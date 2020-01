Laya viene a Canarias a calmar las aguas tras el desafío de Rabat

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, explicará mañana personalmente al Gobierno canario las conversaciones que tendrá hoy con las autoridades del Gobierno de Marruecos durante su visita oficial a Rabat en relación con la delimitación de las aguas del país vecino, aprobada por su Parlamento el miércoles. La titular de la diplomacia española viajará a Gran Canaria esta noche desde la capital marroquí y mañana por la mañana se reunirá con el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, y otros miembros del Gabinete para tratar sobre la decisión unilateral del Gobierno marroquí de fijar las nuevas líneas de su soberanía marítima, que invaden tanto las aguas canarias como las del Sáhara Occidental, y transmitir calma tras la polvareda que ha provocado esta iniciativa.

El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, defendió la actuación del Ministerio desde que Marruecos volvió a sacar del cajón este asunto que ha sido motivo de negociaciones y disputas desde hace décadas entre Madrid y Rabat. En diciembre Marruecos lo aplazó y ahora se ha aprobado por unanimidad por el Parlamento alauí sin mediar ningún tipo de negociación con el país con el que chocan sus aguas. La visita de la titular de Exteriores ya estaba prevista pero ha coincidido con esta polémica aprobación, por lo que Torres le solicitó que pasara por Canarias para explicar sus gestiones y las acciones a realizar por el Gobierno español.

Como aperitivo a la visita de la ministra, el Consejo de Gobierno de ayer aprobó una declaración institucional de rechazo frontal a la posición del Parlamento marroquí. En la misma el Ejecutivo regional mantiene que las dos leyes marroquíes de delimitación marítima vulneran la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Por ello, la Comunidad Autónoma recuerda a Rabat que está obligado a respetar los derechos e intereses canarios y estatales en el espacio marino a delimitar dentro de la zona Económica Exclusiva y la plataforma continental.

Torres aseguró con contundencia que "las leyes aprobadas por el Parlamento marroquí no tienen recorrido" porque contienen aspectos que van en contra de la legalidad internacional y no se ha negociado con España como país directamente afectado por una decisión unilateral que carece de cobertura jurídica. El jefe del Ejecutivo regional espera que esta situación no abra una crisis diplomática entre los dos países, por lo que apeló a las vías del diálogo y de la negociación para resolver el contencioso sobre las aguas limítrofes. "El Ministerio está haciendo las cosas como se tienen que hacer, hay que buscar acuerdos y no conflictos", añadió Ángel Víctor Torres tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En la declaración institucional Canarias reclama al Ejecutivo español que mantenga la "máxima firmeza" en la defensa de los intereses del Estado y del Archipiélago y que la Comunidad Autónoma estará atenta y en contacto continuo para que haya coordinación institucional ante cualquier decisión unilateral de Marruecos que sea contraria a los intereses de España y Canarias en las aguas cercanas a las Islas.

En relación con las aguas del Sáhara Occidental, Torres indicó que Rabat también se anexiona la zona marítima que pertenece al Sáhara "y eso invade la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU, que acreditan que esas aguas son saharauis y no de Marruecos, por lo que no es posible esa propuesta de Rabat", añadió.

La decisión del Parlamento marroquí ha levantado una polvareda política en Canarias. El diputado de NC-CC en el Congreso Pedro Quevedo, anunció ayer la decisión conjunta de los nacionalistas canarios de solicitar la comparecencia de Arancha González Alaya para que dé explicaciones sobre este asunto en la Cámara Baja ante la "gravedad" de los hechos aunque no tengan validez jurídica.



Cierre de filas en Canarias



Pese al cierre de filas de todos los partidos canarios ante la decisión de Rabat, Coalición Canaria sí criticó ayer la "tibieza" con la que está respondiendo el Gobierno español a este desafío marroquí. Para José Miguel Barragán, "no tranquiliza" que ante el "hecho consumado" por parte de Marruecos, la ministra de Exteriores, que hoy visita Rabat, "despache este asunto en tres tuits quitándole importancia al asunto y alabando las buenas relaciones entre los dos reinos", aparte de hacer mención a que no existirán "decisiones unilaterales" cuando "horas antes" Marruecos ha aprobado dos leyes que afectan a Canarias y al Sáhara Occidental.

Podemos Canarias también criticó con severidad las leyes magrebíes por el afán "expansionista" que suponen, si bien su líder nacional y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, evitó pronunciarse explícitamente sobre este contencioso y se remitió a las gestiones que realice hoy en Rabat la titular de Exteriores.