El 5% de Educación, de nuevo en el aire

La propia plataforma aplaudió en su momento que se llegara a ese 4,55% del PIB, ya que «por primera vez» se situaba a Canarias «en la senda de alcanzar el 5% en 2022». Un año después, la organización argumenta que se da un paso atrás y ya se está moviendo para presionar al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres e intentar que modifique sus previsiones de inversión en los presupuestos para el próximo ejercicio. En esta línea, los representantes de este colectivo ya se han reunido con el personal técnico y la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez Martín, y también con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para transmitirles su «preocupación» al respecto. La plataforma le pidió a Yanes que exija al Gobierno autonómico el estricto cumplimiento de la ley de Educación.

«Si con un crecimiento del PIB del 11,3% la inversión en Educación se mantuviera, esta bajaría desde el 4,55% del PIB actual al 4,1% en 2022, incumpliendo lo establecido en la ley y el compromiso recogido expresamente en el programa de investidura de este Gobierno», expuso la plataforma, que agregó: «Esto representa 434 millones de euros menos de lo que correspondería con el 5% del PIB». Esto sería, a juicio del colectivo, un «despropósito», sobre todo –argumentaron– teniendo en cuenta «la situación de desventaja educativa de Canarias respecto de las demás Comunidades Autónomas».

Hay que insistir, no obstante, en que esos 434 millones no significan que la inversión en Educación vaya a bajar en esa cantidad, sino que es la diferencia entre lo que en principio se va a destinar y lo que debería destinarse. De hecho puede ocurrir que en un ejercicio el gasto educativo llegue al fin al 5%, o incluso más, y que en términos cuantitativos, es decir, en dinero, acabe siendo menos cantidad que en otro ejercicio en el que no se llegue al porcentaje fijado en la ley. No en vano, el PIB varía, y siempre será más el 4% de 40.000 que el 5% de 20.000, por ejemplo.

En el Gobierno reconocen que no va a ser sencillo llegar al 5% en las cuentas públicas para 2022

En cualquier caso, lo cierto es que todo parece que tampoco en 2022 se va a llegar a ese 5%. En el mismo Gobierno de Canarias reconocen que no será sencillo alcanzar ese porcentaje, si bien precisan que en ningún caso se reducirá la inversión. Es más, si se tiene en cuenta que el crecimiento previsto del PIB isleño en 2022 es de más de un 11%, habrá que esperar a ver en qué medida el gasto efectivo será mayor o menor que en el actual ejercicio. No obstante, la plataforma ciudadana se reunirá en próximos días con los partidos para recabar su apoyo de cara a la tramitación del presupuesto.