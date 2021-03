Ismael Furió, secretario de Organización del sector Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT), manifiesta que el vuelco de una patera o un cayuco durante un rescate entra dentro de lo posible, pero advierte de que con más personal en la cubiertas de las embarcaciones más operativas de Salvamento Marítimo se reduce de forma considerable el riesgo de pérdida de vidas entre los migrantes. Cabe destacar que en la Salvamar Alpheratz que actuó durante el vuelco del pasado viernes frente a las costas de El Porís de Abona (Arico), al Sureste de Tenerife, iban dos marineros en la cubierta, junto al patrón y el mecánico, que están destinados a otras funciones. Fueron los dos primeros quienes afrontaron el rescate de parte de quienes cayeron al agua. Al final, dos mujeres y un hombre fallecieron. Es decir, en este caso sí había refuerzo, puesto que la tripulación básica solo contempla un solo marinero.

Según Furió, pese a estar reforzada la plantilla en este caso, dos marineros no son suficientes para sacar del agua en pocos minutos a una treintena de personas, pues el tiempo de respuesta es mucho más elevado que si en la misma labor se emplean, por ejemplo, tres marineros. En opinión de este sindicalista, es preferible que dos trabajadores rescaten a la vez y un tercero acomode a los náufragos en cubierta. Y después este último releve a alguno de sus compañeros a la hora de sacar a personas.

Para el representante de la CGT, “en Salvamento Marítimo estamos bajo mínimos en materia de personal de rescate; es decir, sobre el papel, un patrón, un mecánico y un marinero es lo básico para que embarcaciones como las Salvamar no se dé de baja del servicio”.

Además, explica otra circunstancia añadida: “los refuerzos se realizan mediante el contrato de empleados externos”; es decir, que muchas veces no tienen una gran experiencia en rescatar a personas del agua. Según Furió, a este tipo de trabajadores se le contrata, trabaja unos meses y después se quedan sin empleo, ya que no se les puede renovar de forma inmediata. Desde el punto de vista de la experiencia, el secretario de Organización de la Confederación General del Trabajo en CGT, no responde de la misma manera un marinero que lleva pocos meses en el servicio ante la necesidad de rescatar a decenas de personas del mar que otro que lleva ya 300 o 400 intervenciones de esas características después de años de experiencia.

Según Furió, en apenas una semana Salvamento Marítimo ha hecho frente a tres vuelcos de pateras. Además del caso registrado el viernes en Tenerife, hubo un segundo en Tarifa y otro en Cartagena. Sin embargo, en ninguno de estos dos últimos se registró víctimas mortales. Para el portavoz de CGT, uno de los posibles motivos de que en los sucesos peninsulares no hubiese muertos está en que los ocupantes de las embarcaciones precarias eran muchos menos que los que se dirigían a Tenerife. Y, supuestamente, a juicio de este sindicalista, en el caso de Tarifa intervino una de las tripulaciones que más experiencia tiene de toda España.