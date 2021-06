Ecovidrio y la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria han puesto en marcha este viernes la campaña "Respetemos lo nuestro. Recicla vidrio", destinada a la protección y conservación de las especies en peligro de extinción del Archipiélago.

Esta acción, enmarcada en el Día Internacional del Medio Ambiente, pretende concienciar a la población sobre cómo un gesto tan sencillo como depositar el vidrio en los contenedores verdes habilitados para ello tiene un efecto directo en el cuidado y la protección del medioambiente, explica Ecovidrio en un comunicado.

El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, ha recordado que Canarias es el mayor punto caliente de biodiversidad de la Unión Europea.

"Tenemos más de 400 especies endémicas y eso nos hace ser importantes en el mapa de la biodiversidad y responsables a la hora de cuidarlas, mimarlas y protegerlas", ha afirmado.

No obstante, "también somos un punto crítico y no podemos olvidar que hemos antropizado mucho nuestro territorio, no sólo por la presión de los que vivimos aquí sino por los millones de turistas que nos visitan", ha remarcado.

Por eso, se ha mostrado convencido de que esta campaña ayudará a concienciar a la población en materia de economía circular y reciclaje, "y además vincularlo a la fragilidad de esta tierra de una manera muy visual", ha sentenciado.

Las creatividades de esta acción podrán verse en diferentes espacios exteriores, en medios de comunicación y en los contenedores verdes de vidrio que estarán repartidos por diferentes municipios del archipiélago.

Estas ilustraciones alertan, por ejemplo, de que en Gran Canaria se conservan solo 430 ejemplares, aproximadamente, del pinzón azul, un habitante de los pinos de la isla severamente amenazado.

En el caso de Tenerife, se destaca a la planta jarilla de agache, con algo más de 160 unidades registradas.

Otras especies en vías de extinción que se reflejan en esta campaña son el lagarto gigante de La Gomera, con unos 400 ejemplares; la hubara canaria, con solo 550 ejemplares en toda Canarias y tan solo 12 en La Graciosa; los guirres de Lanzarote, de los que sobreviven unos 360 en el archipiélago y tan solo 14 en la isla conejera; y el tajinaste que habita en las montañas de Jandía, en Fuerteventura, y del que solo se conservan unas 145 unidades.

En La Palma se pone de relieve la única población conocida de pico cernícalo, una especie de flora canaria con tan solo 25 ejemplares vivos; y en El Hierro, la bencomia herreña, un arbusto endémico con tan solo unos 129 ejemplares registrados.

Se trata, en muchos casos, de especies en vías de extinción cuya desaparición "no solo provocaría un lamentable empobrecimiento" de la flora y fauna de Canarias, sino también "de su innegable valor cultural y como seña de identidad de esta comunidad", recoge la nota.

El gerente de Ecovidrio para Canarias, Jorge Peña, ha recordado que el reciclaje de envases de vidrio es fundamental para luchar contra el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales, "ya que logramos, entre otros muchos beneficios, el ahorro de energía, evitar la extracción de materias primas de la naturaleza, disminuir los residuos que van al vertedero y reducir la contaminación del aire".

En este sentido, el año pasado, gracias al reciclaje de vidrio en Canarias se logró evitar la emisión de 22.298 toneladas de CO2 (equivalentes a realizar 130 veces la distancia en avión entre Madrid y Canarias), evitar la extracción de 46.133 toneladas de materias primas de la naturaleza (arena, sosa y caliza), y ahorrar 27.457 MW de energía (el equivalente al consumo energético de todos los hospitales de Canarias durante casi dos meses).

En lo que respecta a los datos de reciclado de vidrio en Canarias, en un año marcado por la Covid-19, en las islas se recogieron, a través del contenedor verde, un total de 34.903 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 16 kilogramos por habitante (unos 55 envases por persona).

A lo largo de 2020, los canarios depositaron más de 327.000 envases al día en los contenedores de vidrio, una media de 227 cada minuto.

Respecto a la tasa de contenerización, Canarias se sitúa con una media de 174 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 12.517 contenedores verdes para los residuos de envases de vidrio instalados por todas las islas.