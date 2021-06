El secretario general del PSOE canario y presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, se alinea con las tesis del presidente Pedro Sánchez y se muestra favorable a los indultos a los dirigentes independentistas catalanes encarcelados. De esta forma, la organización socialista de Canarias se une a los presidentes autonómicos de Baleares, Navarra y Valencia que han manifestado su respaldo al líder nacional del partido frente a los dirigentes de Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, que se oponen a esta prerrogativa del Estado y reclaman un debate interno e incluso una votación de las bases socialistas.

«Apoyo absolutamente al Gobierno de España en su decisión porque quiero paz y concordia», aseguró Torres a una emisora de radio y que ratificó ayer a este periódico. El líder de los socialistas canarios admite que no se trata de una decisión fácil pero que se está ante un conflicto político y, como tal, debe intentar solucionarse desde la política. Para Torres «el indulto es un mecanismo legal que contempla la Constitución y que se ha utilizado por todos los gobiernos de manera permanente y, en este caso, los problemas políticos hay que resolverlos desde la política. Quiero que esto tenga un punto y final».

La tormenta interna que se ha desatado en el PSOE a cuenta de los indultos lleva varios días instalada en el debate político nacional. Desde que Moncloa empezó a lanzar mensajes a favor de abrir este proceso, del que todavía no se sabe su alcance real, la mayoría de los barones del partido se han ido posicionando junto a exdirigente notables del PSOE como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Este asunto vuelve a definir los apoyos con los que cuenta Sánchez y la dirección federal del PSOE en el espinoso problema de Cataluña y las diferentes corrientes existentes en el seno del partido con mayor o menor afinidad con la que impera en Ferraz.

Afinidad

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y Aragón, Javier Lambán, son contrarios a los indultos como en el pasado lo han sido de pactar con ERC o hacer concesiones a los independentistas catalanes. Son dirigentes que nunca han escondido que no son afines a la línea que ha marcado Sánchez en el partido y en el Gobierno. La pandemia había puesto un paréntesis en este debate pero las recientes elecciones en Cataluña y la formación de un gobierno claramente independentista ha vuelto a resucitar un debate que divide a los socialistas.

Por su parte, los dirigentes autonómicos más afines a la gestión de Sánchez son favorables a los indultos como una solución política para negociar con la Generalitat. La presidenta de Baleares, Francina Armengol; el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, son los apoyos del presidente del Gobierno en este tema. Otros líderes autonómicos como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, se han mostrado cautos y por ahora han preferido no posicionarse explícitamente.

Frente a la oposición de algunos barones del partido el secretario general del PSOE canario advierte que «los dirigentes políticos tenemos que tomar decisiones pensando en el interés general, si todo lo que hiciéramos fuera pensando en las elecciones no podríamos estar en las administraciones públicas porque hay tomar decisiones difíciles y ésta en una de ellas». Torres aboga por la concordia «en un país donde caminemos juntos y no permanentemente en el conflicto».

El presidente canario arremete contra el PP porque durante su gestión al frente del Gobierno central se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, se realizó la declaración unilateral de independencia y se disparó el apoyo de la población catalana a la autodeterminación. «Todo eso sucedió bajo un gobierno del PP con Rajoy al frente, ahora ha llegado otro gobierno de carácter progresista y todavía no he visto que se haya realizado una declaración unilateral soberanista ni ningún referéndum ilegal, lo que he visto son unas elecciones que ha ganado el PSOE de forma democrática y también percibo que ha bajado el independentismo entre los catalanes». También se refirió Torres a los partidos que han anunciado querellas contra el Estado por este asunto: «Lo que realmente persiguen –en clara alusión a Vox– es acabar con el estado de las autonomías».

El PSOE tiene previsto celebrar un Comité Federal a mediados de julio y varias organizaciones autonómicas del partido, sobre todo las más críticas, quieren solicitar que sea presencial para avivar el debate en torno a los indultos ya que la última reunión del órgano socialista fue telemática. Para tratar el tema de los indultos los estatutos del PSOE permiten que al menos un 30% de los miembros del Comité Federal pueda solicitar la inclusión de puntos en el orden del día provisional aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal, siempre que se presenten por escrito con una antelación mínima de tres días a la fecha de celebración prevista. En principio el Comité Federal de mediados de julio es preparatorio de la cita congresual del partido prevista para los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia, una comunidad afín a Sánchez.