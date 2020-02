Torres insta a las administraciones a no esconderse y afrontar el "repunte" migratorio en Canarias

Torres insta a las administraciones a no esconderse ante el

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres , ha instado este martes a las administraciones públicas a trabajar de forma "coordinada" ante el "repunte" migratorio que padece el archipiélago en los últimos meses.

"O dar la cara todos o esconderse, como algunos hicieron", ha indicado en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, subrayando a modo de ejemplo que cuando era alcalde de Arucas, su Ayuntamiento cedió espacios para acoger a jóvenes africanos durante la crisis de los cayucos.

Torres ha dicho que no recibe lecciones del PP en materia de inmigración y recordado que su Gobierno tomó la "iniciativa" para organizar el jueves en Gran Canaria un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cabildos, ayuntamientos y organizaciones sociales con el fin de buscar soluciones para dar la mejor respuesta a los migrantes.

"No haré de esto política", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que la atención a la migración pasa por trabajar en origen, dar auxilio y cobijo a los migrantes y seguir adelante con todos los protocolos legales y "defendiendo" los derechos humanos. "Solidaridad y respuesta", ha agregado.

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha dicho que el presidente canario "no está a la altura" que se requiere para la gestión de la "crisis" migratoria, reconocida ya desde el propio Ministerio del Interior.

Ha acusado a Torres de actuar siempre "sin prisa" cuando hay un problema pues la cumbre llega cuando en enero alcanzaron las islas 700 migrantes en patera --frente a los 49 del año anterior--.

En su opinión, "no se prioriza la lucha en origen, no se despliega el Frontex, no funciona el SIVE, hay inmigrantes durmiendo en la calle y pidiendo para comer, se improvisan tiendas de campaña y ahora pide a los ayuntamientos que se hagan cargo cuando hay seres humanos que siguen muriendo por la improvisacion".

Navarro entiende que "no se puede hacer peor" y espera que Torres no "endose su incompetencia" a los consistorios. "Quítese el carné del PSOE de la boca y póngase a trabajar de una vez por Canarias. La única respuesta son las repatriaciones, no puede ser", ha agregado.