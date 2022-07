El fallo de la Audiencia Nacional desmonta la «indefensión» denunciada por NC tras su extinción judicial

El fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 que el 8 de junio de 2021 decretó la extinción de Nueva Canarias (NC) expone que el partido sí fue notificado del procedimiento en su contra por incumplir la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Aunque desde NC vienen insistiendo en que en ningún momento recibieron información, la sentencia explica que el Ministerio del Interior, y en concreto su Dirección General de Política Interior, envió el 14 de enero de 2020 el preceptivo apercibimiento. Es más, el fallo de la magistrada Emilia Peraile Martínez especifica que NC recibió el escrito del Ministerio trece días después, el 23 de enero de 2020.

En ese escrito de apercibimiento, el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska instó a Nueva Canarias (NC) a que remitiera sus estatutos debidamente actualizados y adaptados a la Ley Orgánica 3/2015 en el plazo de seis meses. Sin embargo, NC no cumplió la obligación legal: «Nada ha realizado en orden al cumplimiento de las exigencias indicadas en orden a adaptar sus estatutos a los preceptos transcritos». Entre los contenidos mínimos que deben constar en los estatutos de cualquier fuerza política está «el procedimiento y el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales en el que se incluya la obligación de remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido». NC no ha rendido al Tribunal las cuentas de los últimos cuatro ejercicios (2018-2021), lo que de no haber sido extinguido por orden judicial, le habría acarreado la apertura de un nuevo proceso en su contra, ya que esta es otra de las tres causas que justifican la exclusión de una organización del Registro de Partidos Políticos.

La sentencia recoge que los últimos estatutos que habían llegado a Interior a fecha de la sentencia eran los aprobados en el cuarto congreso de NC de mayo de 2017. Los cuales «adolecían de los defectos formales comunicados». El secretario de Organización de los nacionalistas, Carmelo Ramírez, aseguró este lunes que sí enviaron la actualización de la información, en concreto, dijo, a comienzos de 2018 y aún dentro del plazo legal previsto para ello.