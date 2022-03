En la última edición del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) se invitó a participar a 706 entidades privadas que habían sido subvencionadas en el año 2020 tanto por el Gobierno de Canarias como por los cabildos con más de 60.000 euros anuales; y que habían percibido ayudas o subvenciones públicas por un total de 239.569.688,78 euros, procedentes de fondos públicos. De ellas, presentaron su declaración de transparencia 579, el 82 %. La media de sus puntuaciones fue 4,83 puntos [casi un punto más que en la evaluación anterior], rozando la nota de aprobado. El ITCanarias del año 2020 mide el mayor o menor grado de cumplimiento de las obligaciones informativas contempladas en la Ley de Transparencia de Canarias por las 347 entidades públicas del Archipiélago, por 706 privadas y por 66 colegios profesionales y cámaras de comercio. Y se define mediante la autoevaluación de esas entidades con la colaboración el año pasado de más 1.463 personas [funcionarios o trabajadores] autorizadas a cargar información a través de la sede electrónica del Comisionado de Transparencia de Canarias, donde se insertaron más de 2,2 millones de datos el año pasado.

En esta última evaluación, 295 sujetos obligados obtuvieron una valoración del ITCanarias igual o superior a 5; es decir, más de la mitad de las entidades declarantes; y 76 consiguieron una puntuación de sobresaliente, el 13,13 %. Un avance considerable teniendo en cuenta que el año pasado solo el 38 % de las entidades privadas declarantes superó la nota de cinco.

Por otro lado, 127 sujetos obligados no presentaron su declaración de transparencia del ejercicio 2020, es decir, el 18 %. De esas 127 entidades citadas, 49 no habían rendido cuentas tampoco en la evaluación de transparencia del año anterior; y por ese motivo se las considera incumplidoras de sus obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia; así como las que, habiendo rendido cuentas sobre el ejercicio del año 2019 no lo hicieron sobre el de 2020.

Las leyes de transparencia (estatal y canaria) establecen que toda entidad privada que perciba ayudas o subvenciones procedentes del Gobierno de Canarias por importes superiores a 60.000 euros, o 100.000 euros en el caso de proceder de los Cabildos y Ayuntamientos, está obligada a publicar una serie de contenidos informativos en sus páginas web. Por ello, el Comisionado de Transparencia invitó por primera vez en 2019 a participar en el proceso de evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) a las casi 500 entidades privadas que recibieron subvenciones del gobierno autonómico ese mismo año, las cuales acumularon en conjunto 174.565.338,99 euros de ayudas públicas. De ellas, 293 presentaron su declaración de transparencia, es decir, el 60 %, y alcanzaron una valoración media de 4 puntos.

Según establece el artículo 7 del RD 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, la información sobre la concesión debe permanecer publicada en la web de la entidad privada, al menos, durante los cuatro años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención.

Relación de las 58 entidades subvencionadas incumplidoras: no presentaron declaración de transparencia en los dos últimos años

Estas 58 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros son consideradas incumplidoras porque no presentaron su autoevaluación de transparencia al Comisionado en dos años consecutivos o la presentaron el primer año, pero no el siguiente que se les emplazó a hacerlo.

Asociación Para La Promoción Del Empleo Y La Cohesión Social «Creativa»; Club Voleibol J. A. V. Olimpico; Medicos Del Mundo; Federación De Lucha Canaria; Loro Parque Fundacion; Organización Nacional De Ciegos Españoles (Once); Fundación Neotrópico; Harinera Canaria Sa; Asociacion Canaria Para Coop Solidaridad Internacional; Federación De Bandas De Música De Canarias; Queseria El Faro, S.L.; Proyectos Empresariales Canarios, S.L.; Asociación De Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans E Intersexuales De Canarias, Algarabía (4,7 en 2019); Club Deportivo Voleibol Haris; Prodalca España,S.A.; C.E.E. Granja Adisfuer, S.L.; (0,09 en 2019); Club Lanzarote Sa; Asociacion Benefica Centro Padre Laraña; Insular Asistencia,S.L.; Canarias Control Radioelectrico S.L.; Asoc Club Balonmano Salud; Asociacion Para El Desarrollo Rural Y Pesquero De Lanzarote Aderlan; Asociación Cultural, Social, Patrimonial Y Agrícola Milana; Aguere Asociacion Deportiva; Asociacion Socio Cultural Gitana Karipen (1,98 en 2019); Asociacion Tinerfena De Trisomicos; Avalón Asociación De Empresarios Y Profesionales Liberales Lgtbiq+ De Canarias; Becarflex, S.L.; Bisnes Promocion Y Venta 2016, S.L. (0,09 en 2019); Buceo El Bajon S.L.; Carpinteria Viccocina Sll (0,23 en 2019); Club Deportivo Salesianos Bartolome; Consultores De Automatizacion Y Robotica, S.A.; CPZ Marketing Solutions Hispania Sl; Canaria De Ocio Y Restauración, S.L.U.; Centro De Formación Canario, S.L.; Distribuidora Maritima Petrogas Slu; Endesa Energia S.A; Estudio Itac,S.L.; Frande Pesca, S.L. (0,59 en 2019); Frutas Y Verduras Gutierrez , S.L.; Fund.Canaria Ntra Sra De Las Nieves; Galera Beach Privilege, S.L.U.; Hogar Santos Ángeles; Hisimar Selección, S.L.; Iberdrola Clientes Sa; Icadepro S.L.; Ingjf 2017 Sl (0,15 en 2019); Intertrac S A (0,09 en 2019); Intertransport Canary Operators Intercop, Sl; Lavandería Mogán, S.L. (0,09 en 2019); Montesano Canarias, S.A.; Preventos Media S.L.; Quesos Frescos Lomo Gallego, S. L.; S.U.A.D. 24 Horas, S.L.; Sat Cosecheros De La Palma 499/05; Sferaone Solutions Y Services,S.L.; Telquia Servicios Integrales De Tecnologia Sl.

Relación de entidades subvencionadas con más de 60.000 euros con mejores y peores puntuaciones en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)

Relación de entidades subvencionadas con más de 60.000 € consideradas sobresalientes por haber obtenido entre 9 y 10 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias.

C.B.Farhang Taheri; 10; Asoc Nuestra Señora Del Amparo Apreme; 10; Salud Mental Atelsam; 10; Asociación De Personas Con Discapacidad Intelectual De Las Palmas (Aprosu); 10; Federación Salud Mental Canarias; 10; Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas; 10; Afes Salud Mental; 10; Asociación De Entidades Plena Inclusión Canarias; 10; Fundación Canaria Del Club Deportivo Tenerife; 10; Asociación Gama Colectivo De Lesbianas, Gays, Bisexuales Y Transexuales De Gran Canaria; 10; Fundacion Canaria Farrah Para La Coperacion Y El Desarrollo; 10; Fundación Canaria Para Las Personas Con Sorderas Y Sus Familiares; 10; Club Deportivo Akeki Ud Granadilla; 10; Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer Y Otras Demencias De La Palma; 10; Federacion De Asociaciones De Mujeres Arena Y Laurisilva; 10; Cáritas Diocesana De Canarias; 10; Asociación Adepsi; 10; Asociación Palmera Tratamiento Y Prevención Toxicología; 10; Red Anagos; 10; Asoc De Discapacitados Del Sur Adissur; 10; Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D.; 10; Fundación Canaria De Apoyos Tutelares Funcaprosu; 10; Asociacion Proyectos De Accion Social Don Bosco; 9,98; Federación De Empresarios De La Palma (Fedepalma); 9,98; Fundación Canaria Ágora; 9,96; Asociación Provincial De Familiares Y Enfermos De Parkinson; 9,96; Edosoft Factory, S.L.; 9,81; Unión General De Trabajadores De Canarias; 9,8; Tinglado Film, S.L.; 9,8; Residencia Y Guardería Laboure Hijas De La Caridad De San Vi; 9,72; Asociación Para La Diabetes De Tenerife (Adt); 9,68; Fundacion Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion; 9,67; Confederación Empresarial De Lanzarote (Cel); 9,62; Aldeas Infantiles Sos De España; 9,56; Asociación De Enfermedades Neuromusculares De Canarias (Asenecan); 9,56; Escuela De Actores De Canarias, Sociedad Cooperativa; 9,52; Asociacion Familiar Pro-Discapacitados-Intelectuales De Tenerife (Aspronte); 9,52; Asociacion Provivienda; 9,52; Fundación Tutelar Canaria; 9,5; Formación Ocupacional Canaria Focan; 9,5; Asociación Para El Fomento De La Formación, El Empleo, La Información Y El Desarrollo Del Norte (Afedes); 9,49; Fundación Canaria Main; 9,48; Centro De Estudios Kuma,S.L.; 9,48; Asoc Afaes Familias De Apoyode Enfermos; 9,47; Consultoría Estratégica Integralis Canarias, S.L.; 9,43; Asociación De Integración Social Calidad De Vida; 9,42; Asociación De Acción Sociocomunitaria Sumas; 9,41; Asociacióm Síndrome De Down Las Palmas; 9,4; Activando Sueños De Insercion Sl; 9,39; Asociación De Familiares Y Cuidadores De Enfermos De Alzheimer De Santa Cruz De Tenerife; 9,33; El Cardón Educación Ambiental, S.L. (El Cardón Naturexperien; 9,33; Federación Provincial De Empresas Del Metal Y Nuevas Tecnolo; 9,31; Administración Conde, S.L.; 9,29; Fundación Canaria Universitaria De Las Palmas; 9,29; Comunidad Sor Lorenza Hijas De La Caridad San Vicente De Pau; 9,26; Asoc Gull-Lasegue Para El Estudio Y Tratamiento De La Anorexia Y La Bulimia En Canarias; 9,25; Asociacion Centro De Iniciativas Y Turismo Tedote La Palma; 9,24; Asociacion De Industriales De Canarias (Asinca); 9,23; Fundacion Canaria Isbs; 9,22; Cáritas Diocesana De Tenerife; 9,22; Asociación Cluster Marítimo De Canarias; 9,22; Centro De Formación Pecriser, S.L.; 9,19; Montserrat Villalba Ruiz, S.L.; 9,18; Instituto Superior De Ciencias Gastronómicas, Restauración Y; 9,18; Instituto De Formación Profesional De Mecánica, Electricidad; 9,18; Centro De Formación Para El Empleo Santa Brígida, S.L.; 9,18; Centro De Formación Empresarial Aura, S.L.L.; 9,18; Centro De Enseñanzas Policiales, S.L. (Cenpol); 9,18; Didacticas Galois, Sociedad Limitada; 9,18; Confederación Canaria De Empresarios; 9,16; Thinkin Global Service Sl; 9,15; Asociacion De Ayuda A Personas Dependientes En Canarias; 9,12; Asociación De Cuidadoras/Es, Familiares Y Amigos/As De Perso; 9,12; Intelequia Software Solutions, S.L.; 9,05; Inversora Peña Rodríguez, S.L.; 9,01.

Relación de entidades subvencionadas con más de 60.000 euros que en la evaluación obtuvieron únicamente entre 0 y 1 punto en el Índice de Transparencia de Canarias.

Asociación Canarias Habla; 0,99; Entidad Gestora De Residuos Y Medioambiente, S.L.U. (Gemecan; 0,99; Asociación Aranda Lgtbi; 0,97; Establec Industriales Archipielago; 0,92; Tenerife Shipyards, S.A.; 0,92; Promotora San Miguel Tenerife Sl; 0,91; Adventurees Alliance, S.L.; 0,9; Esignus Security Solutions, S.L.; 0,86; Asociación Remar Canarias (Rehabilitación De Marginados); 0,86; Asociacion Canaria De Amistad Con El Pueblo Saharaui; 0,85; Ciudad San Juan De Dios Las Palmas (El Lasso); 0,85; Instituto Canario De Turismo, S.L.; 0,83; Evolution Construction System Sl; 0,82; Ireauto 2000 Sl Unipersonal; 0,81; Sm Advance Energy, S.L.; 0,81; Fundación Canaria Alejandro Da Silva Contra La Leucemia; 0,8; Centro Especial De Empleo Novavida, S.L.; 0,79; Fran Y Chemi S.L.; 0,71; Conferencias De San Vicente De Paul Santa Cruz De Tenerife; 0,71; Agresta Sdad Coop; 0,69; Jucarne Slu; 0,69; Litografia A Romero Sl; 0,68; Atlantic Biofuels, S.L.; 0,68; Entidad Urbanística De Conservación De El Goro (Goroeco); 0,68; Acción Laboral (Plataforma Para La Implantación De Programas; 0,65; Canariasforma S.L.; 0,65; Alcruz Canarias S L; 0,62; Laura Frias Sl; 0,58; Papeles Y Celulosas De Canarias, S.L. (Celucan); 0,58; Pescarguinsur; 0,56; Relaxia Resorts S.L.U.; 0,55; Agrupacion Para La Defensa Del Paciente Psiquico De Lanzarote; 0,55; Added Value Industrial Engineering Solutions, S.L.U. (Avs); 0,55; Instituto Odontologico Canario S.L.; 0,54; Union Martin, S.L.; 0,54; Hidramar, S.L.; 0,54; Alfametal Internacional Bcn, S.L.; 0,51; Fundación Canaria Juan Negrín; 0,45; Bobet Soportes Publicitarios, S.L.; 0,45; Publiservic Canarias, S.L.U.; 0,45; Producciones Y Distribuciones Arucansa Sl; 0,44; Productos Tinerfeños Sa; 0,44; Gestión De Programas De Cría, S.L. (Gescan); 0,43; Tratamiento De Residuos Electrónicos De Canarias, S.L.; 0,4; Pedro Mendoza, S.A.; 0,4; Surpan, S.L.; 0,4; Core Innova, S.L.; 0,4; Lanzaloe, S.L.; 0,4; Estudio Audiovisual, S.L.; 0,4; Asociación De Personas Mayores Y Familiares Solidaridad Inte; 0,36; Andrés Megías Mendoza, S.A. (La Isleña); 0,34; Agro Grape Distillery Sl; 0,3; Producciones Arraez Bravo; 0,3; Spalopia Sl; 0,3; Coordinadora De Organizaciones De Agricultores Y Ganaderos De Canarias (Coag); 0,3; Bimbo Donuts Canarias S.L.U.; 0,3; Cescami S.L; 0,3; Newport Media & Films, S.L.; 0,3; Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer De Lanzaro; 0,3; Botdreams, S.L.; 0,3; Asociación De Discapacitados Visuales, Auditivos, Físicos Y; 0,3; Gofio La Piña, S.L.; 0,3; Petrologis Canarias, S.L.; 0,3; Servitaxi Canarias Transfer, S.L.; 0,3; Anima Kitchent Canarias, S.L.U.; 0,3; Agragua, S.A.; 0,3; Playa De Melenara De Marineros, S.C.L.; 0,3; Ornamentales Del Sur, S.L.L. (Ornasur); 0,3; Selecta Canarias, S.A.T. 9261; 0,3; Talent Digital Expert, S.L.; 0,3; Blumico, S.L.; 0,3; Inversiones Gestisan Sl; 0,3; Audiovisual Sietemares, S.L.; 0,3; Cooperativa Farmacéutica Canaria, S.C.L. (Cofarca); 0,27; Talleres De Reparaciones Nicolás Quintana, S.L.U.; 0,25; Telbus, S.L.; 0,2; Canpesca, S.L.; 0,16; Fernando Menis, S.L.P.U.; 0,16; Asociación Agraria Jóvenes Agricultores De La Provincia De L; 0,15; Club Voleibol Sayre Mayser Gran Canaria; 0,15; Asociacion De Diabeticos De Gran Canaria (Adigran); 0,15; Green Efficient Solutions Sl; 0,15; Pan De Tenerife Sl; 0,15; Inf Serv Telecomunic Canarias 2003; 0,15; Nexoyoga Sl; 0,15; Centro De Formación Aforeca, S.L.; 0,15; Huifeng Canarias Sl; 0,15; Parroquia Matriz De San Lorenzo De Las Palmas; 0,15; Salinas De Janubio, S.L.; 0,15; Frutas Del Hierro, S.A.T. 377/05; 0,15; Club Tropical Playa, S.L.; 0,15; Nueva Isla Baja, S.A. (Meliá Hacienda Del Conde); 0,15; Pescados Oliver Miranda Artiles, S.L.; 0,15; Acuipalma, S.L.; 0,15; Entidad Urbanistica Para La Conservacion Del Parque Empresarial Melenara (Econara); 0,06; Docencia Y Multimedia Canarias, S.L.; 0,06; Federacion De Asociaciones De Personas Con Discapacidad Fisi; 0,06; Centro Tecnologico De Ciencias Mari; 0,06; Club Fútbol Sala Gáldar-Cohesan; 0,06; Hogar Ancianos Desamparados Nuestra Señora De Candelaria; 0,06; Proyectaempleo Ett, S.L.; 0,06; Centro De Enseñanza De Canarias Liceo 2000, S.L.; 0,06; Ferimark Sl; 0,06; Insforcan, S.L.; 0,06; Federacion Canaria De Barquillos De Vela Latina; 0,06; Ocon Canaria De Transportes Sl; 0,06; Insforca Servicios Y Formación, S.L.; 0,06; Transportes La Pardilla, S.L.; 0,06; Toledo Impormit, S.L. (Vara Del Rey); 0,06; Omnirooms Travel Online, S.L.; 0,06; Grupo Regional De Cooperativas Plataneras Del Archipiélago C; 0,06; Moio Estudio, S.L.; 0,06; Técnicas Competitivas, S.A.; 0,06; Servitaxi Tenesur, S.L.; 0,06; Atecre, S.A.; 0,06; Formación Empresarial Dual Alemana – Feda Madrid; 0,06; Federación Gran Canaria De Bandas De Música (Fegrancaban); 0,06; Tecnavin, S.L.; 0,06; Gomermedi, S.L.U.; 0,06; Afilados Tecnológicos Insulares, S.L. (Atenor Canarias); 0,06; Henríquez Sánchez Ingeniería Y Arquitectura, S.L.; 0,06; Audiovisuales Alonso & Alonso, S.L.; 0,06; Realpivot, S.L.; 0,06; Teconozcomascarilla, S.L.; 0,06; Transvirgin, S.L.; 0,06; Aquanaria, S.L.; 0; Ctro. E.E. Ache Canarias Servicios, S.L.U.; 0; Grupo Audio Formación, S.L.; 0; Britec Water S.L.; 0; Club Voleibol 7 Islas; 0; Futura Gestiona 2014 Sl; 0; Insularia Creadores S.L.N.E.; 0; Galaxy Gaming Center, S.L.; 0.

Relación de entidades subvencionadas con más de 60.000 euros que no presentaron su autoevaluación en el primer ejercicio que en que fueron emplazadas a ello. Si persisten en no aportar datos serán clasificadas como incumplidoras.

Arrecife Bus, S.L.; Transportes Insular La Palma (TILP); Integración de Actividades Medioambientales, S.L.; Fundación Gerón; Asociación Para La Gestión Del Desarrollo Rural Maxorata (Gdr Maxorata); Asociación De Cáncer De Mama De Tenerife (Ámate); Lighting Dynamic Technology, S.L. (Hispalux); Servicios Educativos E Informáticos Canarios, S.L. (Seica); Eatnovation, S.L.; Out Off Office Games, S.L. (Triple O Games); Asociación De Hogares Para Niños Privados De Ambiente Familiar Nuevo Futuro; Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo; Aerolaser System, S.L.; Obra Social La Milagrosa – Hijas De La Caridad; Casa Familiar Manolo Torras; Asociación Canaria De Arrastre, Fomento Y Crianza Del Ganado Basto Nacional (Aca); Civitfun Tourism, S.L.; Asociación De Jóvenes Empresarios De Tenerife (Aje Tenerife); Federación Tinerfeña De Bandas De Música; Asociación Socioambiental La Palma Renovable; Gran Canaria, Spa, Wellness & Health, A.I.E.; Asociación Insular De Producción De Alimentos Para El Consumo Animal (Asociación Paca); Daminvest, S.L. (Vik Hotels); Asociación De Discapacitados De Fuerteventura (Adisfuer); Sociedad Cooperativa Del Campo La Candelaria (Copcan); Panadería Guanche E Hijos, S.L.; Grupo De Acción Local Y Pesquera El Hierro (Galp El Hierro); Fcc Aqualia, S.A.; Federación Canaria De Bola Canaria Y Petanca; Sabina Sport, S.L.; Federación Insular De Lucha Canaria De Gran Canaria; Neumáticos Atlántico, S.L.; Asociación De Empresarios Gran Canaria Natural (Gran Canaria Natural & Active); Asociación De Voluntarios En Emergencias Y Rescate De Lanzar; Jab Iniciativas Culturales; Kildesa, S.L. (Los Olivos Beach Resort); Canaripan 2016, S.L.; Quíquere Ecobags, S.L. (Rewinder); Aloha Flor, S.L.; Novaflor, S.A.T. 276/05; Avantalia Soluciones, S.L.; Flowtheapp, S.L.; El Mirador Del Duque, S.L. (Hotel Iberostar Grand El Mirador); Plantec Canary, S.L.; Canary Cactus, S.A.; Intec Estudio Soluciones, S.L.; Fundación Iberoamericana De Ciencias Sociales De La Salud (Ficssalud); Asociación Opción 3 Canarias; Radio Taxi La Laguna, S.Coop.; Pandorga Wm, S.L. (Talec System); Mármoles El Diamante, S.L.; Federacion Canaria De Atletismo; Sogoodstuff Studio, S.L.U.; Fundación Unicef-Comité Español; Centro De Jardinería La Lajita, S.L.; Aluminios Alvarado, S.L.U. (Alumial); Canarias De Explotaciones Marinas, S.L.; Diazcamarena, S.L.; Lesmes Aloe Canarias, S.L. (Finca Canarias); Hotel Gran Rey, S.L.; Asociación Educativa Unikids Vegueta; Marrero Seaglass, S.L. (Cristalerías Marrero); Floricultura Strelitzias Tenerife, S.L.; Alventio Audiovisual, S.L.; Cepascon 2018 Infraestructuras Sl; Frigo Martel, S.L.; Idecnet, S.A.; Videoreport Canarias, S.A.; Zeranet Informática, S.L.U.(Última Informática).