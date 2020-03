Arrimadas no convence a los tinerfeños pero sí a los grancanarios

Inés Arrimadas no convence a los afiliados tinerfeños de Ciudadanos (Cs), que no se han manifestado tan claramente a favor del continuismo en la dirección política del partido como los grancanarios tras el proceso congresual estatal en marcha que tendrá sus principales hitos los dos próximos fines de semana. Arrimadas ha logrado una amplia victoria en el cómputo global de las Islas en la elección de los compromisarios que acudirán a la Asamblea General de los días 14 y 15 en Madrid, al conseguir once de los quince representantes isleños que acudirán al evento, y anticipa de esta forma su victoria también en el Archipiélago en las votaciones previas, el sábado y el domingo, para la elección de la nueva Ejecutiva y la presidencia del partido.

Canarias se suma así a la oleada de apoyos a la dirigente catalana en el conjunto del Estado, con un 78% de los compromisarios elegidos por los afiliados (277) frente a la candidatura del castellanoleonés Francisco Igea, que sólo obtiene 21 delegados. Pero la victoria de Arrimadas en Canarias se sustenta fundamentalmente en los resultados logrados en la provincia de Las Palmas, donde ha conseguido los ochos compromisarios en liza, mientras por el contrario en Santa Cruz de Tenerife su triunfo es más matizado al obtener únicamente tres de los siete delegados a elegir. Los partidarios del actual vicepresidente de Castilla y León se han tenido que conformar con el único representante conseguido en la provincia occidental, la exconcejala del Ayuntamiento de la capital tinerfeña Évelyn Alonso, mientras los otros tres compromisarios elegidos por esa provincia se han mantenido neutrales y no han expresado su preferencia respecto al futuro liderazgo del partido.

El proceso de elección de compromisarios en las Islas durante el pasado fin de semana por voto telemático ha estado marcado por la baja participación, de sólo el 44 % de los afiliados. En total han votado 315 de un total de 715 en toda la región. En Las Palmas lo hicieron 183 de 414 afiliados (44,20 % de participación), dando el mayor número de apoyos a Iván Ojeda (102 votos), seguido de de María Sofía Gutiérrez (99), el consejero insular Juan Ruiz (95), Luis Alvarado (94), Pedro Amado Cabrera (89), Javier Gutiérrez (84), Iván Sánchez (82), y Augusto Fernández Cristóbal (79). Ninguno de los partidarios de Igea, entre ellos Raquel Hernández o Pablo Díaz Feria, han logrado la elección.

En la provincia occidental, donde han votado 132 afiliados de un total de 301 (43,85 % de participación), los partidarios de la portavoz de Cs en el Congreso han logrado la primera, tercera y cuarta posición, ocupadas por Eduardo Zerolo (55 votos) -cargo de confianza de la consejera en el Cabildo de Tenerife Matilde Zambuido-, María Isabel Bello (49) y Victoria Eugenia Fumero (49), respectivamente, mientras que el único puesto logrado por el sector crítico, el de Évelyn Alonso, se ha tenido que conformar con la quinta posición. Los independientes José Diego Calvo (51 votos), Huneidi Aboul Razzak (47) y Alba María Alayón (47) han logrado la segunda, sexta y séptima posición, respectivamente.

Al margen del posicionamiento político de los compromisarios, también han expresado su apoyo a Arrimadas otros dirigentes y cargos públicos como los dos diputados regionales de la formación, Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente.

A los quince compromisarios electos por la militancia canaria se sumarán otros cinco dirigentes como representantes de las Islas en la Asamblea General en Madrid por su condición de miembros natos del Consejo General de la organización (125 miembros): la ex diputada tinerfeña y actual portavoz de la comisión gestora estatal del partido Melisa Rodríguez; el también ex diputado por Las Palmas Saúl Ramírez; el tinerfeño Juan Amigó, ex secretario de Organización de Cs en las Islas; la ex coordinadora insular de Gran Canaria, Leticia García; y la ex secretaria de Acción Institucional, Teresa Berastegui. De todos ellos, solo Melisa Rodríguez, Saúl Ramírez y Évelyn Alonso están claramente posicionados, la primera apoyando a Arrimadas, y los otros dos a Igea. De hecho, los tres forman parte de la Ejecutiva que cada uno de los aspirantes presenta en sus respectivas candidaturas al liderazgo, que es la que se elegirá por los militantes de forma directa en las primarias del próximo fin de semana. Los compromisarios sólo tienen como función votar los dos documentos que se presentan a la Asamblea General, el de la modificación de los Estatutos, y el de Estrategia Política. En ambos casos, el sector crítico quiere una revisión a fondo respecto de la línea llevada a cabo tanto por el anterior presidente, Albert Rivera, como por la actual dirección provisional de Arrimadas. Proponen una organización con más autonomía para los territorios, así como un cambio radical en la estrategia política de alianzas y pactos, cuestionando ir siempre de la mano del PP.

Los partidarios de Igea en Canarias aseguran que el resultado obtenido en la elección de compromisarios no se corresponde con el apoyo real de cada uno de los dos candidatos al liderazgo, y que el método empleado ha condicionado un resultado tan favorable a Arrimadas. Es la misma crítica que hace este sector en el conjunto del Estado. A este respecto aseguran que el resultado en votos de los partidarios de Arrimadas en el conjunto del Estado no alcanza el 50 %, frente al 78 % en número de compromisarios obtenidos, mientras que el apoyo real para Igea rondaría el 35 %, pese a sus únicos 21 delegados conseguidos. Según esta visión, el voto no definido en este momento estaría entre el 15 y el 20 %. Estos mismos porcentajes se darían en el caso de Canarias, según los partidarios de Igea.

Los seguidores de Arrimadas, sin embargo, creen que el proceso de elección de compromisarios prácticamente calca el apoyo real de la militancia a cada uno de los candidatos al liderazgo del partido, y dan por segura una amplia victoria de Arrimadas en las primarias tanto en Canarias como en el conjunto de España. En cuanto al debate en la Asamblea General sobre el futuro del partido en el ámbito organizativo y estratégico, tampoco tienen dudas de que se dará luz verde a los ejes centrales expuestos por la actual dirección provisional en los documentos programáticos.