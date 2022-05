El Dorado no es Europa

Yama Nidiaye vende productos de Senegal a toda Europa. La idea se le ocurrió cuando veía artículos que llevaban impreso Made in Spain o Made in France. ¿Por qué no Made in Senegal?, pensó. Así que con mucho esfuerzo, estudio y paciencia –porque además de joven era mujer y el concepto en su país es que las mujeres permanezcan en casa y «no se muevan», explica–, montó de la nada su empresa, un claro ejemplo de emprendeduría. La también senegalesa Korke Diaw lidera una cooperativa de mujeres agricultoras que en 1971 cultivaban una hectárea de arroz y ahora ya van por cien y, además, tienen una fábrica de transformación del cereal, dan trabajo a mucha gente y son independientes.

Ellas dos constituyen una pequeña muestra de los rostros que dan vida al documental sobre migración y emprendimiento Origen, de la productora española Newtral, fundada por la periodista Ana Pastor y su hermano Tomás Pastor. Realizado con la colaboración de la Fundación Barça y la ONG española Proactiva Open Arms, cuenta las historias de distintos emprendedores, como Yama y Korke, como ejemplo de que en Senegal, un país con una media de edad de 19 años, se pueden hacer proyectos de futuro y que Europa no es El Dorado para los miles de migrantes que se juegan la vida en el mar intentando alcanzar el sueño de un futuro mejor. Tomás Pastor, director del proyecto, y Laura Lanuza, directora de comunicación de Open Arms, presentaron ayer el documental en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, enmarcado en los actos para la conmemoración del Día de África, que se celebra hoy. Origen se cimenta en un proyecto que está desarrollando la ONG en Senegal, con el mismo nombre, que confronta las historias de éxito de emprendedores con la realidad de una migración no regulada y expuesta a mafias, a torturas y violaciones de mujeres en las largas travesías por el desierto antes de llegar a los puertos de embarque, a la dureza del mar una vez logran subirse a una patera o cayuco, y a una realidad al llegar a Europa, si no perecen durante el trayecto, alejada de ese futuro de riqueza y prosperidad que imaginan. Savané Narrado por el exjugador de baloncesto senegalés Sitapha Savané, Origen se rodó en septiembre de 2019, antes de la pandemia, en ese país de África occidental y se estrenó en julio de 2020 en el certamen español Atlántida Film Fest y la plataforma Filmin. Se presentó en Senegal en noviembre de 2020, un momento en que decenas de cayucos salían desde sus costas hacia Canarias, al reabrirse la ruta migratoria del Atlántico por el parón económico que supuso el covid y la presión y control que se ejercía en la del Mediterráneo. En 2021, con el apoyo de Casa África, se volvió a proyectar en Senegal en un intento de promover el debate y la reflexión sobre los espejismos del llamado primer mundo y las posibilidades de emprender en el país de origen. Como dicen sus creadores, Origen es un viaje que empieza y acaba en Senegal. Es la historia de los que se quedan, pero también de los que lo intentaron y no lo consiguieron después de haberlo abandonado todo. Recoge testimonios de personas que han visto frustradas sus expectativas, de las dificultades que se encuentran al llegar a las Islas o a otras fronteras de Europa tras una dura travesía por tierra y por mar, sin papeles, recluidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros, y muchas veces, condenados a vagar por las calles. Y lo cuentan protagonistas como Serigne, que perdió a su hijo nacido en 1997 en el mar. El joven quería ganar dinero para comprar un terreno y una casa en Senegal pero no pudo hacerlo. Esther, otra joven, relata que muchos migrantes engañan a sus familias y mandan fotos junto a coches caros y visten con ropa de marca pero viven en la calle. Samba evoca que se quedó muy sorprendido cuando llegó a Europa porque no se esperaba encontrar a «blancos» durmiendo en la calle. Además, conoció a un senegalés que llevaba 32 años aquí y le pedía dinero a él. Era un sin techo. El proyecto que desarrolla Open Arms en Senegal trata de informar en origen del derecho que tienen a migrar pero también de las dificultades que conlleva emprender ese peligroso viaje. Se basa en dar información veraz, en la formación en herramientas informáticas y en acompañar a quienes tienen un proyecto, expone Lanuza. «Es cierto que emprender no es fácil», y en el documental lo explican los emprendedores, entre ellos, Ndao, un sastre, Ndéye, una mujer mecánica propietaria de un taller, y Badou, un pocero que encuentra agua y que tardó, como ellos, años en formarse y en gestar su negocio. O Mamadou Sall, que conecta a los inversores dentro y fuera de Senegal con cooperativas agrarias, porque hay quienes tienen tierras pero no recursos para explotarlas. Es un país emergente, indica Tomás Pastor, y se está viendo un cambio cultural sobre las posibilidades de quedarse allí. Aunque, recalca, tienen derecho a migrar.