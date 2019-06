Castro Cordobez niega haber recibido comisiones y desconoce su imputación en el 'caso Lezo'

El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias Antonio Castro Cordobez (CC) niega haber recibido comisiones ilegales ni de OHL ni de ninguna otra empresa, y ha expresado su sorpresa por conocer su imputación judicial por los medios, puesto que formalmente no sabe nada del caso Lezo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a seis políticos, entre ellos a Antonio Castro Cordobez y al expresidente de Puertos de Tenerife Luis Suárez Trenor en la causa en la que investiga las presuntas comisiones ilegales de OHL a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas, una pieza del caso Lezo.

Castro, que fue consejero de Obras Públicas o Infraestructuras de 1996 a 2007 y presidente del Parlamento de Canarias de 2007 a 2015, de momento no ha sido llamado a declarar y ha comentado a la cadena Cope que está "muy disgustado y apenado".

Ha asegurado que no tiene ninguna comunicación judicial respecto a este caso, del que solo sabe por los medios de comunicación, y ha garantizado que nunca ha participado "en cuestiones de ese tipo, si las ha habido".

"Espero que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas porque es una situación muy desagradable para quien ha hecho durante tantos años las cosas de manera honrada y transparente", ha explicado a la emisora.

El exconsejero ha visto su nombre publicado "con personas que no sabe uno ni quiénes son" y ha insistido en que nunca OHL ni ninguna otra empresa le ofrecieron comisiones a cambio de la adjudicación de obras.

"No tengo ni un papel, formalmente y oficialmente no sé nada" y lo que aparece en la prensa "en cuanto a mí no tiene ningún sentido", ha dicho Castro Cordobez.

También ha precisado que él no tiene nada que ver con obras como el Puerto de Granadilla o el Puerto de la Estaca, que corresponden a Puertos del Estado y no a la Comunidad Autónoma.