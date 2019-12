El Gobierno plantea alejar las casas de apuestas de los colegios y más multas

La nueva droga del siglo XXI. El ludópata es como un drogodependiente que necesita el juego y hace lo que sea por jugar, definen los expertos. La proliferación de salones y casas de apuestas físicas y on line es un fenómeno social que preocupa a las comunidades autónomas y Canarias no está exenta. Por ello, el Gobierno regional, mandatado por el Parlamento canario, está elaborando una nueva ley del juego a fin de hacer frente a esta situación donde planteará aumentar la distancia de estos establecimientos de los colegios, endurecer las infracciones si acceden menores, subir la presión fiscal dos puntos -del 10% al 12% a las casas apuestas- y minimizar la publicidad en el interior de los salones, ya que la promoción en medios de comunicación o redes sociales es competencia estatal. Desde hace años se espera por un real decreto del Gobierno, ahora en funciones, que controle los anuncios en los medios de comunicación, radio, televisión e internet, salvo las loterías y apuestas de la Administración del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Además, el Ejecutivo canario también estudia una serie de acciones para luchar contra este tipo de adicciones que está expandiéndose como la pólvora entre los jóvenes, donde la publicidad tiene mucho que ver en ello. Es el tractor para los menores que ven a estrellas de fútbol o artistas, como Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Vicente del Bosque o Neymar da Silva anunciando el juego y, por ello, su restricción es esencial para las asociaciones que tratan este tipo de adicción, como la Fundación Adsis en Canarias.

"Hay que realizar un esfuerzo en el sistema educativo para reforzar el juego responsable", expone Los ayuntamientos pueden bloquear el acceso al juego en los centros escolares Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia. El perfil del jugador ha cambiado en los últimos años de modo que se ha triplicado el número de personas por debajo de los 30 años con problemas de adicción. La ludopatía es una enfermedad por la que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa.

Canarias ya tiene regulada la distancia de casas de apuestas de colegios pero ahora pretende aumentarla, y no solo de centros educativos sino de centros deportivos o áreas que concentren a jóvenes, como ya han hecho otras comunidades que, además, han suspendido la autorización de licencias de aperturas de locales de juego.

La regulación actual establece que los salones recreativos no pueden estar cerca de 300 metros en línea recta de los colegios, y en las casas de apuestas instaladas en centros comerciales, la zona de influencia comprende un radio de acción de 50 metros. La distancia mínima entre dos locales de juego se establece en 200 metros. Hay comunidades que han puesto una distancia de 500 metros y de 1.000 metros entre unos salones y otros para evitar la concentración en una misma zona.

El Ejecutivo también formula endurecer las infracciones de modo que si un menor de edad accede a una casa de apuestas se considere como falta muy grave con multas de 10.000 a 450.000 euros o el cierre incluso del local. En la actualidad se tipifica como grave el acceso y como muy grave si se les coge jugando. Según las asociaciones es difícil el control de acceso debido a que las máquinas de apuestas se instalan también en salones recreativos. La proposición para regular estos establecimientos del Parlamento plantea la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco.

El pasado mes de septiembre de 2019, la Policía Nacional desarrolló la operación Arcade en todo el Estado en la que se inspeccionaron 1.881 locales, localizando a cuatro menores en casas de apuestas en Canarias, la segunda comunidad con mayor número de casos. En esa operación se encontraron 184 personas jugado sin identificación. Desde el Parlamento también se pide la paralización de nuevas licencias. Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el problema no son tanto los establecimientos físicos sino los juegos a través de internet. De hecho, Pérez indica que la distribución de los mismos están al 40% de su capacidad real en las Islas, por lo que todavía podrían crecer más. En la actualidad hay 36 locales de apuestas en Canarias, según datos de la consejería- 13 en Tenerife, 19 en Gran Canaria y 4 en Lanzarote

En las Islas está permitida la apertura de 95 casas de apuestas de las que 44 locales están en Gran Canaria y 24 en Tenerife pero según el consejero no se han pedido licencias nuevas, por lo que las islas no sufren como otras comunidades donde la proliferación ha sido excesiva. La expansión del sector ha generado protestas vecinales en varias capitales españolas. Este octubre, hasta 168 organizaciones sociales, políticas y sindicales participaron en una manifestación en Madrid en contra de las casas de apuestas.

Otra de las medidas que se plantea desde el Parlamento es instar a los ayuntamientos a que impidan el acceso a las webs de juego en línea desde equipos informáticos municipales como puede ser el bloqueo del juego en el internet de los colegios y exigir colaboración en el ámbito de la lucha contra este tipo de adicciones a las organizaciones y empresas solicitantes de subvenciones o contratos públicos.