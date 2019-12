La Sala de Gobierno del TSJC toma posesión a la espera de presidente

La nueva Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tomó posesión ayer a la espera de que se desbloquee la elección de su nuevo presidente que no ha podido darse a raíz de la falta de consenso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los siete magistrados juraron ante el presidente en funciones del TSJC, Antonio Doreste, los miembros natos, así como fiscales, procuradores y demás autoridades judiciales en un acto que se llevó a cabo en la sala de vistas del TSJC.

El primero en prestar juramento fue el magistrado que mayor número de votos obtuvo durante las pasadas elecciones del 26 de noviembre. Su nombre es José Antonio Morales Mateo, magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria (FV) que, actualmente, es mayoritaria en el Archipiélago canario. "Es para mi un orgullo tener el reconocimiento de los compañeros, que los jueces y magistrados tengamos el poder de designar entre nosotros y democráticamente a nuestros representantes en la Sala de Gobierno es importante", resaltó Morales. De igual forma resaltó la importancia de que no todos los cargos sean de nombramiento discrecional, sino que haya una cuota, en este caso la mitad, que se eligen entre sus pares. Posteriormente, tomó posesión del cargo el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 3 de Telde, Armando José García Castellano que también pertenece a FV. Seguido por sus compañeras de asociación, la magistrada de Sala en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mónica García de Yzaguirre y la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número uno de Las Palmas, María Belén Sánchez Pérez.

La siguiente en jurar fue la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo Pablos, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que representaba también a Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD). Seguidamente, el juez Sergio Oliva Parrilla, destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Orotava e integrante de FV tomó posesión del cargo. Finalmente, el titular del Registro Civil único de Santa Cruz de Tenerife, juez decano de ese partido judicial y candidato a la presidencia del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, prestó juramento.

El presidente saliente del TSJC, Antonio Doreste, explicó ayer la importancia de la Sala de Gobierno que "resuelve las cuestiones gubernativas entre los jueces del territorio y en general cualquier cuestión en materia resolutiva, que no tienen nada que ver con sentencias o resoluciones judiciales, sino la organización del Poder Judicial". Asimismo, apuntó que "las competencias en estas materias no están residenciadas en el presidente sino en la Sala de Gobierno que es un órgano colegiado", reseñó. Y además, destacó que "los que hoy (ayer para el lector) han prestado juramento han sido elegidos democráticamente por todos los compañeros, por lo cual son las cinco personas que merecen mayor respaldo entre todos los jueces del territorio canario", apostilló Doreste. En cuanto a la falta de consenso que existe para elegir al sucesor de Doreste, este sostuvo que seguirá en la presidencia hasta que el Consejo General del Poder Judicial llegue a un acuerdo y que no sabe por cuánto tiempo seguirá en la plaza. "No tengo especial interés en continuar ni en irme, estoy en una posición pasiva esperando lo que dictamine el Consejo. Me quedaré el tiempo que sea necesario", apostilló el magistrado.

Con respecto a la posibilidad de una nueva terna o elección directa del nuevo presidente del TSJC, reseñó que no se sabe lo que pueda suceder, "puede pasar de todo, desde que se bloquee mucho tiempo hasta que se resuelva el próximo 18 de diciembre cuando se reúnan", explicó Antonio Doreste. "Es una situación inédita en Canarias y en España, aunque también es verdad que la modificación legal que, hizo que hicieran falta 13 votos de 21, entró en vigor hace poco y es lo que ha dificultado la elección. Supongo que se decantarán por los dos candidatos más votados (Pedro Herrera y Juan Luis Lorenzo Bragado), no creo que los demás tengan muchas posibilidades, aunque todo es posible", concluyó.