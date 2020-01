Change.org 'ayuda' a Ana Oramas a pagar la sanción de 1.000 euros

Hace menos de 24 horas que se hizo pública la sanción de 1.000 euros que Coalición Canaria (CC) le ha impuesto a su diputada Ana Oramas por votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno y ya se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana para 'ayudarle' a recaudar dichos fondos. La campaña que lleva por título 'Ayuda a Ana Oramas a pagar la multa de 1.000 euros' ha arrancado a través de la plataforma Change.org y ya cuenta con 22 firmas.

En la 'petición de ayuda' de Change.org se explica a todos los que quieran firmar que la diputada ha sido sancionada de manera injusta por su partido, por lo que reclaman, "en nombre de todas las abuelas canarias" colaboración ciudadana para ayudar a la nacionalista a reunir la cuantía de la sanción. "Ana Oramas ha sido multada por su partido con 1.000 euros. No hay derecho", se insiste en el texto publicado en la plataforma para añadir: "En nombre de las abuelas canarias, esas que no se acostaban embostadas si sabían que su nieto no ha comido, ayuda a Ana Oramas a pagar la infame multa".

CC zanjaba ayer una de las mayores crisis internas que ha vivido el partido en los últimos años con una sanción a la única diputada que tienen en Madrid por su indisciplina en la investidura de Pedro Sánchez al votar 'no' en vez de abstenerse, que era lo que había decidido el Consejo Político Nacional por unanimidad.