El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que no existe "acuerdo posible ni firmable ni real" que impida el fenómeno migratorio y ha incidido en que si bien se pueden activar mecanismos que contribuyan a que haya más vigilancia, pensar que cualquier acuerdo va a frenar algo que forma parte de la humanidad es una "quimera".

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, sobre la evolución de la crisis migratoria en Canarias tras el acuerdo de España con Marruecos, señalando que, según el último informe del Ministerio del Interior, el número de migrantes llegados a Canarias entre enero y mayo de este año se ha incrementado un 52,5% respecto al mismo periodo del año pasado, y que hay ONG que señalan que en 2021 más de 4.000 personas perdieron la vida en la llamada 'ruta canaria'.

En su respuesta, Ángel Víctor Torres pidió al diputado nacionalista que no se haga política con el fenómeno migratorio, tal y como se hizo durante la crisis migratoria de 2005 y que espera que también haga ahora el Grupo Nacionalista Canario.

En respuesta al presidente, Pablo Rodríguez negó que el Grupo Nacionalista Canario esté haciendo política con el fenómeno migratorio y recalcó que sólo está mostrando su preocupación ante un drama humanitario que preocupa a toda la sociedad canaria.

Pablo Rodríguez criticó que el Gobierno de Canarias "siga viviendo en una burbuja pensando que esto no existe", sobre todo cuando todavía hay migrantes que están viviendo en calles y en barrancos de la isla de Gran Canaria, tal y como denunció el diputado nacionalista.

"No puede sacudirse la responsabilidad ni decir que el Gobierno del Estado no le hace caso, pues entonces estaría reconociendo que usted no pinta nada", señaló Rodríguez dirigiéndose al presidente, para añadir que este es "un asunto que no es para hacer política, sino para afirmar que la buena política no va a acabar con los movimientos migratorios, pero sí va a intentar paliar que no sigan muriendo gente buscando un futuro mejor".

Ante estas críticas, Ángel Víctor Torres recordó que el Gobierno de Canarias, no siendo competente, puso a disposición del Gobierno de España todos sus centros educativos para la acogida de migrantes durante la pandemia, cuando no había actividad lectiva; ha atendido a 6.000 menores no acompañados, y ha puesto en marcha 51 recursos para atenderlos, cuando en 2019 no había "ni uno solo".

Asimismo, incidió en que en los meses de abril, marzo y mayo se han registrado 600 migrantes menos si se compara con el mismo periodo del año anterior. Según Torres, "no sé si es fruto del acuerdo entre España y Marruecos, pero ojalá ese acuerdo se fragüe con una mejor atención en la vigilancia para la inmigración irregular, porque cuantas menos personas suban en patera habrá menos fallecidos en el mar".