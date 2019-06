El PP frena la abstención con Torres y apuesta por aguardar a una censura

PSOE, NC, Podemos y ASG y no oculta que está ya pensando en una moción de censura a corto o medio plazo por parte del bloque de centroderecha junto a CC y Cs. Así lo expresó ayer de forma implícita el secretario general del partido, Teodoro García Egea, tras rechazar de forma rotunda cualquier posibilidad de que el PP canario vaya a facilitar con su abstención la investidura del candidato socialista a la Presidencia, Ángel Víctor Torres, para evitar un Ejecutivo de izquierdas en el que esté Podemos, tal como plantean algunos sectores de los populares canarios.

El número dos del PP nacional dibujó ayer un escenario de arenas movedizas en la situación política canaria y por momentos pareció dudar aún de que el llamado pacto de las flores acabe cristalizando en la formación de un Gobierno liderado por Torres.

La actividad del PP sigue frenética tanto en lo que se refiere a los pactos aún pendientes de concretarse en gobiernos estables, como es el caso de los cabildos, como en la clarificación de los episodios de crisis interna derivadas del proceso negociador de las semanas pasadas. De hecho, García Egea se reunió en la mañana de ayer con el presidente en funciones de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, en el Congreso de los Diputados antes de que ambos asistieran al acto homenaje de las víctimas del terrorismo que tuvo lugar en la Cámara, y habló por teléfono con Casimiro Curbelo, líder de ASG y uno de los firmante del pacto de Gobierno en las Islas.

El mensaje que trasladó secretario general del PP fue de clara expectativa por parte de su partido de que hay margen para revocar el pacto de progreso, por los graves problemas internos que, a su juicio, se van a producir de forma irremediable "más pronto que tarde".

García Egea se empleó primero en rechazar cualquier complicidad con el PSOE para facilitar con la abstención del PP la investidura de Torres con un Gobierno en minoría y dijo que "quien está pensando en eso está fuera de toda realidad", en referencia al planteamiento que venían estudiando dirigentes del PP en las Isla como fórmula para descabalgar del futuro gobierno a Podemos.

El popular utilizó luego el nombre con el que se ha bautizado el acuerdo de izquierdas para ironizar sobre el escaso horizonte que a su juicio tiene esa amalgama de partidos. "Las flores tienen su caducidad. Son solo para la primavera. Tras el verano el otoño llegará, y cuando llegue el otoño, ahí estará la mayoría alternativa del PP, CC y Cs para ofrecer un gobierno estable", afirmó.

El PP nacional piensa en esa posible operación sin aclarar de qué forma cree que podría atraer en el futuro a Curbelo, apoyo necesario para completar la mayoría parlamentaria de 36 escaños, aunque dio a entender que los problemas y desavenencias internas del Gobierno de Torres llevarían al dirigente gomero a cambiar de bando por una supuesta mayor garantía de estabilidad. Tampoco despejó si ese escenario se desarrollaría con Asier Antona, actual presidente del partido en las Islas, como protagonista de la operación y como candidato a la Presidencia.

De hecho, preguntado sobre si desde la calle Génova se mantenía su apoyo a Antona tras la crisis abierta por apartar a Australia Navarro como portavoz parlamentaria, se limitó a decir que "desde la dirección nacional siempre apoyaremos al PP de Canarias".

Reestructuración tras el verano

El propio presidente nacional del partido, Pablo Casado, evitó un pronunciamiento claro al respecto al asegurar que cualquier iniciativa para desbancar al nuevo Gobierno en caso de que este se constituya "la liderará el PP, y nuestro líder en Canarias hoy por hoy es Asier Antona", sin aclarar el futuro más inmediato.

Abundando más, Egea resaltó que en esas circunstancias "nuestro socio preferente es siempre CC" y rechazó que los populares canarios apoyen mociones de censura en los cabildos de Tenerife y La Palma contra los nacionalistas.

Otras fuentes recuerdan que en el horizonte del partido hay una reestructuración interna para después del verano en algunos territorios, y que el PP de Canarias se verá claramente afectada por ese proceso, con la figura de Antona seriamente cuestionada por la crisis desatada tras el fracaso del pacto de Gobierno en las Islas en el que la Presidencia podría haber recaído en Australia Navarro.

El diputado nacional por Las Palmas Guillermo Mariscal, abundó en la visión de sus dirigentes nacionales sobre la situación política en las Islas. "En ningún caso el PP se abstendrá para facilitar un gobierno que a nuestro juicio no está bien armado, el pacto de gobierno es difuso, es poco creíble y se aventura una legislatura compleja y complicada si al final Torres consigue reunir los votos necesarios para ser presidente", afirmó. Insistió en que "en el PP estamos en condiciones de liderar un bloque de centroderecha que sea una alternativa a lo que representa el PSOE"

Por su parte, el nacionalista Fernando Clavijo aseguró que "el Gobierno entrante, dure lo que dure, nos tendrá al lado para resolver los problemas de los canarios y sobre todo para ratificar esa firmeza que siempre hemos tenido [por parte del Ejecutivo anterior] frente al Gobierno de España en la defensa de los derechos de los canarios y si no lo hace, nos tendrá enfrente".

Sin querer referirse directamente a la posibilidad de armar un moción de censura a corto o medio plazo si hay deserciones en el pacto de progreso, aseguró que "nosotros siempre vamos a estar abiertos a aquellas acciones que vayan en beneficio de los canarios, ya tratamos de evitar con nuestra posición, que incluía mi retirada de la candidatura a la Presidencia, un gobierno en el que no estuviese Podemos, pero no ha sido CC la que lo ha impedido".

"Vamos a dejar que se forme el Gobierno, y cuando se forme y tengamos claro quién es el presidente y cuál es el Ejecutivo, ya veremos qué es lo que ocurre", concluyó en presidente en funciones.

Clavijo junto a Segarra

El último de los actos del presidente Clavijo en Madrid no estuvo exento de tensión. La casualidad quiso que en el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso lo sentaran junto a la Fiscal General del Estado, María José Segarra. Tras el nombramiento de ésta la Fiscalía dio un giro en su parecer sobre el 'caso Grúas' que claramente perjudica al mandatario./ efe



Egea: "Hablo todos los días con Casimiro Curbelo"

El secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, aseguró ayer que está en permanente contacto con el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, y que habla por teléfono con él "todos los días". Ayer mismo recibió una llamada suya mientras precisamente hablaba con los periodistas en el patio del Congreso sobre la situación política de las Islas.

García Egea se había reunido con Clavijo momentos antes para garantizarle que no apoyaría mociones de censura en los cabildos de Tenerife y La Palma, donde los populares canarios podrían, en alianza con el PSOE, desbancar a CC, y luego conversó telefónicamente con el líder gomero, llamada que mostró al presidente del partido, Pablo Casado, y que los periodistas pudieron ver en la pantalla de su móvil. "Mira quien me llama", le dijo García Egea a su jefe. Casado, quizá no tan en broma como parecía señalar su expresión, comento al corrillo a su alrededor: "Éste [por Egea] me arregla un gobierno cada vez que coge una llamada".