CC insta al presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, a que recurra ante el Tribunal Constitucional la vulneración del artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias en la que ha incurrido el Gobierno español al cambiar el REF sin una consulta previa al Parlamento regional. Si Torres no lo hace, «no será digno de representar al Archipiélago». Así lo manifestó ayer el secretario general de la coalición nacionalista, Fernando Clavijo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del primer Consejo Político Nacional que celebra la formación política tras su congreso del pasado 29 de noviembre y en la que se abordó, como asunto central, «la violación del REF».

«Pensábamos que no tendríamos que volver a defender ante el Gobierno de España el fuero canario: los derechos consolidados que tienen los hombres y mujeres que viven en Canarias para poder compensar la lejanía, insularidad y la condición de región ultraperiférica» de la UE que tiene el Archipiélago «y aspirar a tener las mismas oportunidades que el resto de españoles o acercarse a ellas».

Sin embargo, el también senador afirma que «tristemente, por segunda vez en la historia, un presidente socialista en esta tierra es cómplice, de manera sumisa y cobarde, de la violación de los derechos» de los residentes en Canarias «cristalizada» en la pérdida del diferencial «de los incentivos fiscales que se conceden a las producciones cinematográficas» que se desarrollen en las Islas por la vía de un decreto ley.

Esta iniciativa es, a juicio de CC, «la constatación, una vez más, del desprecio al REF y la voluntad de vaciarlo de contenido».

«Un presidente de una comunidad autónoma no puede permitir que los derechos de sus ciudadanos sean objeto de mercadería, violación y vaciado de contenido. Si el presidente Torres no lleva este decreto-ley al Constitucional, propondremos en el Parlamento de Canarias una PNL y trataremos de reunir los votos necesarios para que sea la Cámara regional la que lo recurra» ante ese tribunal, asevera.

El expresidente canario no entiende que el PSC-PSOE «vuelva a arrodillarse ante sus jefes de Madrid para vender el futuro de los canarios para agradar a Pedro Sánchez» y advierte de que CC «no lo va a permitir».

Asimismo, Clavijo expone que el Estado “no solo de perpetra un ataque a los fueros canarios sino actúa desde la deslealtad institucional” tras la presentación primero de una enmienda en el Senado al Proyecto de Ley de Fraude Fiscal, que esconde “la supresión del diferencial fiscal recogido en el REF” y, posteriormente, “con la aprobación del citado decreto ley de esta semana que liquida ese diferencial fiscal del 80 % a las producciones cinematográficas, 100 % en el caso de las Islas Verdes, de forma unilateral y sin el informe vinculante del Parlamento de Canarias”.

El líder de los nacionalistas canarios recordó que fue Coalición Canaria “la que denunció desde el minuto uno la vulneración del Estado por la puerta de atrás a los derechos de los canarios y canarias con una enmienda en el Senado” y advirtió que un presidente que “no anteponga los intereses de Canarias, que no defienda a Canarias no es digno de ser presidente”. Por este motivo, insistió “en el Constitucional como la única vía” que deberá acompañar al informe que emitirá el Parlamento, un dictamen negativo a la modificación estatal del REF suscrito el pasado viernes por todos los grupos del Parlamento y que se ratificará el lunes en el pleno del Parlamento, y abre, por primera vez, la vía a que se reúna la comisión bilateral Estado-Canarias para tratar este asunto al no haber entendimiento, como marca el Estatuto de Autonomía.

El secretario general nacional de Coalición Canaria aseguró que el Gobierno de Canarias “está permitiendo que Madrid desmonte nuestros fueros y nos aleje más” y puso como ejemplo del impacto de la industria del cine en islas como Fuerteventura, que supuso solo el año pasado la inversión de 14 millones de euros.