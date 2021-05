Coalición Canaria critica el «año perdido» que ha supuesto la gestión por parte del Gobierno del Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias desde que se firmó el 30 de mayo del año pasado. Los nacionalistas, que firmaron el documento del plan junto al Gobierno y los agentes económicos y sociales de las Islas, cuestionan que el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, apele a la unidad y al consenso cuando en realidad no ha existido en este último año. «Un año después el ofrecimiento de Coalición Canaria al Gobierno no ha sido ni correspondido ni utilizado», aseguró ayer el secretario general de la formación nacionalista, Fernando Clavijo.

Los nacionalistas consideran que el cuatripartito ha «ninguneado» y «despreciado» el trabajo y las propuestas que se han realizado desde el primer partido de la oposición. Clavijo recordó que unos días después de iniciado el estado de alarma de marzo de 2020 CC comenzó a elaborar un documento con propuestas que le fue ofrecido al Gobierno para trabajar conjuntamente en los principales problemas que se cernían sobre la economía canaria. Pese a que desde el Ejecutivo no se contestó a estas propuestas, los nacionalistas firmaron el Plan Reactiva con el fin de «arrimar el hombro» en un momento tan complicado para las Islas. Pero todo ha sido en vano, según los principales dirigentes de CC, ya que el Ejecutivo ni siquiera está cumpliendo el calendario de reuniones de la comisión de seguimiento, no está gestionando adecuadamente el mismo y no trabaja en la búsqueda del consenso con la oposición.

El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán, criticó la gestión que se está realizando de los 84 millones de fondos autonómicos destinados a pymes y autónomos y el retraso que llevan los 1.144 millones para el mismo fin procedentes del Estado y cuyo decreto aún no se ha aprobado por el Ejecutivo.