona la aportación de los diputados de NC a su extinto partido

La Mesa de la Cámara, el órgano de gobierno del Parlamento de Canarias, estudiará las aportaciones económicas que el grupo de Nueva Canarias (NC) ha hecho al partido desde que se materializara su extinción por mandato judicial el 12 de julio de 2021. Todos los grupos parlamentarios reciben subvenciones de la Cámara autonómica, y todos los grupos parlamentarios destinan una parte de esas ayudas para financiar a sus respectivos partidos. Se trata de una práctica permitida de manera expresa en la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos. En el caso del grupo de NC, las subvenciones recibidas no están en cuestión, ya que estas se conceden por la labor de sus diputados, una labor que no se ve afectada en modo alguno por la extinción judicial de la fuerza política. Sin embargo, sí está cuestionada esa parte de las ayudas que pasó del grupo de NC al partido cuando este ya había sido extinguido por no haber adaptado sus estatutos a la legislación vigente. Es decir, esa parte de las ayudas que pasó del grupo parlamentario a un partido inexistente.

Aunque las distintas fuerzas políticas con representación en la Cámara están siendo, por lo general, nada beligerantes contra NC –entre otras cosas porque la situación de los canaristas ha sorprendido a propios y extraños en el Parlamento regional–, el grupo del PP ya ha solicitado a la Mesa de la Cámara un informe sobre la «situación jurídica» en que queda la bancada de Nueva Canarias y «sobre las consecuencias jurídicas y económicas» a las que pueda dar lugar la extinción del partido. Además, también la diputada Sandra Domínguez Hormiga, que en su momento formó parte del grupo de NC –del que se dio de baja a comienzos del año pasado–, elevó el mismo lunes un escrito al órgano de gobierno del Legislativo autonómico en línea con la solicitud del PP. La parlamentaria no adscrita pide a la Mesa que aclare en qué situación queda la representación de NC en la Cámara y, además, solicita que se le informe sobre «si las cantidades recibidas en concepto de subvención en el período en el que la formación política ha carecido de entidad jurídica son ajustadas a Derecho». No obstante, el problema no está en las ayudas recibidas por el grupo y, por ende, por los diputados de NC –que, cabe insistir, se justifican por su labor parlamentaria–, sino en esa parte que se transfiere al partido para su financiación.

El grupo de NC cobra una subvención anual de 358.591,67 euros, o cuando menos esa fue la cuantía recibida en 2021. De ese montante, la «aportación al partido» llegó a 127.589,62 euros. Pues bien, una vez descontadas las cantidades con que los diputados de NC contribuyeron al sostenimiento de su partido en los dos primeros trimestres del año pasado –cuando Nueva Canarias aún existía como tal–, la cuantía en cuestión asciende a 35.000 euros: 15.000 aportados en el tercer trimestre y 20.000, en el cuarto y último, cuando NC ya había sido extinguida por decisión judicial. A esos 35.000 euros –en realidad algo menos, ya que la extinción no se produjo hasta el 12 de julio de 2021, que fue cuando el Ministerio del Interior dio de baja a NC del Registro de Partidos Políticos– se sumarían las eventuales aportaciones al partido en lo que va de 2022, del que aún no hay datos en el portal de transparencia del Parlamento de Canarias. Esta es la cantidad, según fuentes jurídicas, más controvertida, por cuanto acabó en la cuenta corriente de una organización sin personalidad jurídica, esto es, «inexistente», que es el término recogido en la sentencia en que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 decretó, el 8 de junio de 2021, la extinción del partido.

La cuestión no está en las ayudas al grupo de NC, sino en la parte transferida al partido tras su ‘caída’

En principio, la Mesa de la Cámara podría estudiar la situación del grupo parlamentario de NC hoy mismo. Desde la primera institución del Archipiélago explicaron ayer que, por supuesto, «se procederá conforme indiquen los servicios jurídicos de la Cámara». Hay que insistir, eso sí, en que el fallo no afecta a la labor de los diputados de NC.

«Algunos tienen una historia como para avergonzarse», dice Román Rodríguez de otros partidos

De hecho, y aunque se trata de una situación inédita en la política canaria –y seguramente española–, la sentencia de la Audiencia Nacional –los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo son órganos de la Audiencia– no afecta a ningún cargo institucional por más que en las elecciones estuviera en las listas de NC. No en vano, estos representan ante todo a sus electores. Es más, el nombre del grupo parlamentario, que tiene su propia entidad, no tendría por qué cambiar. En definitiva, lo que ha desaparecido a efectos jurídicos es el partido político, no los cargos públicos, de ahí que tampoco estén en riesgo las subvenciones por el desempeño de esos cargos. Cosa distinta, eso sí, es esa parte de las subvenciones que haya acabado en las cuentas corrientes de NC después de que la organización fuera excluida del Registro de Partidos Políticos, que es lo que tendrá que dilucidarse ahora.

El líder de Nueva Canarias pide a las demás formaciones «que se ocupen de sus cosas»

El líder de NC, el también vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, habló este miércoles en Madrid, adonde viajó para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre la sentencia que declara extinto su partido. Rodríguez insistió en que el fallo no afecta a las instituciones y se mostró seguro de que NC superará este trance «de una u otra manera». «Es un asunto administrativo del partido que nada tiene que ver con los ámbitos institucionales; y esto es muy importante. Ellos [los cargos públicos de NC] representan al pueblo y yo, también; no tiene ningún impacto institucional», ahondó.

El fallo no afecta a la labor institucional de los parlamentarios y demás cargos públicos

Rodríguez, que precisó que aún están a la espera, al menos hasta ayer, de tener toda la documentación necesaria para decidir qué pasos dar, expuso que las posibilidades que tiene NC «van desde la reinscripción a una revisión del procedimiento», si bien todo depende del análisis que sus servicios jurídicos hagan del fallo y del expediente. «Veremos qué podemos hacer». Eso sí, el presidente de NC aprovechó para enviar un mensaje a los demás partidos: «Es un asunto de la organización, y el resto de los partidos que se ocupen de sus cosas, porque algunos tienen una historia como para avergonzarse y nosotros nos hemos mantenido al margen». «No tengo ninguna duda de que restituiremos este tema, y este contratiempo de carácter administrativo tendrá que superarse de una u otra manera», subrayó.