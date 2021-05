La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sede de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado este viernes la "petición" del Gobierno de Canarias sobre la autorización o no de las medidas adoptadas con motivo del fin del estado de alarma para luchar contra el coronavirus.

Así, tras ser registrado se ha dado traslado del mismo al Ministerio Fiscal para que informe, según han indicado fuentes del TSJC.

A partir de este momento, la Sala tiene tres días naturales para resolver, si bien la contestación a esta petición podría producirse durante el fin de semana.

Al respecto, hay que puntualizar que si la Sala rechaza las medidas, el Gobierno de Canarias debe acudir al Tribunal Supremo, y en este caso serían cinco los días que tiene para resolver.

Torres confía en que el TSJC ratifique las medidas

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, espera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifique la propuesta del Gobierno regional de continuar con las restricciones tras el estado de alarma hasta que los datos epidemiológicos hagan factible su eliminación.

En declaraciones a los medios de comunicación, el máximo dirigente regional explicó que la voluntad de su Ejecutivo es que todas las medidas para prevenir el covid puedan decaer pero matizó que las islas necesitan aún “tiempo” para controlar la pandemia.

“Lo ideal sería que no tuviéramos toque de queda, ni que hacer controles el puertos y aeropuertos, que no tuviésemos que restringir los grupos… es lo que querríamos pero por encima de eso queremos que no se nos vaya la pandemia de nuevo de las manos con nuevos picos y tener que llevar a islas a niveles de 3 o 4”, aseveró.

Torres hizo especial hincapié en que actualmente las cosas van “bien”, por lo que ha instado a no “echar por la borda” el esfuerzo realizado por precipitarse.

Por lo tanto, entendió que estando a las puertas del fin del curso escolar, del verano y de la recuperación económica, “que estoy convencido que vamos a tener incluso este mismo año”, la última decisión del Gobierno de Canarias “es la más acertada”.

“Espero que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifique la propuesta y el acuerdo que hemos hecho. Hemos estado en contacto permanente con el Gobierno balear arbitrando mecanismos conjuntos, hemos hablado con el Gobierno los dos archipiélagos y tenemos similitudes. ¿Por qué se tiene que dar una cosa distinta en Canarias que lo que se ha dado en Baleares, donde el TSJ ha avalado sus propuestas que son similares a las que nosotros hacemos”, concluyó.