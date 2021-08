CC, PP y Ciudadanos tachan el encuentro celebrado entre los presidentes de España y de Canarias, Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, el pasado miércoles en Lanzarote, como «un fiasco», «una venta de humo» o «una cita de cortesía y poco más». Las formaciones que integran la oposición parlamentaria critican que no se llegó a «nada concreto». Según el portavoz de CC en el Parlamento, Pablo Rodríguez, el apoyo de Sánchez a la candidatura de Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo es «humo» porque a día de hoy «no existe» esa entidad. Este anuncio de Torres tras el encuentro trata de esconder, a su juicio, que Sánchez no ha puesto en marcha el plan turístico específico para Canarias que se aprobó en el Senado y el Congreso. «No tiene intención de aprobarlo y dotarlo de recursos», recalca. Además, recuerda que el compromiso de Sánchez del cumplimiento del REF en los presupuestos de 2022 es obligatorio, porque es una ley, y solo demuestra que «hasta ahora no ha cumplido la ley».

Por su parte, Australia Navarro, presidenta del PP, cree un auténtico «fiasco» la reunión por falta de acuerdos concretos. Sánchez ha demostrado una «vergonzosa insensibilidad y falta de empatía con los problemas de Canarias» y se ha visto el «nulo peso político de Torres», sentencia.

«Nos parece patético el intento de Torres para ocultar el fracaso del encuentro e intentar dotar de contenido y transcendencia una reunión que era meramente protocolaria», asevera.

«Seguimos sin saber qué va a pasar con el incumplimiento del REF y con la deuda del convenio de carreteras o con el traspaso de competencias». Aunque Torres anunció la cesión de las competencias de costas, son «meros anuncios», afirma, y «no dijo nada del reparto de fondos europeos», espeta. Sobre apoyar la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Europea del Turismo es una «mera declaración de intenciones», porque «teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las promesas de Sánchez, como la del plan específico de apoyo al sector turístico, que no ha hecho nada, desde el PP le decimos a Torres que no se haga demasiadas ilusiones».

Por su parte Ricardo Fernández de la Puente (Cs) ve positivo que España apoye, si llega el caso, la candidatura de Canarias como sede de la futura Agencia Europea del Turismo, pero afirma que la UE no tiene en sus prioridades las políticas turísticas. Asimismo, considera, como el PP y CC, que «el REF es obligatorio, no se discute», y no se puede vender como una promesa de Sánchez. Por su parte, el diputado y dirigente de ASG, Casimiro Curbelo, cuya formación integra el Gobierno, valora que Sánchez «viva de cerca» los problemas que tiene Canarias y asuma compromisos. Además, celebra el apoyo a que Canarias pueda albergar la Agencia Europea del Turismo.